Opinión: ir un año adelantado, el secreto del dominio de Mercedes

Después de las primeras seis carreras de la temporada 2020 de la Fórmula 1 se puede concluir que Lewis Hamilton y Mercedes están en su mejor momento. Siete días después de la derrota en Silverstone, el equipo mostró en España un potencial inigualable, dominando desde lo alto y con una superioridad absoluta, hechos que también se resumen en cifras.

En la carrera en España solo un heroico Max Verstappen se salvó de ser doblado en vuelta por Lewis Hamilton, mientras que el resto de los competidores vieron las banderas azules ondeándose para facilitar el adelantamiento de los punteros.

Es un espectáculo que hemos visto muchas veces en los últimos seis años, pero siempre asombra, porque cuando parece que podría haber una grieta en el mosaico perfecto construido en el cuartel general de Brackley, ellos tienen una respuesta.

En Silverstone, los dos Mercedes W11 habían mostrado problemas en la gestión de los neumáticos, pero siete días más tarde, como lo confirmó el propio Hamilton después de la carrera, la reacción fue muy diferente, a pesar de las altas temperaturas que se hicieron presentes en el trazado de Cataluña con más de 50 grados centígrados.

"Entendimos lo que pasó el fin de semana pasado”, dijo Hamilton quien, en algún momento de la carrera, llegó a pensar en hacer una carrera con solo una parada en boxes, una respuesta a los problemas que afrontaron en el GP del 70 Aniversario.

Es cierto que cuando se produce una anomalía en un proyecto perfecto, es más fácil cuadrar y aislar el problema, pero no es sencillo que un equipo siempre tenga éxito, y normalmente en tan poco tiempo.

“Estamos un año por delante”, comentó un empleado en modo “off-record” al expresar cuál era la ventaja de Mercedes. Muestra de esta filosofía es el famoso sistema DAS, el cual sorprendió a sus rivales en la pretemporada en Barcelona.

Por ahora, las flechas plateadas (ahora negras) solo se ven amenazados por Max Verstappen.

La Fórmula 1 le debe mucho al holandés, porque hoy en día el tándem Max-Red Bull es la única esperanza para los que no les gusta ver largas procesiones con los monoplazas del equipo alemán en la parte superior.

Después de sólo seis carreras, la clasificación del Campeonato Mundial actual era una situación difícil de predecir al inicio de la temporada, incluso para los más fanáticos de Mercedes. Hamilton cuenta con 132 puntos, 95 para Verstappen, 89 para Bottas y 45 para Leclerc.

Max, segundo en la pista y en el Campeonato del Mundo, está ahora concentrado en aprovechar las oportunidades que tenga, como la del GP de España en la que ascendió al segundo luego de los problemas de Valtteri Bottas.

El desperfecto del finlandés facilitó el camino para Hamilton, quien acertó como un perfecto francotirador.

"Ha pasado mucho tiempo en que no estaba tan concentrado como lo estoy ahora", subrayó Hamilton.

En el fondo, Mercedes y Hamilton parecen enfocados en ganar algunos récords el próximo otoño, grandes cosas que demostrarían su superioridad tal como lo hicieron en Barcelona.

Pero hay quienes esperan que esto no pase con las modificaciones técnicas que se vienen, como la eliminación del mapeo de los motores en calificación, lo cuales no se podrán usar a partir del GP de Bélgica. Sin embargo, quienes esperan un debilitamiento de Mercedes, por ejemplo Max Verstappen, también saben que no pueden hacerse muchas ilusiones.

Vendrán más éxitos para Red Bull y el holandés, pero se necesitarán circunstancias excepcionales y rendimiento, como un calor tórrido, lluvia repentina, roturas, accidentes o cosas de este tipo. Porque en un contexto normal, al menos para esta temporada, no hay forma de ganarle a Mercedes y Hamilton.

