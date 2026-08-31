Lando Norris da su veredicto sobre las chances de McLaren de luchar por el título de F1 de 2026

Lando Norris insiste en que sigue plenamente confiado en que McLaren puede realizar con éxito los cambios necesarios en su monoplaza actual para luchar por el campeonato de Fórmula 1 de 2026.

En declaraciones a Sky Sports tras anunciar su extensión de contrato con McLaren hasta finales de 2030, el piloto británico habló sobre el potencial del equipo de Woking en su actual campaña por el campeonato.

Aunque McLaren tuvo un inicio de temporada complicado, recientemente ha dado un salto enorme en rendimiento tras la introducción de mejoras. Norris ha logrado victorias consecutivas en los Grandes Premios de Hungría y Países Bajos y ahora se encuentra en la lucha por el título.

"Bueno, estamos intentando cambiar eso. De eso estoy seguro", explicó Norris cuando le preguntaron si el coche está en condiciones de luchar por el campeonato.

"El equipo está trabajando mejor que nunca. Creo que están trabajando de una forma más eficiente y más intensa, incluso que en los últimos dos años. Y ese nivel era un nivel capaz de ganar el campeonato mundial. Así que no es que crea que no podemos ganarlo.

Lando Norris, McLaren Photo by: Eric Le Galliot

"Estoy seguro de que tenemos mucho de lo que necesitamos ya en su sitio. Son solo ciertas áreas del coche las que tenemos que mejorar. Y creo que podemos hacerlo. Es simplemente una carrera contra el tiempo, como siempre, dentro de la Fórmula 1. Pero hemos demostrado en los últimos fines de semana que todavía podemos ganar carreras, y tenemos un muy buen impulso.

"Siempre quiero un poco más, y quiero tener la confianza de que podemos mejorar el coche lo suficiente como para decir fácilmente: 'Sí, podemos luchar por este campeonato mundial'.

"Así que podemos luchar fácilmente como equipo. Solo necesitamos mejorar algunas cosas del coche, y sigo confiando en que podemos hacerlo".

McLaren ocupa actualmente el tercer puesto en el campeonato de constructores con 263 puntos, a 162 puntos del líder Mercedes. Norris es cuarto en la clasificación de pilotos con 159 puntos, a 83 puntos del líder Kimi Antonelli.