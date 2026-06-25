Ocon responde a su futuro en Haas: "La gente puede decir todas las tonterías que quiera"
Mientras el futuro de Esteban Ocon más allá de 2026 está en suspenso al llegar al primer tercio de la temporada de F1, el francés asegura contar con la confianza de los directivos de Haas y no centrarse en los rumores que lo rodean.
Tras un inicio de campaña bastante prometedor, las últimas carreras han visto a Haas F1 perder un poco de ritmo en la zona media de la parrilla. En efecto, después de sumar 18 puntos en los tres primeros Grandes Premios, la estructura solo ha sumado tres en los cuatro siguientes.
En este contexto, se mantiene una especie de hilo conductor, a saber, las dificultades intermitentes de Esteban Ocon para sacar lo mejor de su monoplaza. En el ejercicio de la clasificación, el francés es batido regularmente por su compañero Oliver Bearman, que lidera 5 a 2 (7 a 3 si se cuentan las clasificaciones sprint). En la clasificación general, el británico ha sumado 18 unidades frente a 3 de Ocon.
Inevitablemente, incluso en una fase poco avanzada de la temporada pero con el verano europeo ya iniciado y una silly season nunca apagada, las preguntas sobre el futuro de Ocon dentro de la escudería estadounidense suenan cada vez más.
Preguntado este jueves en Spielberg, en vísperas del inicio del Gran Premio de Austria, sobre la dificultad de desenvolverse en un contexto marcado por incertidumbres sobre la continuación de su carrera, el ganador del Gran Premio de Hungría 2021 asegura que le da igual lo que se pueda decir sobre él, unas semanas después de los extraños rumores que apuntaban a un posible reemplazo por Jack Doohan.
"Tengo la confianza del equipo. Tengo la confianza de Ayao [Komatsu, el director de Haas]", recalcó ante los medios, entre ellos Motorsport.com. "Creo que muchos de estos temas ya se abordaron en Canadá. Estoy centrado, junto con el equipo, en cómo mejorar los aspectos que podemos controlar. Así que sigo tranquilo por mi parte, intento hacerlo lo mejor posible y me centro en lo esencial."
"La gente puede decir todas las tonterías que quiera, sinceramente, me da un poco igual y solo quiero hacer un buen trabajo para todos. Llevamos tres o cuatro carreras en las que ha sido bastante difícil para todo el equipo."
"Por supuesto, hemos sumado algunos puntos, pero no los suficientes, no es lo que queremos, y tenemos que recuperar nuestro nivel, porque lo merecemos. Evidentemente, estamos trabajando muy duro, pero eso aún no ha dado sus frutos."
Además, asegura que no piensa en el año que viene: "Por ahora, no. ¿En qué estamos? ¿La séptima carrera, la octava?"
Ocon asegura que está haciendo el trabajo necesario
Esteban Ocon lors du Grand Prix de Barcelone.
Photo de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
Cuando, para intentar sortear el callejón sin salida retórico, se abordó el tema de su eventual trabajo en el coche del año que viene, Ocon respondió: "Por ahora, estamos plenamente implicados en lo que ocurre este año, porque los conocimientos que adquirimos hoy son los que conducirán a nuevos desarrollos."
"Y aunque, digamos, la dirección a seguir esté clara al 95%, hay que concretarlo en la pista. Hay que hacer que eso ocurra y, por supuesto, llevamos nuevas piezas al coche."
"Así que tenemos que ver si eso aporta una mejora este fin de semana y, si no es así, tendremos que encontrar una solución. Por tanto, incluso antes de pensar en el año que viene, ya estamos trabajando ahora para el año que viene."
A la pregunta de si el hecho de haber vivido ya situaciones en las que su futuro era incierto le daba herramientas para poder afrontar la situación actual en torno al después de 2026, Ocon añadió: "Sí, eso es lo esencial en lo que debo centrarme. Como piloto, son mis prestaciones en pista de lo que debo ocuparme. Lo demás viene por sí solo."
"Evidentemente, actualmente tenemos problemas mucho más importantes que eso con el coche. Así que eso es lo que debemos solucionar en primer lugar. Si se resuelven los problemas del coche y se obtiene más rendimiento de él, todo irá más fácilmente, evidentemente."
"Pero tengo confianza en todos los aspectos. Siempre habrá rumores. La gente mira la situación general desde París, mientras nosotros estamos en Austria, y cuando se mira más de cerca, sabiendo por qué no he sumado muchos puntos este año y todo lo que conlleva, pues se vuelve más claro."
"Así que conocemos las verdaderas razones en nuestro interior, el equipo y los allegados. Por tanto, eso es lo más importante. Sabemos que estamos haciendo el trabajo necesario."
Watch: Una vuelta al Red Bull Ring con Isack Hadjar
Share Or Save This Story
Ocon culpa a Checo Pérez por su choque con Bearman en Mónaco
Steiner predice la salida de Esteban Ocon de Haas F1 a menos que haga "cambios drásticos"
Cuándo Haas decidirá su alineación de pilotos para F1 2027 y por qué afectará a todo el mercado
Haas usará a Ryo Hirakawa sobre el VF-26 de Ocon en la FP1 de Austria
Bearman admite que una "mentalidad equivocada" le complicó el arranque de su temporada
Cómo mudarse a Italia le cambió la vida a Oliver Bearman antes de la F1
Últimas noticias
Ocon responde a su futuro en Haas: "La gente puede decir todas las tonterías que quiera"
La FIA obliga a Mercedes a modificar su difusor en Austria tras quejas de los rivales
WRC Rally Acrópolis de Grecia: Ogier comienza con una victoria el jueves en Atenas
Cadillac espera un avance "considerable" con sus mejoras en Austria
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
Top Comments