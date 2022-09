Oficial: Alfa Romeo confirma a Zhou para la Fórmula 1 2023

Alfa Romeo F1 ha confirmado la renovación del contrato con Guanyu Zhou para la temporada 2023. Sólo faltaba el anuncio oficial, y se produjo en la víspera del fin de semana de Singapur, el escenario que devuelve la Fórmula 1 a Asia.

La escudería alabó el papel del piloto chino, subrayando su crecimiento en términos de rendimiento y el deseo de forjar una fuerte asociación con Valtteri Bottas, contribuyendo así al crecimiento del equipo.

Guanyu Zhou, Alfa Romeo C42 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

"Desde el primer día de trabajo con el equipo, pude ver su enfoque tan positivo", comentó el director del equipo, Frederic Vasseur, "conocíamos sus cualidades en términos de velocidad, pero la rapidez con la que se adaptó al mundo de la Fórmula 1 fue una de las sorpresas de la temporada para nosotros.

"Es un tipo muy simpático", continuó Vasseur, "en el equipo, tanto su personalidad como su actitud nos impresionaron mucho. Tuvo la humildad de hacer preguntas, tanto a los ingenieros como a Valtteri, una actitud que le permitió utilizar toda la información para progresar carrera tras carrera. La próxima temporada podrá aprovechar esta importante experiencia y estoy seguro de que podrá dar otro paso adelante junto con todo el equipo".

Evidentemente, también está satisfecho Zhou, que ha superado el reto más importante al que se ha enfrentado esta temporada, el de convencer al equipo de que merece ser reelegido.

"Estoy muy contento, pero también agradecido al equipo", comentó, "tuve un gran apoyo, me recibieron muy bien y todos me ayudaron a adaptarme en un contexto que no era fácil.

Guanyu Zhou bromea con Frederic Vasseur, director del equipo Alfa Romeo Racing Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

"No niego que quiero más en términos de resultados y el duro trabajo que hemos hecho desde el comienzo del año es sólo el primer paso hacia los objetivos que tenemos para la próxima temporada. Queda mucho por hacer, pero confío en nuestro trabajo: estoy deseando que llegue el siguiente capítulo de esta historia".

La confirmación de Zhou cierra otra casilla en el mercado de los conductores. Para los candidatos a la caza de un asiento para la temporada 2023, las posibilidades siguen abiertas en Alpine, Haas y Williams, los tres equipos que aún no han anunciado el nombre de su segundo piloto.