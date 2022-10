Oficial: De Vries reemplazará a Gasly en AlphaTauri para la F1 2023

AlphaTauri ha anunciado la contratación de Nyck de Vries para la temporada 2023 del Campeonato del Mundo de Fórmula 1. El holandés sustituirá a Pierre Gasly, que se marcha a Alpine, y formará equipo con Yuki Tsunoda, confirmado hace unas semanas.

Campeón de la Fórmula 2 en su tercera temporada completa en la disciplina en 2019, con ART Grand Prix, luego campeón del mundo de Fórmula E en 2020-21 en su segundo año con Mercedes (de la que también fue uno de los reservas de la F1 a partir de 2020), De Vries disputó su primer Gran Premio en la cúspide del automovilismo, en Monza en 2022.

"Estoy extremadamente emocionado de unirme a la Scuderia AlphaTauri para 2023", dijo De Vries, "y quiero agradecer tanto a Red Bull como al equipo por darme la oportunidad de conducir en la F1".

"Después de la F2, tomé un camino ligeramente diferente con el automovilismo, pero la F1 siempre ha sido mi sueño y estoy agradecido de poder cumplirlo. He tenido muchas oportunidades de experimentar el coche 2022 este año y creo que eso me ha colocado en una gran posición para la próxima temporada, espero que esto me haya ayudado a prepararme para lo que está por venir", dijo el neerlandés quien siente estará en un equipo de casa.

"He pasado la mayor parte de mi adolescencia en Italia en el karting, siempre me he sentido como en casa allí, así que para mí es genial unirme a un equipo italiano, que ya tiene un verdadero ambiente familiar, y estoy deseando conocer a todo el mundo y empezar a construir nuestra relación antes de la próxima temporada".

Inicialmente presente en Lombardía sólo para participar en los Entrenamientos Libres 1 con Aston Martin, como parte de la norma que obliga a los equipos a reservar dos sesiones para los novatos, el piloto de 27 años fue llamado en el último momento para sustituir a Alexander Albon en Williams desde el sábado por la mañana.

A partir de ahí, De Vries se puso rápidamente en marcha y, en su primera sesión de clasificación con el FW44, no sólo superó a su compañero Nicholas Latifi, sino que pasó directamente a la Q2. Salió octavo en la parrilla, gracias a una serie de penalizaciones de motor ese fin de semana, pero se mantuvo entre los diez primeros durante la carrera para finalmente conseguir sus primeros puntos en la Fórmula 1 al terminar noveno en su primera salida en la categoría reina.

Nyck de Vries lors du GP d'Italie 2022 de F1.

Al día siguiente de la carrera, De Vries se reunió con Helmut Marko, asesor especial de Red Bull, para hablar de su futuro. La empresa austriaca dio así un giro respecto a sus primeras declaraciones, a saber, que sólo habría una plaza disponible en AlphaTauri (siempre que Gasly fuera a Alpine) si llegaba Colton Herta. Este proyecto fracasó, ya que el estadounidense no cumplía las condiciones para recibir una Superlicencia de la FIA.

Nyck de Vries, que también es piloto de resistencia, ha participado en las 24 Horas de Le Mans cuatro veces en las últimas cuatro ediciones, por lo que debutará como titular en la F1 en 2023. Como ya no está vinculado a Mercedes, esta llegada ha sido más fácil para él, que también estaba en la mesa de Alpine (con quien recientemente participó en un test en Hungaroring) y, por supuesto, de Williams.