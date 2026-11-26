Fórmula 1 GP de Qatar

El veredicto de Norris sobre la rivalidad entre Russell y Verstappen: "Ayuda cuando lo respaldas en la pista"

Norris dice que respaldar las palabras con resultados importa más que las declaraciones ante las cámaras

Lydia Mee

Publicado: 26 nov 2026, 19:00

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Max Verstappen, Red Bull Racing, George Russell, Mercedes, Lando Norris, McLaren

Foto de: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

El campeón de la Fórmula 1 2025, Lando Norris, opinó sobre la renovada disputa entre Max Verstappen y George Russell, al sostener que los rivales no tienen por qué llevarse bien y que lo que cuenta son los resultados en la pista.

Verstappen y Russell se cruzaron durante la última sesión de entrenamientos en Las Vegas. Russell dijo después que "alguien tiene que plantarle cara a ese tipo", mientras que Verstappen afirmó que Russell estaba "muy por debajo de mi nivel" después de que el piloto de Red Bull ganara la carrera alrededor del Strip.

En declaraciones a Sky Sports F1 antes del Gran Premio de Qatar, a Norris le preguntaron por qué los dos no se llevan bien.

"No tienes que llevarte bien. ¿Te llevas bien con todo el mundo? En realidad, puedo responder eso por ti: no. Así que es algo normal. Pasa en la vida. No todos están de acuerdo con todo", explicó el piloto de McLaren.

Lando Norris, McLaren

Photo by: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

"Puedes hablar en la pista o puedes hablar delante de una cámara. Normalmente siempre ayuda cuando lo respaldas en la pista. Eso es lo que a todos, al final del día, realmente les importa".

Norris no tomó partido, pero fue claro sobre dónde está parado cada piloto. "Sigo respetando mucho a ambos pilotos. Obviamente, Max les demostró a todos de lo que es capaz y George todavía, creo, tiene que demostrar de lo que es capaz. Sigo pensando que puede lograr mucho en su carrera en la Fórmula 1 y tengo ganas de ver eso".

Agregó que Russell ha tenido un año difícil y que espera que haya más momentos en los que el piloto de Mercedes esté "dándole una buena pelea a Max".

Norris terminó segundo en Las Vegas detrás de Verstappen, con su compañero de equipo Oscar Piastri tercero, y no formó parte del desacuerdo.

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