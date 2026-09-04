Norris ya recibió "cientos de solicitudes de empleo" para su equipo de carreras

Lando Norris dice que espera que crear su propio equipo junior y programa de pilotos pueda ayudar a guiar a talentos con poca financiación hasta la Fórmula 1.

El miércoles, Norris anunció dos proyectos separados; un equipo de monoplazas llamado LN4 Fusion y el programa LN4 Legacy, que tiene como objetivo apoyar la carrera de un joven piloto a través de la escalera de la FIA.

LN4 Fusion estará dirigido por el exjefe del equipo Prema durante muchos años Rene Rosin, con Dan Hazlewood al frente de la rama británica del equipo, y trabaja para alinear coches en F2, F3 y F4 Británica.

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El LN4 Legacy Programme, dirigido por el exdirector deportivo de Alpine Julian Rouse, es un programa totalmente financiado destinado a apoyar a jóvenes talentos hasta la cima. Norris dice que tenía muchas ganas de devolver algo al deporte ante los costes crecientes de las carreras de monoplazas.

"El programa Legacy está más pensado para seleccionar a individuos, personas que creemos que pueden llegar a la Fórmula 1 e intentar ayudarlas una a una. Ese es nuestro objetivo inicial", explicó Norris. "El hecho de que los pilotos tengan que, en cierto modo, salirse de su camino para hacerlo es, creo, un reconocimiento de lo difícil que es".

Dadas las finanzas implicadas, el LN4 Legacy Programme está empezando por respaldar a un piloto junior aún no nombrado, pero Norris espera poder reunir el apoyo necesario para ampliar el programa en el futuro.

LN4 Fusion F3 livery

"La escala de la que estamos hablando, hablamos de decenas de millones para poner en marcha proyectos como este. Y necesitas un buen respaldo de muchos inversores, cosas así. Y eso fácilmente puede ser y será un proyecto a más largo plazo", dijo.

"Tenemos que empezar por algún sitio. Y estoy contento de estar intentando ayudar al menos a uno para empezar, y luego trabajaremos en dos y luego en tres y luego en cuatro y cinco".

En cuanto al equipo, Norris dijo que el exjefe de Prema, Rosin, era el candidato ideal para liderar LN4 Fusion tras competir durante años contra el poderoso equipo del italiano, y Rosin quedó sorprendentemente disponible después de ceder el control del equipo familiar el invierno pasado.

"Conozco a Rene desde hace muchos años, desde que empecé a entrar en los monoplazas", explicó Norris. "Queríamos reunir a un grupo con experiencia y que sepa cómo liderar un equipo y no solo crear un buen equipo, ya sea solo en F3 o solo en F2, sino ser capaz de montar un proyecto y algo a largo plazo.

"También he podido experimentar a lo largo de los últimos siete años qué hace a un buen líder, qué hace a un buen equipo. Gran parte de ello empieza con la persona que está en la cúspide, y él es esa persona. Era la elección inevitable".

Norris reveló que Rosin había recibido mucho interés de varios ámbitos para unirse a LN4 Fusion, y el proyecto tuvo una acogida positiva en toda la industria.

Doriane Pin, PREMA Racing, Rene Rosin of PREMA Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Las reacciones han sido fantásticas. Rene dijo que recibió unos cientos de solicitudes de trabajo en el plazo de una hora más o menos desde el anuncio", dijo Norris. "Así que hay mucha atracción por parte de una variedad de pilotos, pero también mecánicos, ingenieros, todas las personas que forman un equipo. Estoy orgulloso de que hayamos podido crear algo muy especial".

Norris atribuyó al equipo que había construido a su alrededor el mérito de ayudarle a asumir proyectos como este, lo que significa que todavía puede centrarse en su trabajo diario en McLaren y echar una mano siempre que esté disponible.

Pero también era consciente de que hará falta mucho más que su proyecto, o el equipo de carreras GT3 del también campeón del mundo Max Verstappen, para causar un impacto duradero, al pedir a la FIA y a la dirección de la F1 que ayuden a reducir los costes exorbitantes en la escalera de monoplazas.

"Si quieres ayudar a áreas y economías más grandes que simplemente están peor para empezar a correr y permitir que la gente empiece su sueño, es mucho más grande que yo haciendo mi trabajo e intentando ayudar en eso", dijo. "Eso requiere al propio deporte. Requiere mucho más trabajo de la F1, de la FIA, de las empresas de karting.

"Simplemente es demasiado caro, así que no puedes depender de que la gente simplemente financie a más personas. Tienes que encontrar otras formas de hacerlo más accesible para que la gente empiece a correr y especialmente desde el punto de vista financiero. Hay que bajar de algún modo los costes de los equipos, de la posibilidad de ir a hacer pruebas, de simplemente inscribirse para hacer Fórmula 2. La F2 cuesta más de 2 millones de euros, creo, para empezar.

"Hay que empezar por algún sitio. Mi capacidad es empezar con uno y eso ya es un gran proyecto. Ojalá, con el tiempo y con más socios sumándose y más dinero, más apoyo, podamos convertirlo en una forma de ayudar a más personas de todo el mundo".

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