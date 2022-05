Norris sobre Miami : la pista "se convirtió en una mierda"

El circuito de Fórmula 1 de Miami causó molestias a los pilotos en su debut el pasado fin de semana, y se mostraron especialmente preocupados por la superficie de la pista y el estrecho segundo sector. El ganador de la carrera, Max Verstappen, ya criticó duramente la pista tras la clasificación y añadió más tras la carrera.

"Todavía podemos mejorar la pista en algunos puntos. El primer sector fue bastante agradable, pero estaría bien hacer la segunda sección un poco más rápida. Los coches son tan anchos, largos y pesados hoy en día que la chicane es bastante complicada".

"En realidad, al principio el agarre fue mejor de lo esperado, pero durante la carrera fue empeorando", dijo Verstappen, que pide que se tomen medidas para la próxima temporada, ya que dice que los nuevos circuitos como Arabia Saudí lo han gestionado mejor.

Pero a los demás pilotos también les gustaría ver algunas mejoras para el próximo año, por ejemplo George Russell, que pide un nuevo asfalto: "Definitivamente tienen que hacer algo. Por un lado, hay problemas de seguridad y, por otro, las carreras también son bastante malas".

El piloto de McLaren Lando Norris está de acuerdo con la opinión de su compatriota: "Sinceramente, es una gran pista, pero el asfalto no está al nivel de la Fórmula 1".

Durante el fin de semana, Norris señaló que la pista se fue "desgarrando", por lo que "se convirtió literalmente en una mierda".

"Definitivamente, deberían reasfaltar la pista con un producto que sabemos que funciona y que nos da un buen agarre y una mejor carrera", explicó Norris.

"Llegamos aquí y todo el mundo esperaba una gran carrera, pero con este asfalto no era posible. Cada vez que te salías de la trayectoria perdías dos segundos enseguida", analiza el piloto de McLaren.

Russell: Al menos el clima fue agradable

George Russell, Mercedes W13 Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

"Apenas puedes ir rueda a rueda porque no hay agarre junto a la línea de carrera", explica Russell, que también tiene preparada una interesante comparación: "Es como si sólo hubiera una línea seca en una pista mojada".

Pero no sólo el asfalto es una espina clavada para el británico: "No me ha gustado el tramo lento y estrecho. Si no existiera la chicane realmente lenta, sino una curva larga y prolongada, entonces sería una pista realmente genial. Pero tal como está, está un poco arruinado, eso es lo que pienso”.

"Pero me gustó el clima y el hecho de que estuviéramos en Miami", es la aleccionadora conclusión de Russell sobre la nueva pista, que sin embargo "tiene el potencial de ser grande".

Fernando Alonso, sin embargo, se mostró positivamente sorprendido por el nivel de agarre en la carrera: "Creo que la carrera fue mejor de lo que hubiéramos esperado el viernes. Sin embargo, los adelantamientos no han ido muy bien, porque creo que la parte entre la curva 11 y la 16 es demasiado lenta para estos coches".

Sin embargo, en el "desfile de pilotos más lento de la historia", el español fue capaz de obtener una ventaja para la salida de la carrera, señalando que el exterior de la primera curva tenía "mucho agarre", lo cual aprovechó con su experiencia para remontar dos posiciones en la salida.