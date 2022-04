Por qué circuitos clásicos de F1 no deberían ser desechados

La naturaleza nómada de la Fórmula 1 la hace especial, también significa que es un reto, como ha demostrado el hecho de viajar por todo el mundo durante una pandemia creando un verdadero campeonato mundial allí donde otros deportes se empeñan en afirmarlo erróneamente.

En 2022, el circo de la F1 tiene previsto visitar 22 sedes. Eso iguala el récord establecido en 2021, que iba a romperse en esta temporada al alcanzar un nuevo máximo de 23 competencias antes de que la invasión rusa a Ucrania supusiera la cancelación del contrato de Sochi. Todavía podría llegar, ya que se especula con que el trazado qatarí de Losail podría volver para una segunda carrera antes del mundial de fútbol de este año.

Hay más carreras en camino. Shanghái volverá en algún momento. Las Vegas se anunciará como una tercera carrera en Estados Unidos en cualquier momento. Qatar formará parte definitivamente del calendario entre 2023 y 32, mientras que la entrada de Zhou Guanyu en la F1, y su temprano éxito, podría dar lugar a una segunda carrera china.

Así que, con la desaparición de Sochi (que iba a ser sustituido por el circuito Igora Drive de San Petersburgo), la suma de estos eventos lleva a la F1 a un total de 26 carreras. Esto supera la cifra de 25 que se cita habitualmente como límite para la salud general del personal del paddock -ya bastante amenazado por el actual estiramiento que requieren 22 eventos- y la saturación de interés por la categoría. También está por encima del límite de 24 carreras del actual Acuerdo de la Concordia, pero el director general de la F1, Stefano Domenicali, ha sugerido que hay suficiente interés para llenar un calendario de 30 carreras si fuera posible. Eso es casi el número de carreras que realiza NASCAR.

Aunque Domenicali no dice que vaya a haber un calendario de 30 carreras en breve, un calendario tan largo le vendría bien a la organización de la F1 por una razón, la misma explicación detrás de lo que parece ser una expansión casi incesante del calendario en los últimos años.

El propietario de la F1, Liberty Media, quiere exprimir hasta el último beneficio que pueda de su legendaria adquisición. La categoría acaba de pasar por dos años terribles para la economía mundial en general, con los eventos de masas entre los sectores más afectados por los trastornos de la pandemia.

Pero fue bastante preocupante escuchar a Domenicali decir a determinados medios de comunicación -incluyendo la web italiana Motorsport.com- en el Gran Premio de Bahrein del pasado fin de semana que "algunos de los actuales grandes premios ya no formarán parte del calendario". No es que se vayan a suprimir por un calendario más corto. No, Domenicali dice que serán sustituidos por "nuevos grandes premios". Podemos imaginar que los mencionados anteriormente estarán entre los candidatos.

El deseo de obtener mayores beneficios y la voluntad de cambio no son cosas malas, ni mucho menos. Pero Domenicali también sugirió que no se puede garantizar que algunos circuitos "clásicos" tengan sus plazas aseguradas.

"Sabemos que tenemos que equilibrar la llegada de nuevas carreras con los grandes premios históricos y los circuitos que deben seguir formando parte de nuestro calendario", dijo. "La llegada de ofertas de nuevos promotores tiene una ventaja para la plataforma de la F1, y es obligar a los organizadores de los grandes premios tradicionales a elevar su nivel de calidad, en cuanto a lo que ofrecen al público, y a la infraestructura y gestión del evento. Ya no basta con tener un pedigrí. También hay que demostrar que se está al día".

Esto es tan confuso como preocupante.

Tomemos los resultados de la Encuesta Global de Aficionados de la F1 2021, realizada por Motorsport Network en colaboración con el campeonato y Nielsen Sports. Entre los resultados, las carreras de Mónaco, Monza, Silverstone y Spa fueron catalogadas como "intocables" por los aficionados más apasionados a la categoría. Todos ellos son lugares "clásicos" de la F1, que en el caso de tres de ellos pueden remontar su historia automovilística a antes de la Segunda Guerra Mundial.

La idea de que algunas de estas carreras pueden necesitar aumentar su "calidad" en ciertas áreas es intrigante. Sólo podemos hacer conjeturas sobre el significado más profundo de esta afirmación, pero tal afirmación se opone a lo que podemos ver en muchos de estos casos.

En cuanto a la infraestructura, Silverstone es simplemente el único lugar del Reino Unido que puede soportar el peso logístico que la F1 necesita. Su disposición de doble pabellón facilita considerablemente la presencia de las distintas series de apoyo, un factor muy valorado por los votantes en las encuestas sobre lo que quieren de un gran premio.

Además, ofrece mucho a los aficionados. En Motorsport.com solemos intentar correr en todos los circuitos que visitamos para conocer mejor los distintos retos de conducción, escapar del bullicio de la sala de prensa y hacer un intento por mantener nuestra forma física cerca de un nivel aceptable. Fue un privilegio correr alrededor de Silverstone en 2021 porque reveló un enorme escenario de festival construido para rodear el paddock del infield.

No había una curva o una recta que no estuviera acompañada de una fanzone, un puesto de comida o un alojamiento, todo ello encajado junto a las gigantescas tribunas. La historia es similar en Spa, donde las masas de fans de Mercedes y Lewis Hamilton pueden cambiarse por las legiones del Ejército Naranja de Max Verstappen que cruzan desde la vecina Holanda (Verstappen también es mitad belga).

La encuesta reveló que los "buenos puntos de vista" eran la principal importancia a la hora de decidir qué carreras visitarían los aficionados. Spa, con su trazado ondulado y amplio, los tiene en abundancia. Además, con sus 6,35 kilómetros, hay más circuito que ver. Silverstone, por su condición de antiguo aeródromo, sufre en este aspecto: es difícil ver más de una curva o una recta en ciertos puntos.

Pero no se puede subestimar el placer de recorrer toda su longitud en el transcurso de la jornada de entrenamientos del viernes. También se puede hacer un paseo similar en Spa, con el ambiente añadido del bosque de las Ardenas en el que se encuentra.

El segundo factor más importante para los aficionados es la dificultad de los circuitos "intocables", e incluso un par de los "populares perennes" del siguiente nivel: Melbourne, Interlagos, Montreal, Suzuka y Austin. Se trata de la "facilidad de desplazamiento a la pista", y los recintos construidos a propósito, incluso los situados en las afueras de ciudades como Sao Paulo, siempre van a sufrir cuando el transporte público de la ciudad supera a los largos trayectos.

Melbourne y Montreal no tienen este problema. Y también vale la pena señalar aquí que el tráfico y el caótico trazado de las carreteras hicieron que incluso la entrada de los autobuses lanzadera fuera muy larga para la primera carrera en Yeda. Este circuito acogerá su segundo gran premio este fin de semana, la quinta carrera consecutiva en Oriente Medio, que servirá de puente para las campañas de 2021 y 2022.

Por lo tanto, los circuitos clásicos deben poner en valor la mejora de los accesos por carretera y de los aparcamientos, así como invertir fuertemente en la disponibilidad de transporte público masivo. Esto variará "naturalmente" de una sede a otra, pero no se puede subestimar su importancia para los aficionados.

Pero las carreras en ciudades como Yeda y Bakú (que hay que decir que tiene una alta puntuación en los resultados de la encuesta, formando parte de las tres "Nuevas Favoritas" con Singapur y Abu Dhabi tienen su propio problema y no gustará a los aficionados.

Moverse por las ciudades puede ser más fácil que un largo viaje en coche hasta una pista construida expresamente, pero conseguir un buen punto de vista en los circuitos callejeros es bastante difícil. Las infraestructuras de los circuitos tienen que adaptarse inevitablemente a la vida normal, por lo que recorrer todo el perímetro va a ser un reto. Y ver los coches a través de las necesarias vallas de retención y por encima de las barreras de seguridad es a la vez difícil.

Además, desde ciertos puntos de vista -sobre todo a bordo de los coches- los circuitos urbanos se parecen mucho debido a esos elementos de seguridad. Esto ha sido un problema en la Fórmula E, aunque allí la necesidad de trazados cortos y con frenadas para el correcto funcionamiento de la tecnología de los vehículos eléctricos ha creado un cierto aspecto identitario (aunque no es un problema para lugares como el aeropuerto de Tempelhof de Berlín).

Las carreras en ciudades también corren el riesgo de enfurecer a la población local, como ha descubierto FE en Londres, Santiago y Berna. En estas dos últimas, se produjeron protestas durante sus eventos de 2017 y 2018. Es difícil imaginar que la conformidad local sea un problema, por ejemplo, en el centro de Doha, donde se cree que la F1 podría volver a Qatar a partir de 2023.

Es más probable que este tipo de carreras se conviertan en algo permanente en el calendario, pero sobre todo porque no tienen que preocuparse por atraer a un gran número de espectadores para cumplir con las cuotas de acogida de la F1 gracias al apoyo del Estado. Aunque, como los organizadores de la carrera de Bahréin del pasado fin de semana se empeñaron en destacar, la competitiva lucha por el campeonato en 2021, el efecto Netflix y el deseo de mucha gente de acabar con su aislamiento pandémico con visitas a los eventos presenciales, se combinaron para crear lo que, según la organización, fue un récord de público el día de la carrera.

Muchas de las nuevas sedes de la F1 tienen grandes problemas de imagen, con el horrible historial de derechos humanos en algunas partes de Oriente Medio que siempre merece la pena tener en cuenta, especialmente con tantas carreras que se celebran allí en este momento, así como el protagonismo de la región en la última serie de Drive to Survive. Esto no es nada nuevo para la F1, que corrió en la Sudáfrica del apartheid y pasó por detrás del Telón de Acero en Hungría.

Pero también se debe considerar otro aspecto clave y eso es los circuitos que disfrutan los pilotos. En esa consideración, Spa, Silverstone y Mónaco saldrán regularmente adelante por su desafío de conducción y su estatus legendario. No se puede olvidar el poder de la opinión de estrellas como Hamilton, Verstappen y Sebastian Vettel.

Los circuitos construidos a propósito también son cosas que maravillan. Aunque no se trata de un logro de la ingeniería que deba celebrarse más que los creados en las ciudades, es un placer pasear por un lugar como Barcelona y considerar que se ha creado un paraíso dedicado al deporte motor en la carretera de una de las mejores ciudades del mundo. Hay una sensación de asombro similar en Silverstone, el Autódromo Hermanos Rodríguez, Monza y Austin.

Spa tiene su propia característica destacada: poder conducir partes de la antigua pista y recordar el espectáculo dado por pilotos como Juan Manuel Fangio, Alberto Ascari, Jim Clark, Bruce McLaren, Jackie Stewart. Formar parte de la historia, además de escribir la suya propia, importa a los pilotos y este estatus especial también importa a los aficionados.

Además, a pesar de no tener la posibilidad de aumentar sus propias arcas, algunos de estos circuitos clásicos ayudaron a la F1 a seguir adelante en la terrible época de 2020, cuando completar la temporada para satisfacer los lucrativos contratos de televisión era de gran importancia.

No vivimos en un mundo perfecto y aceptar la pérdida de cosas que amamos es una parte importante de la vida. Pero quizás haya una forma de mantener muchos de los circuitos tradicionales que los aficionados a la F1 atesoran y seguir satisfaciendo el comprensible afán de la F1 por conseguir más dinero.

Dado que el dinero manda, ¿por qué no crear una nueva competición durante la temporada, con un premio para el piloto que consiga más puntos en las carreras de Gran Bretaña, Mónaco, Estados Unidos, Bélgica, Francia, Italia y España (en lugar de Suiza)? Eso reflejaría muy bien los primeros años del campeonato mundial y podría venderse a un patrocinador. Ni siquiera es una idea nueva, la FE introdujo un trofeo de ciudades europeas en 2019.

Puede que no genere el mismo nivel de dinero que una nueva carrera de una nación rica en petróleo o autoritaria que busca lavar su imagen deportiva, pero la F1 haría bien en recordar la importancia de que sus fans valoren su historia. A algunos les disgusta inmensamente que Drive to Survive fabrique dramas entre los pilotos y algunos realmente echarían de menos que Spa, Silverstone o Mónaco si quedaran fuera del calendario.

