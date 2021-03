Opinión: ¿Recuperará Vettel su toque mágico con Aston Martin?

Las pantallas de cronometraje contarán la historia a medida que avanza la temporada, pero los primeros indicios son positivos.

Hablando con los medios de comunicación a través de Zoom el miércoles, el piloto de 33 años estaba en un estado de ánimo optimista, dejando en claro que ha superado cualquier decepción por la forma en que terminó su era en Ferrari y ahora disfruta el desafío de su nuevo equipo.

El director técnico de Aston Martin, Andrew Green, utilizó el año pasado la palabra “mojo” (un poder que puede parecer mágico y que permite a alguien ser muy eficaz y exitoso) al hablar sobre lo que Vettel podría aportar al equipo y lo que el equipo a su vez podría hacer por él.

Desde entonces, los ingenieros han tenido tiempo de conocerlo mejor y ver de cerca cómo opera el ex campeón del mundo.

"Pienso que encaja muy bien", dice Green. "Se está consolidando con su equipo y ellos con él”.

“Es un tipo muy, muy simpático, pero también es increíblemente conocedor y meticuloso sobre la forma en que trabaja, y esa es exactamente la razón por la que queríamos que se integrara”.

“Ya estamos empezando a ver cómo podemos adaptarnos a su forma de trabajar, porque es diferente a cómo lo hacíamos antes”.

"Pero esa es la razón exacta por la que lo incorporamos, es para impartirnos parte de su conocimiento y sabiduría de un cuatro veces campeón del mundo. Eso es exactamente lo que necesitamos".

Green dice que el equipo no está interesado en lo que pudo haber salido mal en Ferrari: "No nos importa en dónde estaba su cabeza antes. Somos un equipo que mira hacia adelante. Pero todo lo que puedo decir es que luce increíblemente relajado. Se integró al equipo muy rápidamente. Sus contribuciones comenzaron de inmediato”.

“Pienso que vamos a sacar lo mejor de Seb. Creo que está en la cima de su carrera. Pienso que él está en ese nivel, así que si no podemos sacar lo mejor de él entonces será nuestra culpa. Por eso pienso que podemos llevarlo al lugar correcto”.

Pero entonces, ¿el hombre mismo cree que ha recuperado su mojo? Vettel puede ser anglófilo, pero no es una palabra con la que esté demasiado familiarizado.

Lance Stroll, Aston Martin, Sebastian Vettel, Aston Martin, y Andrew Green, director técnico de Aston Martin. Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

“No lo sé”, expresó el alemán. "El término mojo no es un término alemán, así que quienquiera que sea el tipo mojo, ¡no existe en Alemania! Tal vez esta es una forma fácil de salir de esta pregunta”.

“Lo del año pasado no es un secreto, no estaba en mi mejor momento, pero este año llego con muchas ganas. Estoy con un gran grupo de gente. El espíritu es genial y muy entusiasta”.

“Si lo comparamos con Ferrari en un principio, este equipo es muy pequeño, pero parte de ello es porque nosotros no estamos construyendo el motor, y otra parte es que el equipo todavía está creciendo. Es todo lo contrario a las grandes escuderías y, obviamente, para la que corrí antes”.

"Las cosas son un poco diferentes, pero no se trata de la apariencia elegante o de las caras sillas de diseño en la oficina. Se trata más bien del trabajo que se hace entre bastidores, y por lo que he visto, la gente es muy capaz, tiene mucho talento”.

“Probablemente sea la primera vez en la historia del equipo, en los últimos año y medio o dos años, que reciben el oxígeno necesario para respirar".

No es de extrañar que el cambio de ambiente haya resultado positivo para Vettel, teniendo en cuenta lo difíciles que han sido las dos últimas temporadas con el Cavallino Rampante.

El alemán llegó a Ferrari en 2015 y era considerado el futuro salvador al contar con cuatro campeonatos del mundo, y fungió como un reajuste tras la difícil era de Fernando Alonso en el equipo.

Se esperaba que, como compatriota y protegido de Michael Schumacher, pudiera ayudar a recrear la época dorada de principios de la década de 2000.

Durante un tiempo parecía que la misión podía tener éxito, pero el dominio de Mercedes en la era híbrida, llevó a que la relación se fuera apagando. Tras la marcha de su compañero Kimi Raikkonen, Vettel lo pasó mal frente a Charles Leclerc, cometiendo demasiados errores y luchando por igualar el ritmo de su compañero de equipo.

Después de que le informaron el verano pasado que no sería parte de los planes para 2021, no tardó en entablar conversaciones con el propietario de Aston, Lawrence Stroll, y rápidamente se cerró un acuerdo.

Sin embargo, tuvo que afrontar el resto de la temporada en un entorno difícil, que se hizo más incómodo por la caída de rendimiento del coche de Maranello. A veces, incluso llegar a la Q3 era un logro.

"Fue un reto", dice. "Obviamente he pensado mucho en esto durante el año pasado, durante la temporada. No estoy contento con cómo fue el año pasado en términos de la totalidad del rendimiento. Pero creo que lo acepto en términos de que lo he vivido, y no me arrepiento de nada”.

“Hay cosas que no salieron bien, y otras que me hubiera gustado que salieran mejor y de forma diferente, etc”.

“Pero estoy tranquilo con lo que sucedió el año pasado. Sé que no he estado a la altura de los estándares que me impongo a mí mismo, pero nunca me ha importado lo que la gente piense, diga o escriba de mí”.

Lance Stroll, Aston Martin, y Sebastian Vettel, durante la revelación del AMR21. Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

“Por eso creo que es importante que yo mismo esté en paz conmigo, y como he dicho, con muchas ganas de comenzar este año. Seguro que tengo unas expectativas muy, muy altas".

Por lo general, Vettel sigue viendo los aspectos positivos de su etapa en Ferrari, en la que consiguió 14 victorias en Grandes Premios y 12 poles, a pesar del dominio de Mercedes. Dos veces terminó la temporada como subcampeón por detrás de Lewis Hamilton.

"Creo que tuvimos años en los que estuvimos mejor, y años en los que estuvimos más lejos", reflexiona sobre su papel en la lucha contra la marca alemana.

“Pero ya lo he dicho, estoy muy contento de pasar página. Lo pasé muy bien en Ferrari, aprendí mucho, conocí a mucha gente estupenda; y estoy muy agradecido. Creo que correr para Ferrari es una experiencia única”.

"Estoy muy seguro de que parte de ello permanecerá conmigo durante el resto de mi vida. Pero por ahora, estoy muy ilusionado con el nuevo reto que tengo por delante. No me he quedado anclado con el pasado”.

Aston es un mundo completamente diferente para Vettel. El alemán hizo su trato directamente con Stroll, propietario no sólo del equipo de F1, sino también del fabricante de coches deportivos que hay detrás del proyecto.

Desde el principio se ha visto totalmente inmerso en los ambiciosos planes de Stroll, haciéndole sentir que su presencia es un ingrediente clave.

Para todos los miembros del equipo, su llegada es una manifestación de las ambiciones de Stroll, una señal de que el jefe va en serio. Vettel no podría sentirse más querido por un equipo que en este momento.

"La gente es muy atenta y muy acogedora", dice. "Creo que hasta ahora me han facilitado la integración”.

"Pero como he dicho, hay muchas cosas que tengo que dominar. Es una unidad de potencia diferente, controles diferentes, etiquetas diferentes para cosas probablemente iguales o similares, o nombres diferentes”.

“No quiero que nada de eso me quite capacidad de trabajo, no es la transición más fácil, y no hay mucho tiempo ni muchas pruebas, pero es lo que hay”.

"Por otra parte, llevo mucho tiempo aquí (en la F1). Creo que soy consciente de lo que está pasando, y estoy contento ya estar trabajando”.

Está claro que Vettel está mucho más relajado este año. Sin embargo, resta importancia a cualquier sugerencia de que disfrutará más simplemente porque Aston es un entorno con menos presión al que estaba acostumbrado en Ferrari.

"No creo que exista siempre una relación entre la presión y el gozo", dice. "Creo que puedes disfrutar mucho cuando estás bajo presión. De hecho, yo mismo me pongo mucha presión y expectativas”.

"Así que, en ese sentido nada cambia, porque tú eres tu primer y mejor juez. Se mantiene la satisfacción que tienes cuando cruzas la línea, y has hecho un buen trabajo. Así que eso no ha cambiado, no espero que cambie”.

Sebastian Vettel, Ferrari y Charles Leclerc, con el equipo Ferrari. Photo by: Ferrari

"Y si se habla de presión, estaría muy contento de tener toneladas de presión y poder luchar por el campeonato. En definitiva, eso es lo que me gustaría hacer. Pero para nosotros este año es una situación diferente, y es un gran reto”.

"Y lo aceptamos. Queremos dominar el reto y, con suerte, salir mejor de lo que pensábamos. Así que la mejor manera de hacerlo normalmente es ir paso a paso y enfocarte en las cosas que tienes por delante, sin dejarse perturbar por el panorama general".

Vettel tiene buenas razones para ser optimista, no solo por tener el nombre de Aston detrás de él. En el 2020, Racing Point se hizo un hueco en el grupo de enfrente y luego de eso el futuro luce prometedor ya que el tope de gastos nivelará el campo de juego, mientras que un nuevo paquete de reglas técnicas de 2022 creará un reajuste en la parrilla.

Hay una sensación genuina de que el equipo puede competir por los campeonatos, y para él es motivador ser parte de ese proceso de creación de un paquete ganador.

Una victoria en una carrera con un cuarto equipo diferente sería un gran logro para Vettel; un quinto título una década después del último sería extraordinario, y quizás llevaría a la gente a reevaluar su lugar en los libros de historia. Sus cuatro títulos con Red Bull, dos de los cuales se consiguieron tras intensas batallas durante toda la temporada, tienden a darse por sentados.

Sin embargo, Vettel insiste en que este año no quiere demostrar nada, ni silenciar a los críticos.

"No me interesa lo que piense la gente", repite. "Creo que se trata más de demostrar un punto al equipo, a mí mismo, que a la gente".

“Nuestro mundo avanza muy rápido y veloz, lo cual es sano y bueno. De lo contrario, siempre se quedará anclado en el pasado y seguirán rezando a Juan Manuel Fangio como el Señor y el Salvador de todos los pilotos del deporte motor”.

"Creo que sin duda era muy, muy especial. Pero si le preguntas ahora a un niño de 15 años quién es Juan Manuel Fangio, No creo que lo sepan. Y eso es bueno porque el tiempo avanza”.

"Y especialmente [en comparación con] hoy en día, probablemente Fangio tuvo un legado más largo que cualquiera de nosotros tendrá jamás, independientemente de la cantidad de victorias que obtengamos”.

“Pero eso es bueno. Es positivo avanzar y seguir adelante. Así que estoy bastante seguro de que cuando me despida de la F1 me olvidarán muy rápidamente. Y eso está bien porque pienso que es saludable”.

"Así que por eso tampoco me preocupa demasiado demostrar un punto a la gente, y realmente sólo me concentro en mi parte”.

"Espero que no suene demasiado egoísta y arrogante, pero soy yo mismo y el equipo que me rodea”.

"Y si hay algo en el sentido más amplio, más grande, eso es la gente que me apoya y que me ha dado tanto en los últimos 10 años, y que ha estado a mi lado, sin importar el último resultado de la última carrera”.

"Pero creo que la F1 se mueve muy rápido, no sólo literalmente en términos de velocidad, sino también en cuanto al tiempo. Por lo tanto, siempre se te juzga por el último par de resultados. Puedes estar en la nada y de pronto ser un héroe por un par de buenos resultados”.

“En mi caso, puedes tener más de 50 victorias a tu favor, pero la gente piensa que sólo eres mediocre. Pero eso es lo que sucede”.

Aston Martin AMR21 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images