Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Dentro del clubhouse de la curva 1 de COTA y sus planes para construir una segunda pista

La sede del Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1 tiene un aspecto diferente en 2026 mientras el circuito completa gradualmente su transición hacia un recinto de entretenimiento para todo el año. Un parque de diversiones, un nuevo club de miembros y un futuro circuito son las incorporaciones más recientes

Filip Cleeren

Publicado: 25 oct 2026, 15:05

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Arvid Lindblad, Racing Bulls

Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Para los espectadores y televidentes que siguen la cobertura del Gran Premio de Estados Unidos de F1, ha sido difícil no verlo. La curva 1 del Circuit of the Americas tiene este año un aspecto claramente diferente con la incorporación de un enorme clubhouse de varios pisos. Conectada con la zona principal del paddock mediante un teleférico que cruza la pista, este fin de semana la nueva estructura de hospitalidad funciona como una extensión del elegante Paddock Club de F1. A partir del 2 de enero se convertirá en un club exclusivo para miembros durante todo el año, llamado 'The Circuit', cuando el recinto pase a ser privado al comienzo del próximo año.

"No es una membresía anual en el sentido tradicional", dice Parris Mullins, vicepresidente sénior de deportes de motor de COTA. Se parece mucho más a un club de campo. Hay cuotas anuales para mantener las instalaciones y cubrir el personal, pero la cuota de iniciación es un pago único que, en esencia, proporciona una membresía de por vida.

"Hemos tenido más de 50 solicitudes adicionales en las últimas 24 horas, y eso fue antes de este fin de semana de carrera. Antes de este fin de semana de carrera, alrededor de 600 personas se habían puesto en contacto. Hemos tenido conversaciones individuales con aproximadamente 140 de ellas, y muchas ya empezaron a dejar depósitos y firmar contratos.

"Nunca habrá más de 300 miembros. Estamos limitando la membresía norteamericana a 250. Los 50 lugares restantes serán una combinación de membresías internacionales y corporativas".

Vista de la curva 1 desde el nuevo clubhouse de COTA.

Photo by: Filip Cleeren

Sin embargo, la nueva instalación no es solo una idea del presidente de COTA, Bobby Epstein. Encaja con un impulso de la dirección de F1 en todo el calendario para que las carreras aumenten de manera significativa su oferta de hospitalidad. "Gran parte de nuestra renovación de contrato también dependía de esto", agrega Mullins. "Necesitábamos mejorar tanto la experiencia de los miembros como la de los invitados del Paddock Club. La F1 ha hecho una gran apuesta por ello. El deporte ha crecido, y ciertos mercados demandan este tipo de comodidades. Tienen que seguir mejorando lo que ofrecen".

Por qué COTA está construyendo un segundo circuito

La decisión de COTA de volverse privado tiene algunos efectos secundarios, ya que el recinto ahora ya no está disponible para jornadas de pista ni para clubes regionales de conducción. Pero hay una solución en el horizonte. En un terreno vacío al norte de la pista actual de F1, COTA ha elaborado planes avanzados para construir un segundo circuito, más corto, diseñado tanto para autos como para motocicletas.

"Se construirá una segunda pista, principalmente porque reconocemos que estamos desplazando a varias personas y organizaciones que han sido socios nuestros desde que abrió el circuito", explica Mullins. "Hacer crecer el automovilismo, particularmente en el área local, es muy importante para nosotros. No vamos a construir otra instalación de Grado 1 de la FIA porque no hay necesidad de una. En cambio, queremos construir algo que se adapte a la comunidad local del automovilismo, que les permita seguir usando un circuito y que les dé acceso a un precio mucho más bajo.

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"Obviamente hay prestigio asociado con COTA. Sé que a la gente le encanta poder decir que condujo su auto en el circuito del Gran Premio, y lamentamos que esto no siempre vaya a ser posible a menos que sean miembros. Pero queremos darle a la gente un lugar donde pueda manejar, disfrutar del automovilismo y seguir participando a nivel de base".

Aunque los detalles siguen siendo escasos, el trazado no revelado del circuito ya fue definido. COTA también está abierto a que el nuevo circuito, construido bajo estándares de Grado 3 de la FIA adecuados para turismos, autos deportivos y monoplazas de iniciación, reciba series menores de automovilismo. Pero al no tener que adaptarse a los coches de F1, Mullins considera que existe una oportunidad de crear una pista más adecuada para autos deportivos de altas prestaciones y para las personas que los conducen.

"Queremos crear algo divertido, con una personalidad diferente a la del circuito del Gran Premio. COTA se construyó alrededor de los requisitos de un único gran fin de semana de carrera. Me gustaría que tuviera curvas que no tenemos aquí. No tenemos una curva peraltada, por ejemplo, así que creo que el nuevo circuito debería tener una. También debería tener una chicana icónica. Queremos características que la gente pueda disfrutar en el tipo de autos que trae a la pista. El trazado debería adaptarse mucho mejor a ellos".

Consultado sobre los plazos para la pista secundaria, Mullins no quiso comprometerse con una fecha firme, pero existe una sensación de urgencia por no dejar durante demasiado tiempo sin pista a los clubes locales de conducción y de autos.

"Todavía tenemos que cerrar todo y avanzar en el proceso con la ciudad", dice. "Estamos lo suficientemente avanzados como para sentirnos cómodos diciendo que queremos hacerlo cuanto antes. No queremos que la comunidad local del automovilismo se quede sin una instalación durante demasiado tiempo, pero también necesitamos hacer bien el proyecto".

Oliver Bearman, Haas F1 Team

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

COTA todavía se ve a sí mismo como la "carrera del pueblo", con sus enormes cifras de espectadores de hasta 440.000 a lo largo del fin de semana de F1, y al convertir gradualmente todo el recinto en un gigantesco parque temático, los organizadores quieren apoyarse en el cambio demográfico de la F1 en la era posterior a Netflix. Parte de eso puede tomarse de manera bastante literal, con las montañas rusas del nuevo parque de atracciones COTALAND funcionando junto al tercer sector del circuito. Pero el gran premio también mantiene su tradición de conciertos de cierre de jornada con grandes nombres, incorporando la popular cultura universitaria deportiva y gastronómica de Austin.

Conseguir un nuevo acuerdo de F1 hasta 2034 le da a COTA la estabilidad a largo plazo para amortizar esas inversiones y convertirlas en formas de hacer del circuito una fuente de ingresos durante todo el año, además de albergar categorías como F1, MotoGP, WEC y, desde 2027, Formula E. COTALAND encaja en ese panorama, al igual que el exclusivo club de miembros y la pista secundaria.

Pero COTA no ha olvidado que su negocio principal es mantener entretenidas durante un fin de semana a las hordas de aficionados de F1. "Formula 1 proporciona la acción en pista. Nuestro trabajo es complementarla entre sesiones", reconoce Mullins. Los conciertos fueron el primer paso. Lo que hizo Bobby con ellos fue realmente innovador.

"Al fin y al cabo, esto es deporte, pero también es entretenimiento. Queremos entretener a la gente".

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