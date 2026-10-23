Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Norris revela que usa pastillas para el dolor de cabeza por los baches en los circuitos de F1

Lando Norris ha respaldado las críticas de Max Verstappen al Circuito de las Américas revelando que los baches en algunos circuitos de Fórmula 1 son tan severos que toma pastillas para el dolor de cabeza antes de conducir

Alex Harrington

Publicado: 23 oct 2026, 0:36

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Lando Norris, McLaren

Foto de: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Lando Norris ha respaldado a Max Verstappen, ya que afirma que los baches en algunos circuitos de Fórmula 1, incluido el Circuit of the Americas, son tan malos que toma pastillas para el dolor de cabeza antes de empezar a conducir.

Tras ver la carrera del Campeonato Mundial de Resistencia en COTA, Verstappen bromeó diciendo que "necesitaría pedir una columna nueva después del fin de semana, o volverse como Robocop". El jueves previo a la carrera de Austin, el neerlandés se mostró cada vez más crítico con la pista. Cuando le preguntaron a Norris poco después, apoyó la opinión de su rival.

“Bueno, yo diría que sí. Quiero decir, si construyes una pista nueva ahora, la FIA... las normas, el reglamento para construir una pista nueva, las tolerancias dentro de las que tienes que estar son bastante pequeñas. Desde luego no se acerca en absoluto a lo que son esas regulaciones ahora, digamos, pero es una pista antigua, no una pista nueva; es bastante mala.”

“Hay muchos lugares en los que necesito tomar pastillas para el dolor de cabeza antes de salir. Simplemente porque hay tantos baches y te golpeas la cabeza bastante fuerte contra los reposacabezas y demás por culpa de los baches, así que desde luego no es algo agradable", dijo mientras explicó lo difícil que podía llegar a ser.

"Pero no hay mucho que podamos hacer. Quiero decir, nos quejamos de ello, así que desde luego se ha planteado muchas, muchas veces, pero solo podemos quejarnos hasta cierto punto de las cosas, y él tiene razón. Sin duda tiene razón.”

La superficie de COTA ha sido un problema recurrente desde que la F1 compitió allí por primera vez en 2012. Tras ganar en Austin en 2023, Verstappen dijo que los baches “no estaban al nivel de la F1”, y el presidente del circuito, Bobby Epstein, prometió entonces arreglar las zonas más problemáticas. En 2024 se reasfaltó toda la pista, y este año se ha trabajado para remediar lo peor entre la curva 9 y la curva 11.

Mercedes’ George Russell también habló sobre los baches en Austin, calificándolos como “parte de las carreras”, pero argumentando que las pistas de F1 deberían reasfaltarse “cada par de años”. Dijo que los coches ruedan a solo 10 mm del suelo al final de las rectas, y que los flancos más pequeños de los neumáticos de 18 pulgadas hacen que los pilotos sientan cada bache.

La F1 tiene contrato para correr en COTA hasta 2034, después de que el año pasado se acordara un nuevo acuerdo.

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