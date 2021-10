Oficial: así queda el calendario de la Fórmula 1 2022

El Consejo Mundial del Deporte Motor de la FIA ha aprobado este viernes 15 de octubre el calendario de la temporada 2022 de Fórmula 1, que alcanzará el esperado récord de 23 carreras y presenta seis dobletes y dos tripletes de grandes premios seguidos.

Después de que en 2021 el plan de 23 carreras se viera interrumpido por la pandemia de COVID-19, la Fórmula 1 confía en que todas las fechas previstas para las visitas a los circuitos el próximo año se acaben cumpliendo.

Pese a que algunos equipos y pilotos han alzado la voz contra los problemas de salud mental y física que conlleva un calendario con tantas carreras, los jefes de la categoría siguen adelante y la categoría reina del automovilismo tendrá un año de récord que, sin embargo, acabará antes que los últimos, a mediados de noviembre, esto para evitar un emparejamiento con la Copa del Mundo de Qatar 2022.

México regresa a su fecha tradicional en el último fin de semana de octubre luego de que en 2021 se realizará el 7 de noviembre luego de las modificaciones finales a la temporada.

Luego del anuncio, el CEO de la categoría, Stefano Domenicali, dijo: "Estamos encantados de anunciar el calendario de 2022 mientras nos preparamos para entrar en una nueva era para el deporte con reglamentos y coches totalmente nuevos para el próximo año que están diseñados para ofrecer carreras más reñidas. Hasta ahora, esta temporada ha sido increíble, con grandes batallas en la pista, grandes audiencias y aficionados que vuelven a las carreras después del impacto de la pandemia. Queremos dar la bienvenida a más aficionados la próxima temporada y esperamos que el año 2022 sea más normal a la vida que todos hemos vivido en los últimos dos años".

"Estamos muy satisfechos con el interés de los lugares que quieren acoger carreras de la Fórmula 1 y el crecimiento del deporte, y creemos que tenemos un calendario fantástico para 2022 con destinos como Miami que se unen a lugares famosos e históricos. La pandemia sigue entre nosotros, por lo que seguiremos atentos y seguros, para proteger a todo nuestro personal y a las comunidades que visitamos."

Por su parte, el presidente de la FIA, Jean Todt, se mostró complacido con el crecimiento de la serie para un calendario histórico.

"El impresionante calendario del Campeonato Mundial de la FIA Fórmula 1 2022 es el resultado del gran trabajo realizado por la Fórmula 1, dirigida por Stefano Domenicali y su equipo, en fuerte sinergia con la FIA. En los dos últimos años, la F1 ha demostrado una notable capacidad de recuperación. Esto queda claramente demostrado por el continuo crecimiento del deporte a pesar de los importantes desafíos de la pandemia. Los 23 Grandes Premios de 2022 serán un emocionante escaparate para los nuevos coches y estoy deseando que llegue".

El calendario de la F1 2022: fechas, carreras, grandes premios, países y circuitos

Fecha Gran Premio Circuito 20 de marzo GP de Bahrein Sakhir 27 de marzo GP de Arabia Saudí Yeda 10 de abril GP de Australia Albert Park (Melbourne) 24 de abril GP de Emilia-Romagna Imola 8 de mayo GP de Miami Miami International Autodrome 22 de mayo GP de España Montmeló (Barcelona) 29 de mayo GP de Mónaco Montecarlo 12 de junio GP de Azerbaiyán Bakú 19 de junio GP de Canadá Montreal 3 de julio GP de Gran Bretaña Silverstone 10 de julio GP de Austria Red Bull Ring (Spielberg) 24 de julio GP de Francia Paul Ricard 31 de julio GP de Hungría Hungaroring 28 de agosto GP de Bélgica Spa-Francorchamps 4 de septiembre GP de Países Bajos Zandvoort 11 de septiembre GP de Italia Monza 25 de septiembre GP de Rusia Sochi 2 de octubre GP de Singapur Marina Bay 9 de octubre GP de Japón Suzuka 23 de octubre GP de EE UU Circuito de Las Américas (Austin) 30 de octubre GP de Ciudad de México Hermanos Rodríguez 13 de noviembre GP de Sao Paulo Interlagos 20 de noviembre GP de Abu Dhabi Yas Marina

El mundial de la temporada 2022 de Fórmula 1 empezará en Bahrein , en el mismo circuito de Bahrein que acogió el inicio del curso 2021, entre el 18 y el 20 de marzo.

, en el mismo circuito de Bahrein que acogió el inicio del curso 2021, entre el 18 y el 20 de marzo. Una semana después, sin pausa, llegará el 27 de marzo el Gran Premio de Arabia Saudí , que avanza su fecha en su segunda edición después de estrenarse el circuito de Yeda en 2021 en diciembre.

, que avanza su fecha en su segunda edición después de estrenarse el circuito de Yeda en 2021 en diciembre. Tras ese doblete llegará una pausa de una semana, y el mundial viajará a Oceanía para la disputa el 10 de abril del GP de Australia 2022 de Fórmula 1, en el Albert Park de Melbourne que estuvo ausente en 2021 por la pandemia.

de Fórmula 1, en el Albert Park de Melbourne que estuvo ausente en 2021 por la pandemia. Después de Australia, durante la Semana Santa 2022 , no habrá carrera de F1 el fin de semana del 15 al 17 de abril.

, no habrá carrera de F1 el fin de semana del 15 al 17 de abril. El campeonato 2022 regresará a Imola el 24 de abril para el tercer GP de Emilia-Romagna , que llegó en 2020 como plan 'B' ante la COVID y se ha aferrado al calendario.

, que llegó en 2020 como plan 'B' ante la COVID y se ha aferrado al calendario. Después de una semana de pausa, la F1 saldrá de Europa y cruzará el charco para el primer Gran Premio de Miami, del 6 al 8 de mayo de 2022.

Equipos y pilotos podrán recuperarse del viaje con una semana de descanso antes de un doblete europeo. Primero llegará con fecha el 22 de mayo el GP de España 2022 de F1 en Barcelona y sin pausa, el fin de semana del 27 al 29 de mayo, el GP de Mónaco 2022 cuyos entrenamientos libres ya no serán en jueves.

en Barcelona y sin pausa, el fin de semana del cuyos entrenamientos libres ya no serán en jueves. Después de una semana sin carrera, la F1 vuelve el 12 de junio con el GP de Azerbaiyán 2022 en el circuito urbano de Bakú.

en el circuito urbano de Bakú. Formará otro doblete con el GP de Canadá 2022 , que se disputará el 19 de junio en el Circuit Gilles Villeneuve tras dos años de ausencia.

, que se disputará el 19 de junio en el Circuit Gilles Villeneuve tras dos años de ausencia. La última semana de junio de 2022 no tendrá carrera antes del cuarto doblete, que empezará con el GP de Gran Bretaña de F1 el 3 de julio en Silverstone. Luego, en orden contrario al de 2021, el Red Bull Ring acogerá el 10 de julio el GP de Austria , esta vez con solo una carrera.

en Silverstone. Luego, en orden contrario al de 2021, el Red Bull Ring acogerá el , esta vez con solo una carrera. Habrá una semana entre medias hasta el GP de Francia 2022 el 24 de julio en Paul Ricard, más de un mes después que la carrera del año 2021, que fue en junio. Francia formará un doblete con el GP de Hungría 2022, el 31 de julio , como última carrera antes de la pausa de verano.

el 24 de julio en Paul Ricard, más de un mes después que la carrera del año 2021, que fue en junio. Francia formará un doblete con el , como última carrera antes de la pausa de verano. Las vacaciones de verano 2022 de la F1 durarán tres semanas enteras hasta que la última de agosto vuelva el mundial con Spa-Francorchamps y el GP de Bélgica, el día 28 de agosto .

. Con Bélgica empezará el primer triplete de carreras, ya que se repiten las mismas tres semanas consecutivas de la F1 2021: el GP de Países Bajos 2022 será el 4 de septiembre en Zandvoort y el GP de Italia en Monza, el 11 de septiembre .

en Zandvoort y el . Una pausa de descanso separará el primer triplete del segundo. Y es que sí, la Fórmula 1 tendrá entre el 28 de agosto y el 9 de octubre seis carreras en siete semanas.

El GP de Rusia 2022 de F1 será el 25 de septiembre en Sochi, antes de que la F1 viaje al Marina Bay para el GP de Singapur 2022 el 2 de octubre . Y, sin pausa, la Fórmula 1 vuelve después de dos años a Suzuka para el GP de Japón 2022 el 9 de octubre .

será el 25 de septiembre en Sochi, antes de que la F1 viaje al Marina Bay para . Y, sin pausa, la Fórmula 1 vuelve después de dos años a Suzuka para el . Después de su paso por Asia y con una semana entre medias, la Fórmula 1 se dirige a América para el GP de Estados Unidos 2022 el 23 de octubre en Austin y el GP de México , que tiene fecha en 2022 el 30 de octubre en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

en Austin y el , que tiene fecha en 2022 el 30 de octubre en el Autódromo Hermanos Rodríguez. La primera semana de noviembre será la calma antes de la tormenta del final de temporada, que en 2022 será con una doble cita lejos de Europa: el GP de Brasil 2022 será la antepenúltima carrera el 13 de noviembre, y el GP de Abu Dhabi volverá a ser el cierre de año, el 20 de noviembre.

¿Qué circuitos no estarán en el calendario 2022 de Fórmula 1?

Si la COVID-19 no dice lo contrario y obliga a cambios por tercer año consecutivo, se cae del calendario el Istanbul Park que acogió en 2020 y 2021 el GP de Turquía, así como el GP de Qatar, país que centrará sus esfuerzos en 2022 en el Mundial de fútbol antes de volver en 2023 a la F1 para quedarse durante muchos años.

Como ocurre con Estambul, después de dos años sirviendo a la F1 como 'Plan B' ante la pandemia, el circuito del Algarve (Portimao) que fue sede en 2020 y 2021 del GP de Portugal no estará en el calendario 2022.

En 2022 no habrá dos carreras en ningún circuito (no tendremos GP de Estiria) y, por segundo año consecutivo, no habrá Gran Premio de China de F1.