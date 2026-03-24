Opinión: Por qué las críticas a Verstappen a la F1 2026 podrían estar fuera de lugar

No hubo nada sorprendente en lo que dijo Max Verstappen cuando se presentó ante los medios de comunicación justo después del Gran Premio de China. Es de sobra conocido que el cuatro veces campeón del mundo no es precisamente un fan de las nuevas reglas, y no se le puede culpar por estar un poco frustrado tras tener que abandonar la carrera tras 45 vueltas debido a un problema de refrigeración del ERS.

Sin embargo, al menos en apariencia, no parecía especialmente enfadado o alterado. En cambio, se mantuvo tranquilo al hablar del tipo de carreras que ofrecerá la Fórmula 1 en 2026, aunque con la franqueza que se espera de él.

"Es horrible", respondió cuando nuestro compañero Stuart Codling opinó que en Shanghái había parecido «algo menos artificial» que una semana antes en Melbourne. "Si a alguien le gusta eso, es que realmente no sabe de qué va el automovilismo", afirmó Verstappen.

A continuación, se le preguntó si creía que los responsables de la Fórmula 1 estaban tan "preocupados" como los pilotos. "Creo que entienden de dónde venimos los pilotos", dijo.

"Creo que hablo en nombre de la mayoría de los pilotos. Algunos dirán, por supuesto, que es genial porque ganan carreras, lo cual está bien. Pero si hablas con la mayoría de los pilotos, eso no es lo que nos gusta. Y no creo que sea lo que les gusta a los verdaderos aficionados a la Fórmula 1".

Señaló que Kimi Antonelli y George Russell no están demasiado descontentos con la situación actual de la Fórmula 1, ya que se encuentran entre los ganadores, pero habló de forma bastante categórica en nombre de los "auténticos aficionados".

"Quizá a algunos aficionados les guste, pero no entienden el automovilismo", insistió. Pero precisamente eso plantea una pregunta: ¿tiene realmente razón con una afirmación así? ¿Y quién define, en última instancia, qué es el automovilismo "auténtico"?

Por qué Verstappen tiene derecho a criticar...

Como alguien que ha expresado sus preocupaciones sobre el futuro —ahora presente— del deporte, Verstappen probablemente se ha ganado el derecho a ser crítico. No solo por su estatus como uno de los pilotos líderes de la Fórmula 1, sino también porque siempre ha sido coherente.

Fue Verstappen quien, hace ya años, habló de los problemas a los que se enfrenta ahora la Fórmula 1, y no cambia de tono de una semana a otra, a diferencia de otros pilotos (hola, Lando, ¿qué tal hoy?).

Max es alguien que siempre está dispuesto a decir lo que piensa de forma abierta y sincera, y la rueda de prensa tras la carrera de Shanghái no fue una excepción. A diferencia de otros pilotos, no cuenta con el apoyo de un equipo de relaciones públicas que le proteja de la prensa.

En esas situaciones, es el propio Verstappen quien decide cuándo se marcha. Y siempre espera a que se hayan formulado todas las preguntas, sin que un asistente tenga que tirarle de la manga para sacarlo de allí. Eso es algo —además de muchas otras cualidades— por lo que merece reconocimiento.

Si hay un piloto que se ha ganado el derecho a representar la visión común de los pilotos sobre la Fórmula 1 de 2026, ese es Verstappen. Y su voz debería ser escuchada.

... pero que, en este caso, sigue siendo problemática

Pero ¿no pasa por alto —en su argumentación o, al menos, en su elección de palabras— un punto decisivo? ¿Por qué alguien que disfruta de las carreras de 2026 debería considerarse automáticamente alguien que «no entiende» el automovilismo? ¿Y quién debería juzgar, en última instancia, el valor del producto que es la Fórmula 1?

Porque la Fórmula 1 no es solo un deporte, sino también un negocio de entretenimiento global. Esto no es nada nuevo, sino una realidad desde hace décadas, ya que la serie de carreras líder a nivel mundial compite en alcance con eventos como los Juegos Olímpicos o la Copa del Mundo de fútbol.

Todos estos eventos viven de su público y, nos guste o no, todos deben adaptarse a él.

En el mundo actual, el éxito de un deporte está directamente relacionado con su atractivo comercial. Y aunque los atletas —ya sean olímpicos o futbolistas— son los protagonistas y el principal atractivo, no dejan de ser parte de este sistema. No son los clientes.

Nadie invertiría enormes sumas en la construcción de estadios e instalaciones deportivas, ni convertiría ciudades enteras en obras durante años, solo para que un grupo de personas con talento se reúna para decidir quién puede saltar más lejos o correr más rápido.

Esto ocurre porque miles de personas compran entradas para verlo en directo y otros millones lo ven a través de la televisión, los teléfonos inteligentes, las tabletas u otros dispositivos.

Y esos millones son los clientes, aunque no tengan ni idea de cómo una batería en un coche de Fórmula 1 suministra energía a las ruedas o de cómo funciona un motor de combustión.

Millones de espectadores ocasionales siguen el Mundial de fútbol sin conocer la regla del fuera de juego. Sería absurdo que alguien como Lionel Messi les dijera que no deberían verlo. Acusar al público de «no entenderlo» es una actitud bastante extraña en el deporte profesional.

No todo el mundo tiene los mismos criterios

Algunas de las maniobras de adelantamiento (si no la mayoría) en Melbourne y China se vieron muy diferentes a lo que estábamos acostumbrados en los últimos años. Lo que ya se denomina «Jo-Jo-Racing» es algo completamente distinto —y sí, quizás también algo artificial.

Pero, ¿quién define cómo deben ser las maniobras de adelantamiento? ¿Tienen que producirse siempre al final de una recta, frenando? Y si es así, ¿desde cuándo es esa la definición de "auténtico automovilismo"? Tazio Nuvolari o Juan Manuel Fangio habrían tenido posiblemente opiniones muy diferentes al respecto.

Por su naturaleza y complejidad, el automovilismo siempre ha evolucionado más rápidamente que, por ejemplo, el fútbol. Sin embargo, la esencia de las carreras sigue siendo la misma: se trata de la combinación entre piloto y máquina, así como del objetivo de recorrer la distancia de la carrera más rápido que todos los demás.

Las condiciones generales han cambiado —las normas, la tecnología, el formato—, pero esta esencia sigue vigente hoy en día: gana la mejor combinación de coche y piloto.

En última instancia, lo que los pilotos de Fórmula 1 desean podría diferir mucho de lo que el público realmente acepta. Un estilo de conducción con mucha carga aerodinámica y aceleración a fondo constante, en el que la carrera se disputa como una vuelta de clasificación de principio a fin, podría ofrecer menos oportunidades de adelantamiento que la fórmula de gestión de energía, propensa a los errores, que tenemos actualmente.

¿Sería eso entonces "auténtico automovilismo"? ¿Y merecería la pena verlo? La segunda pregunta es sin duda la más importante.

Sin aficionados, la Fórmula 1 no sería lo que es

Es el atractivo para el gran público lo que hace de la Fórmula 1 lo que es, y los propios pilotos se benefician de este éxito comercial, que se debe a que el producto está diseñado para gustar a los espectadores. No volarían en jets privados por todo el mundo para pilotar estos coches si la Fórmula 1 no fuera un exitoso negocio de entretenimiento global.

Verstappen no solo es un gran piloto, sino también uno de los principales embajadores de los valores fundamentales del automovilismo dentro de este entorno de entretenimiento.

Sin embargo, hacer sentir al público que está equivocado por disfrutar del producto actual solo podría dificultar que el deporte encuentre el camino correcto, ya que los aficionados se ven inevitablemente influenciados por las opiniones de sus mayores estrellas. Un auténtico fan de Verstappen podría incluso preguntarse ahora por qué le gusta algo que su ídolo rechaza tan claramente.

La pregunta subyacente es, por tanto, sencilla: ¿para qué existe la Fórmula 1? ¿Para que los pilotos disfruten de ella o para el público, incluidos aquellos que no entienden el "deporte de carreras" de la misma manera que los pilotos?

Probablemente exista una versión ideal de la Fórmula 1: una que satisfaga tanto a los pilotos como ofrezca grandes carreras para los aficionados. Puede que lo que tenemos ahora no lo sea. Pero eso es precisamente lo que demuestra lo difícil que es encontrar el equilibrio adecuado, si es que eso es siquiera posible.

Sin embargo, una cosa está clara: los espectadores deben ser lo primero. Y decirles que están equivocados porque disfrutan con ello no parece del todo correcto.

Oleg Karpov