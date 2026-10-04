Lando Norris revela el "doloroso" retraso de McLaren tras el GP de Bahréin en Malasia
Lando Norris afirma que la falta de velocidad en recta del McLaren le estaba costando dos décimas por vuelta en Sepang.
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Foto de: Clive Mason/Getty Images
Lando Norris ha revelado que el déficit de velocidad en recta que sigue padeciendo McLaren le está costando casi dos décimas de segundo por vuelta, y ha calificado la situación de "dolorosa como el demonio" luego de la carrera en Sepang.
El piloto británico vivió un Gran Premio de Bahréin complicado en Malasia. Tras salir desde la quinta posición de la parrilla, Norris cayó hasta la 16.ª posición con neumáticos medios, al hacerse evidente que los neumáticos intermedios eran la opción óptima.
Además de su mal comienzo, el campeón de 2025 se vio obligado a realizar una maniobra evasiva en la reanudación tras la salida del coche de seguridad, tras calcular mal la velocidad de los coches que tenía delante. Se salió a la grava, cayendo del octavo al undécimo puesto.
"Desde mi ángulo, simplemente no pude ver hasta qué punto se habían detenido literalmente en la trazada", explicó Norris a Sky Sports F1 tras la carrera.
"Al fin y al cabo, mi trabajo es juzgar ese tipo de cosas, pero no era una situación normal, así que me pilló desprevenido. No tengo a nadie más a quien culpar que a mí mismo, pero no había nada más que pudiera hacer en esa situación".
Cuando se le preguntó sobre el problema de la velocidad en recta y si podría resolverse para el Gran Premio de Singapur del próximo fin de semana, Norris añadió: "No tengo ni idea. El equipo lo está intentando, pero estoy perdiendo casi dos décimas en cada vuelta. Dos décimas por vuelta a lo largo de 55 vueltas… es un auténtico suplicio, así que me está complicando mucho la vida.
"Pero también hay otras cosas. Hoy podría haberlo hecho mejor, así que no puedo quedarme solo con eso. No es solo una excusa, sino que hay cosas en las que yo puedo mejorar, y el equipo también".
Norris logró salvar el noveno puesto, sumando dos puntos. Su compañero de equipo McLaren, Oscar Piastri, terminó sexto, mientras que Max Verstappen, de Red Bull, consiguió su primera victoria de la temporada.
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