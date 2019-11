¿Qué opinan los pilotos de los cambios para 2021?

Charles Leclerc, Ferrari 1 / 16 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images "El aspecto de los autos está bien, y tendremos que ver cuánto desarrolla sus F1 cada equipo. Creo que podría cambiar un poco el aspecto de los monoplazas, probablemente se vuelva un poco más agresivo, lo que siempre es positivo". "Y luego, como piloto, siempre quieres ir lo más rápido posible, así que espero que ganemos un poco de rendimiento sin perder obviamente la capacidad de competir. Creo que es el principal problema en este momento, no poder seguir de cerca a otros autos. Es bastante frustrante cuando estás en una carrera que llegas a la altura de un piloto, sabes que eres más rápido, pero en cuanto estás a menos de un segundo, empiezas a sufrir para seguirlo, pierdes apoyo y sobrecalientas el neumático. Esperemos que todas esas cosas mejoren".

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 2 / 16 Foto de: Erik Junius "No necesariamente todas las decisiones que se tomaron fueron lo que pensábamos que era mejor. Por ejemplo, el auto es más pesado, por lo que será más lento. Por lo demás, en este momento no puedo comentar nada porque no he visto mucho las fotos" (declaraciones del jueves)

Nico Hulkenberg, Renault F1 Team 3 / 16 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images "Se podrá correr más cerca de otro auto, lo cual me parece bien. Siempre dije que debíamos abordar ese problema con aerodinámica. Es física, si quitas aerodinámica, los autos serán más lentos. No puedes luchar contra la física y hacerla desaparecer. Los ingenieros, con tiempo, encontrarán soluciones para recuperar mucho tiempo por vuelta. Todavía acabarán siendo los autos más rápidos del mundo, como debe ser. Esperemos que nos permitan competir mejor y más duro. No creo que tengan un mal aspecto, obviamente parecen un poco más futuristas, con líneas finas y suaves. Personalmente no creo que tenga mal aspecto".

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing 4 / 16 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images "Es imposible decir nada hasta que conduzcamos los autos, hasta que empiecen las pruebas y veamos cómo son los monoplazas, si se comportan de otra manera, si hay que cambiar algo, etc. Hasta entonces todo es pura especulación porque podemos poner un millón de números y gráficos delante de todos, pero hasta que los autos no salgan a pista no sabremos bien si es bueno o malo".

Sebastian Vettel, Ferrari 5 / 16 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images “Creo que el objetivo que se estableció era dar un paso adelante. Ahora ya tenemos una idea. Todos estaban esperando que llegara el día, y ahora tenemos que intentar comprender qué significa esa idea. Obviamente sobre el papel las ideas siempre son geniales, pero creo que se materializarán un poco más en las próximas semanas. Al final, no importa el aspecto de los autos si las carreras son mejores y para nosotros es más divertido". "Me hubiera gustado un motor diferente, uno que tenga más sentido y sea más relevante para los autos de calle. Si volviera a tener un V12, lo cual dudo que ocurra, sería mejor. El motor será igual, y los autos, sin importar cómo sean físicamente, si son divertidos de conducir y nos permiten seguir más de cerca a otro rival, será un éxito. Y el tiempo dirá, porque una cosa es una foto y otra un auto real".

Alexander Albon, Red Bull Racing 6 / 16 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images "En realidad no he visto demasiado. Pero tiene buen aspecto. Por supuesto, mientras las carreras sean buenas, creo que será buen año" (declaraciones del jueves)

Carlos Sainz, McLaren 7 / 16 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images "Creo que tiene un aspecto decente. Es muy pronto aún. Creo que los equipos desarrollarán esos coches y harán que tengan un aspecto aún más genial. Para mí, esa es la dirección correcta que debe seguir la F1 con reglas más estrictas y un límite presupuestario más estricto. Creo que es a donde debemos ir como categoría. Hay que seguir evolucionando. No me gustan esas palabras de cambiar demasiado el deporte. Creo que más que cambiarlo, debemos evolucionar como deporte, y creo que 2021 se dirige en la dirección correcta".

Daniil Kvyat, Toro Rosso 8 / 16 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images "Sobre el papel tienen muy buen aspecto. Los autos parecen bastante interesantes, así que es genial, y solo espero que el objetivo principal sea hacer que los monoplazas se sigan más cerca para tener un mejor espectáculo, e igualar a los equipos con el límite presupuestario. Espero que funcione bien, y espero que sea un paso adelante. Llegan tiempos muy emocionantes".

Sergio Perez, Racing Point 9 / 16 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images “Creo que las nuevas reglas son un buen paso para la F1. Será muy interesante ver qué pasa cuando estén vigentes. Esperamos que 2021 sea el año en el que la F1 se transforme. El diseño es mucho más limpio, parece que hay pocas opciones de desarrollar el auto, pero será importante esperar y verlo. Es muy pronto para hacer juicios en estos momentos, así que tenemos que esperar a ver qué es lo que sucede”.

Max Verstappen, Red Bull Racing 10 / 16 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images "Al final realmente no importa el aspecto que tengan los autos, siempre y cuando nos den mejores carreras y podamos seguir mejor a los rivales. Por supuesto, queremos que como mucho sean dos o tres segundos más lentos que los actuales, porque si son cuatro o cinco parecerán demasiado lentos". "Pero creo que esto es solo el comienzo y estoy seguro de que entre equipos también habrá un aspecto un poco diferente, así que veremos cómo es".

Lando Norris, McLaren 11 / 16 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images "He visto los renders que nuestros diseñadores han hecho y me gusta mucho el aspecto. Realmente no me importa demasiado, eso no es lo que me preocupa. Estoy preocupado por las carreras, por divertirme y poder seguir de cerca a los demás autos y disfrutar más de lo que hacemos ahora".

Romain Grosjean, Haas F1 Team 12 / 16 Foto de: Andrew Hone / Motorsport Images “Creo que se ve genial. En primer lugar, el auto tiene muy buen aspecto. Todos han hecho un gran trabajo para tener nuevas reglas y asegurarse de que podamos tener mejores carreras. Obviamente, en la pista veremos la verdadera respuesta, pero tengo confianza en que todo el equipo de la Fórmula 1 y todos los involucrados han hecho el mejor trabajo posible para conseguir mejorar la categoría".

George Russell, Williams Racing 13 / 16 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images "Realmente no importa el aspecto o la velocidad mientras tengamos una gran carrera. Creo que eso es lo que todos queremos. Obviamente, pesarán más, lo que creo que no es ideal para nadie". “Conducir un monoplaza de Fórmula 3 era muy divertido, pero porque era mucho menos pesado que los de F1. Pero mientras mejore las carreras y agrupe más la parrilla, eso es lo que más importa".

Lance Stroll, Racing Point 14 / 16 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images “Tenemos que poder seguirnos más cerca unos de otros y mejorar las batallas rueda a rueda y el espectáculo para los aficionados. Para nosotros, los pilotos también, será muy emocionante si podemos ver carreras más apretadas". “Ojalá también iguale las cosas en la parrilla. Si se reduce la distancia entre los equipos top y el resto, y los equipos de la zona media pueden optar a victorias o podios, sería emocionante".

Robert Kubica, Williams Racing 15 / 16 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images “He visto algunas imágenes y fotos. Lo que es crucial son los objetivos a los que apunta la F1, y eso es bueno para las carreras. Creo que la opinión de si te gusta la forma del auto o su aspecto no importa". "Lo que buscan los pilotos es tener buenas carreras, tener un auto que pueda seguir a los otros, y eso seguramente abrirá oportunidades para tener mejores carreras, un mejor espectáculo y más acción. Si la F1 puede lograr esos objetivos, será algo nuevo, algo diferente y algo emocionante".