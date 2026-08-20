Ocon sostiene que "los pilotos no son el problema" en Haas

Esteban Ocon vive una temporada 2026 algo complicada. Su balance a mitad de año es más que dispar, mientras que Haas F1 ha retrocedido claramente en la jerarquía de la zona media de la parrilla, hasta el punto de verse superado por Racing Bulls y Audi.

El monoplaza estadounidense tiene dificultades para mostrarse competitivo y Esteban Ocon también, hasta el punto de que su futuro dentro del equipo parece ahora amenazado. Haas paga especialmente su retraso en el desarrollo de su coche respecto a sus rivales, mientras que el comportamiento del VF-26 se vuelve cada vez más difícil de entender para sus pilotos.

Ocon señaló en particular la inconsistencia del monoplaza, cuyo nivel de rendimiento puede variar sensiblemente de un fin de semana a otro, pero también de un lado del garaje al otro.

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El VF-26 puede así mostrarse competitivo en ciertos circuitos antes de perder gran parte de su potencial la semana siguiente, sin que el equipo logre siempre identificar claramente las razones de estas variaciones.

"Nos hemos enfrentado a una falta de constancia en el rendimiento del coche, tanto de mi lado como del de Oli [Oliver Bearman]", explicaba Ocon durante la reanudación del campeonato este jueves en Zandvoort. "Del lado de Oli, no funcionaba en Budapest. Le faltaba mucha carga aerodinámica, tenía muchísima inestabilidad."

"Oli tenía los mismos componentes entre Spa y Budapest. Y en Budapest, mi coche tenía un poco más de carga aerodinámica que el suyo, mientras que era exactamente lo contrario en Spa. Así que no siempre encaja y no necesariamente tiene sentido."

Gabriel Bortoleto (Audi F1 Team) y Esteban Ocon (Haas F1 Team) Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

"Ayao [Komatsu, director de Haas], Oli y yo mismo hemos hablado mucho de ello, y ha sido difícil determinar con precisión de dónde venía cada vez, porque podíamos montar las mismas piezas en el coche y, de repente, tener un coche que funciona y otro que no funciona."

Esteban Ocon considera por tanto que los malos resultados de Haas en los últimos meses, ya que el equipo no ha vuelto a entrar en los puntos desde el Gran Premio de Mónaco, no se deben a los pilotos. De hecho, lo dejó muy claro, al tiempo que aseguró que su equipo comparte su diagnóstico.

"Si nos dan un coche que rinde con Oli, vamos a rendir y a sacarle el máximo", explicaba. "Pero está muy claro que hay un problema de constancia que no conseguimos resolver, y seguimos trabajando juntos para identificar los problemas."

"En este punto, Ayao, Oli y yo estamos claramente de acuerdo en que, cuando hay un problema, no podemos hacer más. Actualmente no somos el problema como pilotos y debemos resolver estos problemas relacionados con el coche. "

Ocon defiende su balance frente a Bearman

La inconsistencia del Haas también complica la evaluación de la relación de fuerzas entre Ocon y Bearman, mientras que el joven británico ha tomado muy a menudo la delantera sobre su experimentado compañero de equipo esta temporada.

El propio Ayao Komatsu reconoció en Budapest que era difícil determinar con precisión el nivel de cada uno cuando los dos pilotos no disponen sistemáticamente de un coche que ofrezca las mismas prestaciones.

Ocon, por su parte, considera no obstante tener suficiente perspectiva para juzgar su propio trabajo, que considera "satisfactorio". El francés se defiende en particular subrayando que ha sido víctima de varias circunstancias desfavorables cuando eran posibles buenos resultados.

"Creo que sé que hago un buen trabajo cuando consigo hacer funcionar el coche con normalidad", confiaba. "El problema es simplemente que, cuando ponemos el coche en pista, no ha funcionado correctamente en numerosas ocasiones este año. También ha habido mucha mala suerte con los Safety Car en las dos primeras carreras, así como malas decisiones estratégicas."

El equipo lo sabe, los ingenieros lo saben y Ayao también sabe que cuando tengo un coche que funciona, puedo rendir.

"Creo también que soy el piloto que más tiempo ha pasado en paradas en boxes este año, en carreras en las que podríamos haber sido más competitivos. Así que ha habido muchos momentos en los que las cosas no han salido a nuestro favor."

"Pero el equipo lo sabe, los ingenieros lo saben y Ayao también sabe que cuando tengo un coche que funciona, puedo rendir. Por tanto, considero que estoy haciendo un muy buen trabajo por mi parte y estoy satisfecho con mis prestaciones. Pero, evidentemente, tenemos que hacerlo mejor en el lado del coche."

Ocon resta importancia a los tests de Haas con otros pilotos

Esteban Ocon, (Haas F1 Team) Photo de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Mientras el futuro de Esteban Ocon en Haas no está garantizado, el equipo estadounidense ha empezado a sondear el mercado de fichajes. También ha realizado varios test TPC (con antiguos monoplazas) con otros pilotos como Leonardo Fornaroli o Ryo Hirakawa.

Muy al tanto del interés de su escudería por otros pilotos, Ocon no se deja perturbar por ello, considerando que la situación actual del VF-26 debe tenerse en cuenta antes de sacar conclusiones sobre su futuro

"Sigo motivado", explicaba cuando se le pregunta si todos estos rumores le afectan. "Siempre vengo aquí dando el 100%. El equipo tiene derecho a hacer lo que quiera. Si quiere probar a otros pilotos, muy bien. Tenemos un programa TPC. También es una cuestión de negocio para el equipo."

"Eso representa ingresos para el equipo. Así que estoy al corriente de lo que ocurre con los test y los otros pilotos. Pero sí, como el equipo sabe y como Ayao ha dicho claramente, los pilotos no son el problema actualmente. Así que sería sorprendente que esos test estuvieran destinados a preparar el año que viene."