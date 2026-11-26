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Oliver Bearman asegura su asiento en Haas F1 y la parrilla de 2027 queda oficialmente definida

La parrilla de Fórmula 1 de 2027 queda definida ya que Haas confirma que llegó a un acuerdo con Oliver Bearman para una tercera temporada

Filip Cleeren

Publicado: 26 nov 2026, 10:01

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Oliver Bearman seguirá oficialmente en Haas para la temporada 2027 de la Fórmula 1 después de que él y el equipo finalmente firmaran un nuevo acuerdo.

La escudería estadounidense anunció la renovación el jueves, por lo que el británico de 21 años será compañero del debutante brasileño Rafael Camara en Haas la próxima temporada.

Esto significa que la parrilla de 2027 ya está completa antes de las dos últimas rondas de la campaña 2026, una en la que Bearman ha brillado con 23 de los 31 puntos de Haas.

El jefe del equipo, Ayao Komatsu, dijo: "Continuar con Ollie en 2027 era una decisión natural para nosotros.

"Hemos visto su crecimiento, su compromiso y la calidad que aporta al equipo, tanto dentro como fuera de la pista.

"Tiene una ética de trabajo tremenda y un fuerte deseo de desarrollarse tanto a sí mismo como al equipo, y no hay mejor persona, en mi opinión, para llevar a este equipo hacia adelante.

Ayao Komatsu, Haas

Photo by: Lars Baron / LAT Images via Getty Images

"TGR Haas F1 tiene una de las parejas de pilotos más interesantes de la parrilla, y espero ver a Ollie seguir creciendo con este equipo increíble".

La próxima temporada será la tercera campaña completa de Bearman en la F1, aunque ya hizo tres apariciones en 2024: su debut con Ferrari en Yeda, antes de participar en Bakú y Sao Paulo con Haas.

"No es ningún secreto que estoy encantado de continuar con TGR Haas F1 Team en 2027", dijo Bearman.

"Este equipo ha tenido un papel integral en mi desarrollo, y he sentido una enorme confianza y apoyo de todos aquí.

"Tenemos grandes ambiciones de seguir avanzando, y estoy emocionado por liderar ese trabajo, construyendo sobre lo que hemos logrado y aspirando a aún más juntos; tenemos asuntos pendientes".

Aunque esta noticia llega tarde en la temporada, el protegido de Ferrari siempre iba a seguir en Haas, que lo tiene cedido por la Scuderia desde su año de debutante.

Oliver Bearman, Haas

Photo by: Joe Portlock / Getty Images

Pero al entrar en su tercer año con la escudería estadounidense, el entorno de Bearman también quería garantías sobre su futuro a largo plazo, con pilotar para Ferrari como su objetivo final.

También se cree que el entorno de Bearman buscaba un aumento salarial importante, considerando que se ha convertido en el piloto líder de Haas tras superar al ahora desplazado Esteban Ocon.

En el Gran Premio de Las Vegas de la semana pasada, Bearman admitió que estaba "bastante decepcionado" de que "estoy sentado aquí en la ronda 20 sin un contrato firmado para el próximo año. Ha sido una situación extraña, pero estamos llegando".

Ahora llega a Qatar este fin de semana con ese nuevo acuerdo antes del final de Abu Dhabi, mientras Haas intenta contener a Audi en la pelea por el séptimo puesto, con tres puntos de diferencia entre ambos.

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