Lando Norris: "Estoy eliminando mis debilidades en la F1, y no tengo tantas"

Lando Norris siente que está rindiendo mejor tanto dentro como fuera de la pista en Fórmula 1 este año en comparación con su campaña de 2025 en la que ganó el título.

El vigente campeón del mundo de F1 ha logrado la pole y la victoria en las dos últimas rondas en Hungría y Zandvoort para dar nueva vida a una difícil defensa del título, después que McLaren tuvo un comienzo lento en la nueva era reglamentaria.

Con Norris cuarto en el campeonato y aún a 83 puntos del líder Kimi Antonelli, las conversaciones sobre una lucha por el título han sido descartadas por ahora, pero, en cuanto a sus niveles de rendimiento personal, el piloto británico siente que está funcionando mejor que durante su temporada en la que ganó el título.

"Estaba pilotando a un alto nivel en la segunda mitad del año pasado. Es difícil decir [si estoy pilotando a mi máximo nivel], pero sí creo que es un coche más complicado de pilotar este año en algunos aspectos", dijo Norris. "Creo que se puede ver porque las diferencias entre compañeros de equipo suelen ser mayores este año, diría yo, de lo que fueron el año pasado. Pero sí lo creo.

"Sí creo que soy capaz de entender mejor las situaciones, de entender el coche de una manera mejor. Sigue siendo simplemente horrible de pilotar, pero estoy haciendo un mejor trabajo a la hora de entender esto, transmitírselo a mi equipo y resolver cosas.

"Así que no es solo que esté pilotando mejor en pista. Sin duda estoy eliminando mis debilidades en pista, y no tengo tantas, pero también es cómo trabajo fuera de la pista. Y para mí, de ayer a hoy es un ejemplo perfecto de cómo el trabajo que hicimos durante la noche transformó nuestra carrera y me dio la oportunidad de ganar.

"Así que el trabajo que hacemos lejos de la pista es sin duda una parte enorme de eso".

Lando Norris, McLaren Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Norris dijo que el trabajo entre la carrera sprint y el gran premio en Zandvoort fue un buen ejemplo de sus mejoras fuera de la pista, tras centrarse con sus ingenieros de McLaren en encontrar mejoras después de haber caído al tercer puesto en la carrera sprint del sábado.

Cuando se le preguntó en qué lugar sitúa su 13ª victoria en un gran premio, Norris respondió: "Bastante alto, simplemente desde el punto de vista de que fue muy disputada de muchas maneras. Más que eso, es el cambio de ayer a hoy.

"Ayer estaba bastante decepcionado. En cierto modo me quitó un poco el fuego de dentro, ver cuánto sufrimos en la sprint. Sé que es solo una sprint, pero cada punto cuenta y realmente no teníamos el ritmo. No tenía ese algo que me daba vida dentro del coche.

"Anoche trabajamos muy, muy duro. Pasé mucho tiempo con mis ingenieros para entender qué podíamos hacer mejor hoy, cómo apretar más, conservar más los neumáticos, cómo hacer todo de una manera mejor de la que lo he hecho y mejor que todos los demás. Y sin duda creo que lo hice hoy.

"Así que, aparte de la salida, fue una pequeña mezcla de carreras porque el comienzo en el primer stint fue bastante malo y en cierto modo me recordó a ayer. Pero pusimos los neumáticos duros y las cosas cobraron vida y la carrera realmente empezó a volver a mí".