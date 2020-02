Ocon "nunca" sintió tanto agarre en un auto de F1

El francés, que condujo el monoplaza por primera vez con neumáticos de carrera después de un shakedown el lunes, cree que los autos de 2020 romperán todos los récords de vuelta este año.

Ocon hizo las observaciones al comparar el Renault con el Mercedes W10, ganador del campeonato mundial, que probó durante todo el año 2019 en el simulador del equipo Brackley, y condujo en Paul Ricard en una prueba de neumáticos Pirelli en septiembre.

También probó el Renault del año pasado durante dos días en la prueba de post-temporada en Abu Dhabi.

"Siempre hay diferencias", dijo cuando le pidieron que comparara el nuevo Renault con el W10. "Pero para ser honesto, la cantidad de agarre que hay este año, creo que si se tiene en cuenta el tiempo de vuelta más rápido, ya somos más rápidos que el tiempo de vuelta más rápido del primer día del año pasado".

"Así que creo que los autos están evolucionando año tras año. Es difícil de comparar, pero la cantidad de agarre que siento ahora creo que nunca lo había sentido antes".

Ocon agregó: "No sé si es la pista, pero conduje el lunes en el día de filmación. Y sí, es impresionante, tengo que decir. Nunca antes había ido tan rápido en algunas curvas, así que se siente bien. Definitivamente es emocionante. Porque eso sólo va a ir más y más rápido. Así que probablemente vamos a romper todos los récords de tiempos de vuelta que creo que este año".

Preguntado por su primera toma de contacto con el nuevo monoplaza, dijo: "Es una buena base la que tenemos en este momento. A veces cuando te subes a un auto y piensas 'ah, hay un problema que estás intentando resolver durante todo el invierno'. No hay nada de eso en este momento".

"Así que se siente muy saludable. Pero es sólo la primera mañana. Tenemos que esperar y ver cómo evoluciona durante la prueba".

Ocon subrayó que es importante empujar fuerte desde el comienzo de las pruebas, a pesar del riesgo de que los errores puedan afectar al programa de desarrollo en el camino hacia la primera carrera.

"Tienes que acelerar el auto. Tuvimos una buena charla con Cyril (Abiteboul) y Alain (Prost) sobre esto. Es importante que empujes para tener buenas referencias para estar listo, pero también para tener los datos adecuados porque así podrás mejorar el auto".

"No puedes tener el compromiso de esa manera. Todavía tienes que empujarlo como si hubiera más tiempo, y con suerte no habrá errores."

"Traté de tener la primera sensación. No es cierto que no me esté apoyando en él todavía. Estoy conduciendo, tratando de quitarme el óxido también. Ha pasado algún tiempo desde que manejé un auto correctamente, lo que significa con alguien a mi lado, y teniendo referencias, etcétera. Estoy tratando de volver a ponerme al día".

"Y es importante tener tiempos de vuelta decentes para poder sentir cómo reacciona el auto en las condiciones de carrera o en las de práctica".

