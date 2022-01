Norris: Sainz es uno de los mejores pilotos de la Fórmula 1

Lando Norris pasó dos temporadas junto a Carlos Sainz en el equipo McLaren, antes de que el español se fuera a Ferrari en 2021, donde ahora es compañero del monegasco Charles Leclerc. El año pasado, el piloto madrileño realizó la mejor temporada de su historia en la Fórmula 1, consiguiendo cuatro podios y terminando quinto en la general, por delante de Norris y Leclerc, sexto y séptimo respectivamente.

El rendimiento de Sainz en su primera temporada ha llevado a Ferrari a iniciar conversaciones para extender su acuerdo más allá de finales de 2022, momento en que terminará su contrato inicial.

Norris también tuvo un fructífero 2021, consiguiendo su primera pole en Rusia y quedándose a las puertas de la victoria. Subió al podio en cuatro ocasiones. Hablando de su progreso durante su tercera temporada en la Fórmula 1, el piloto de McLaren dijo que el paso adelante que dio en su segundo año, 2020, fue quizás menos evidente viendo también el rendimiento de Sainz.

"Creo que mi segunda temporada ha sido buena", dijo Norris a Motorsport.com. "Creo que Carlos es uno de los mejores pilotos de la Fórmula 1 y eso tampoco me ha hecho quedar bien, porque es un piloto muy fuerte y ha hecho un gran trabajo. Creo que me ha eclipsado un poco porque ha hecho un trabajo excepcional. Este año creo que he dado ese paso adelante que hubiera sido igual o quizás mejor que él".

Carlos Sainz Jr., Ferrari, 3a posizione, solleva il suo trofeo Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

Norris atribuyó su progreso a una combinación de factores de años anteriores, así como a la mejora del coche que le dio más confianza a la hora de conducir al límite. El británico también habló de su actual compañero de equipo, Daniel Ricciardo, considerando que él también le ayudó a avanzar, dándole la motivación para intentar probarse ante un ganador.

El piloto de McLaren pensó que la historia era similar a la de Sainz cuando en Ferrari se encontró con Leclerc, ampliamente señalado como futuro campeón del mundo de Fórmula 1. Norris dijo: "Siempre me motivó querer vencer a Carlos. Al mismo tiempo, con Daniel no me sentí nervioso en absoluto cuando entró".

"Mucha gente cree que me sentí nervioso, porque él ha ganado carreras y tiene podios en la Fórmula 1. Todos sabemos lo que Daniel es capaz de hacer, porque ha corrido con un coche con el que ha ganado carreras. Mientras que con Carlos, nadie sabía lo que podía hacer, porque ha estado en Toro Rosso, Renault y McLaren. Pero desde que se ha enfrentado directamente a Charles y le ha ganado a menudo, cada vez más gente se da cuenta de lo que puede hacer y del piloto que es".