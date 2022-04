Ocon defiende sus maniobras ante Alonso en Arabia Saudí

El año pasado, Esteban Ocon perdió el podio en el Gran Premio de Arabia Saudí en los últimos metros de la carrera, viendo cómo Valtteri Bottas le adelantaba con una estrecha ventaja de 102 milésimas a la línea de meta.

En 2022, el francés del equipo Alpine no se aseguró un puesto entre los tres primeros en Yeda, pero al menos pudo tomarse la revancha: luchando con Lando Norris por los ocho puntos de la sexta plaza, donde Ocon se separó de su rival en la recta final y cruzó la meta con 107 milésimas de ventaja.

"Me acordé del año pasado, de lo que pasó, fue exactamente el mismo escenario, pero esta vez conseguimos mantener la posición", dijo a Canal+ en la meta. "Pero sí, era un duelo caliente al final con Lando”.

Al principio de la carrera, Ocon tuvo un enfrentamiento con su compañero de equipo, el bicampeón del mundo Fernando Alonso, por ese mismo sexto puesto. Los dos hombres no se han portado bien el uno con el otro, con Ocon defendiéndose con uñas y dientes durante varias vueltas. Finalmente, Alonso encontró la apertura y Alpine intervino para congelar las posiciones tras un duelo que parecía revivir los años en que el francés luchaba con Sergio Pérez en Force India/Racing Point.

Frustrado por esta decisión durante la carrera -que le hizo perder otra posición con Bottas poco después-, Ocon alabó los méritos del dejar hacer, dejar pasar.

"Sinceramente, ahora los coches están muy apretados en la parrilla, podemos seguirnos muy de cerca. Y la mejor defensa es el ataque, y Valtteri estaba detrás (de los Alpine), así que era importante mantener la posición de delante”.

“Fue entonces que el equipo me dijo que mantuviera mi posición. Básicamente podíamos correr si no había demasiado, si no había contacto. Eso es lo que hicimos. Es bueno, impulsa el rendimiento del equipo y es interesante. Tenemos que seguir así".

Fernando Alonso en su batalla con Esteban Ocon

Al puntuar en las dos primeras carreras de la temporada, Ocon ha subido una posición en la clasificación general hasta la sexta plaza. Alpine también progresó, consiguiendo el cuarto puesto de la copa de constructores, y el botín del equipo francés habría sido sin duda mejor si Fernando Alonso no hubiera terminado su participación con un problema de motor.

"Dos semanas muy buenas, hemos sumado muchos puntos en nuestro lado del garaje, y eso es genial", añadió Ocon. "También habría sido un muy buen resultado si Fernando no hubiera tenido un problema. Es muy bueno para el equipo y tenemos que seguir en esa dirección", concluyó el francés.