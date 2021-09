Norris pasó dos días en el simulador analizando los errores de Rusia

Lando Norris estaba en camino a su primera victoria de la Fórmula 1 en Sochi el pasado fin de semana luego de mantener a raya a Lewis Hamilton en los últimos compases de la competencia.

Sin embargo, un chaparrón en los últimos giros dio un vuelco al Gran Premio porque Norris decidió quedarse con los neumáticos slicks cuando la lluvia hizo acto de presencia mientras Hamilton entraba en boxes.

Esa decisión ayudó al piloto de Mercedes a ganar la carrera y a recuperar el liderato del campeonato de pilotos de F1, mientras que el error de Norris le costó caro y acabó con un séptimo puesto.

McLaren se comprometió a profundizar en los errores que le llevaron a decidir quedarse con slicks mientras otros coches entraban en boxes, para asegurarse de no volver a equivocarse en el futuro.

Reflexionando sobre ese trabajo, Norris dice que los esfuerzos han sido enormemente productivos para ayudarse a sí mismo y a McLaren a entender cómo pueden mejorar la comunicación entre ellos si se repiten las circunstancias.

En declaraciones exclusivas a Motorsport.com durante la presentación en Adria del LN Racing Kart el jueves, Norris dijo que McLaren dedicó tres días de trabajo a repasar los acontecimientos de Sochi para poder entender mejor lo que había que mejorar.

"He aprendido muchas cosas: cosas para mí mismo, lo que podría hacer mejor la próxima ve, si estamos exactamente en la misma situación de nuevo, y cómo puedo tomar mejores decisiones", explicó Norris sobre el proceso que el equipo ha llevado a cabo desde el GP de Rusia.

"Pero también con el equipo en cómo podemos comunicarnos mejor. Cómo podemos hablar, para que el equipo me dé más información también, para poder tomar decisiones".

"La cuestión es que es muy complicado. Cuando ves la televisión parece tan sencillo, y parece la decisión más fácil del mundo. Uno siente que a veces puede tomar una decisión fácil. Pero realmente no es tan simple, porque hay tantas cosas que tienen que ocurrir para que tomes una buena decisión y que sea correcta”.

Lando Norris, McLaren MCL35M, Lewis Hamilton, Mercedes W12 Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

Norris explicó que McLaren no dejó ninguna piedra sin remover en su análisis de la carrera para asegurarse de aprovechar la experiencia de lo que salió mal en la pasada competencia.

"Revisamos todo, toda la carrera: desde la primera vuelta hasta el final. Pero, por supuesto, lo más importante fueron las 10 últimas vueltas”.

“Qué podía hacer mejor para ayudar al equipo y qué pueden hacer mejor ellos para ayudarme a mí. Pasamos dos días en el simulador y un día revisando todo con la comunicación, y cómo hablamos entre nosotros para intentar hacer un mejor trabajo la próxima vez”.

"No voy a decir lo que he aprendido, necesariamente, pero he aprendido mucho, y el equipo también. No es una garantía, pero espero que hagamos un mejor trabajo la próxima vez".

McLaren viene de dos fines de semana fuertes, con su victoria en el Gran Premio de Italia y el fracaso de Norris en Rusia.

Con siete carreras por delante, Norris cree que habrá otras oportunidades para que su equipo consiga buenos resultados.

Lando Norris, McLaren MCL35M, arrives on the grid Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Preguntado por los circuitos restantes y dónde cree que McLaren podría ser fuerte, dijo: "Espero que en todas partes. Creo que lugares como Estados Unidos serán buenos para nosotros".

"Abu Dhabi fue positivo el año pasado para nosotros, pero este año, tal vez no sea tan bueno, porque están cambiando el trazado de la pista. Así que tal vez eso nos perjudique”.

"En México, creo que también podemos ser bastante fuertes, pero es muy difícil saberlo. En Rusia, tal vez no esperábamos ser tan buenos como lo fuimos y tal vez en Zandvoort, no esperábamos ser tan malos como lo fuimos”.

"Así que incluso ahora, tan tarde en la temporada, todavía estamos aprendiendo sobre el coche, todavía estamos aprendiendo lo que lo hace rápido y lo que lo hace lento. Y lo que podemos aprender de eso para 2022, para la próxima temporada, sobre cómo podemos asegurarnos de no ser lentos y ser siempre rápidos".