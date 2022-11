Ocon no se dio cuenta del segundo toque con Alonso en Brasil

Los dos pilotos de Alpine se tocaron al principio de la primera vuelta en la salida de la curva 4, pero el incidente más grave se produjo justo antes de cruzar la línea de salida y meta, cuando Alonso dañó su alerón delantero en el coche de su compañero de equipo.

Alonso se vio obligado a entrar en boxes para cambiar el alerón delantero y criticó a su compañero de equipo por radio. El español terminó finalmente 15°, superando a Ocon, que cayó a la 18ª posición por los daños tras el roce de la primera vuelta.

Sin embargo, Ocon dijo que no estaba al tanto del incidente en la recta de boxes.

"No tenía ni idea de lo que había pasado", dijo Ocon a los medios de comunicación justo después de la carrera. "Me lo han dicho ahora. Sí, no sé cómo es posible".

Ocon ha sido convocado por los comisarios de carrera en Interlagos por una posible infracción del reglamento por lo sucedido.

Mientras que Alonso estaba descontento por los dos momentos de la vuelta inicial, Ocon no compartía la opinión de que hubiera hecho algo malo.

"Esa es su opinión, mi opinión es diferente", dijo. "Yo estaba delante, así que el que está luchando no soy yo realmente. Estaba intentando atacar al McLaren en la (curva) 4".

"Supongo que es una carrera y estamos tratando de sacar el máximo provecho de todo, pero hoy ha sido costoso".

Alonso sufrió daños en el alerón delantero contra su compañero de equipo al final de la primera vuelta y tuvo que entrar en boxes Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Si bien Alonso se mostró tajante con Ocon por la radio del equipo durante la carrera sprint, se calmó tras el suceso.

Reflexionando sobre el incidente, el español dijo que lo más molesto fue que le costó la oportunidad de sumar algunos puntos.

"No es lo ideal cuando, en una carrera sprint, te tocas en la primera vuelta, porque la carrera es demasiado corta para superar realmente el déficit de la parada en boxes", dijo.

"A pesar de que el coche era genial hoy, el ritmo, fue demasiado corta la carrera para recuperarse".

"Pensando en lo positivo, mañana saldremos 15°, tenemos una buena oportunidad de sumar grandes puntos porque el coche ha sido sorprendentemente rápido hoy".

Preguntado por Motorsport.com si el choque con Ocon fue en circunstancias similares a su accidente con Lance Stroll en Austin, Alonso respondió: "No lo sé. No vi bien la televisión, así que no sé cómo fue".

"Pero lamento no haber sumado puntos hoy, porque al menos mi coche era muy rápido".

"Por su parte fue un poco más lento todo el fin de semana. Pero por mi parte hemos perdido una oportunidad. Pero no todo está perdido, porque mañana con una carrera larga espero que podamos recuperarnos".

El coche de Ocon se incendió en el parque cerrado tras los daños causados por el contacto en la primera vuelta en la curva 4 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Los daños en el sidepod que sufrió Ocon en el incidente de la curva 4 pueden haber contribuido a que su coche se incendiara en el parque cerrado después de la carrera.

"El sidepod está completamente abierto", admitió Ocon. "No sé cómo no ha salido volando".

"El coche también estuvo en llamas, así que espero que al final no haya habido más daños".

