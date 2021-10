El spray del GP de Turquía le causó miedo a Norris

Dado que la carrera del Istanbul Park se vio afectada por difíciles condiciones de llovizna y nubes bajas durante toda su duración, la pista nunca se secó por completo, lo que complicó la vida de los pilotos y su gestión de neumáticos.

Y para Lando Norris fue algo que se notó mientras intentaba avanzar posiciones fue la poca visibilidad desde el principio.

"En las vueltas a la parrilla, básicamente no pude ver nada", explicó el piloto de McLaren F1. “Estaba bastante asustado de lo mal que estaba. Pero creo que en la primera vuelta me las arreglé para abrir hueco y controlarlo muy bien a partir de ahí".

"Creo que es porque el agua se asienta bastante en la superficie. Obviamente no se secó, así que siempre hay un poco de agua y era como si el asfalto no drenara nada".

El Gran Premio de Bélgica de este año fue de solo tres vueltas detrás del coche de seguridad ante la preocupación de que la visibilidad provocara accidentes y drama.

Norris dijo que lo que experimentó en Turquía fue bastante negativo, y que el agua que se desprendía de los coches, mezclada con algo de contenido aceitoso, no ayudó y se pegó a los coches y a las viseras de los cascos.

Cuando se le preguntó si el spray [el rocío que sale de los coches] era peor en el GP de Turquía que en otros lugares, Norris dijo: "Diría que un poco más. Pero es también terrible en otras pistas, probablemente en cualquier otra pista a la que vayas. Aquí simplemente fue que se mantuvo mal durante un poco más de tiempo".

"En la primera vuelta, era más como un agua aceitosa en lugar de solo agua. Así que se volvió un poco más borroso y demás, como el agua que entraba en la visera".

A pesar de que lo que Norris comenta sobre el spray, el director de carrera de la F1, Michael Masi, nunca creyó que las condiciones de Turquía fueran tan malas como las de Spa-Francorchamps.

"Tras haber hablado con varios pilotos después de la carrera, no creo que el spray fuera peor que en Bélgica", defendió. "Estoy bastante seguro de eso".

Otros pilotos también mencionaron cómo ese spray 'sucio' les causó problemas en la carrera, y Yuki Tsunoda aseguró que contribuyó al trompo que le costó acabar sin puntos.

"No podía usar los espejos, no podía ver nada debido a la suciedad y el polvo", explicó. "Simplemente no podía ver nada, pensé que había un coche detrás de mí, así que tuve que apretar y trompeé. El trompo arruinó toda mi carrera, así que es una pena".