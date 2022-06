Ocon: Mónaco, Francia y Bélgica deben seguir en la Fórmula 1

En 2018 el Gran Premio de Francia regresó al calendario de la Fórmula 1 tras 10 años de ausencia, con Paul Ricard tomando el relevo de Magny-Cours.

Pero después de cuatro ediciones -la carrera de 2020 no se celebró debido a la pandemia de COVID-19- la edición de julio de 2022 podría ser la última, ya que el contrato de Paul Ricard, que expira, aún no ha sido renovado.

Aunque el propietario de la F1, Liberty Media, quiere seguir ampliando el calendario, quiere llevar los grandes premios a lo que denomina mercados de destino en todo el mundo, como demuestra su impulso estadounidense hacia Miami y Las Vegas.

Los lugares remotos de Le Castellet y el Gran Premio de Bélgica en Spa-Francorchamps, que también está luchando por ver su contrato renovado, son una propuesta comercial menos emocionante para Liberty Media a pesar de sus conexiones históricas con el campeonato del mundo.

Con los espacios en el calendario cada vez más escasos, ambas pistas podrían terminar en una rotación que acoja carreras cada dos años, o desaparecer por completo.

El francés Esteban Ocon, que disputó el GP de Francia en 2018 y 2021, está naturalmente decepcionado porque el futuro de su carrera de casa se ve sombrío.

"Estoy siguiendo las conversaciones, obviamente, y viendo cómo va eso, pero sí, no se ve muy bien", dijo Ocon en el Gran Premio de Mónaco.

"Es muy decepcionante. He vivido en mi joven carrera cuando el gran premio no estaba allí.

Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images