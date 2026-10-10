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Fórmula 1 GP de Singapur

Lando Norris: "No hay excusa" para la diferencia con Oscar Piastri en Singapur

Norris ha reconocido que "no ha hecho un buen trabajo" en la clasificación sprint en Marina Bay

Benjamin Vinel
Benjamin Vinel
Publicado:
Lando Norris, McLaren

Lando Norris afirma que "no tiene excusa" para su mal resultado en la clasificación sprint del Gran Premio de Fórmula 1 de Singapur.

Tras quedar séptimo en la SQ1, 0,020s por delante de su compañero de equipo McLaren, Oscar Piastri, y tercero en la SQ2, 0,534s más rápido que el australiano, Norris terminó quinto en la ronda decisiva de los diez mejores. En esa fase final, Piastri lo superó por 0,133s.

"Simplemente no creo que haya hecho una vuelta muy buena", admitió el británico. "Eso es todo, no hay excusa".

Tras sufrir problemas de inyección de combustible en Bakú y Malasia, que mermaron la velocidad máxima del MCL40, McLaren introdujo una solución en Marina Bay.

Cuando se le preguntó si estaba satisfecho con esa solución, Norris respondió: "Creo que sí, por lo que he visto hasta ahora. Para ser sincero, todavía no lo sé todo. Los chicos siguen investigándolo y ha sido un día ajetreado.

"Muchas cosas parecen ir bien. Parecemos más unidos como equipo. Sencillamente, no hice un trabajo lo suficientemente bueno".

Oscar Piastri, McLaren

Oscar Piastri, McLaren

Foto de: Steven Tee / LAT Images vía Getty Images

Por su parte, Piastri superó a su compañero de equipo en la clasificación por tercera vez en las últimas cinco sesiones —incluida Bakú, donde Norris sufrió especialmente el problema de inyección de combustible— tras encajar un 8-0 entre Barcelona y Zandvoort.

"Estoy bastante contento", dijo Piastri, tras haber conseguido el cuarto puesto en Singapur. "Creo que eso era más o menos lo que podíamos haber hecho. Ya sabes, en un fin de semana de sprint es muy, muy complicado sacar todo el tiempo de vuelta que el coche puede dar aquí.

"Me pareció que con los blandos el coche respondía mucho mejor. Me costó con los medios, pero en cuanto pusimos los blandos, me sentí bastante satisfecho. Así que, sí, no ha estado mal".

La primera sección del circuito fue un punto clave para el piloto de McLaren. "Tenía algunos problemas con el coche en esa zona", admitió. "Ahora iba un poco mejor.

"En cuanto a la sensación general del coche, ya sabes, no es diferente de lo que suele ser. Hay que exprimirlo al máximo para ser rápido. Y una vez que añadimos un poco más de agarre con los blandos, fue un poco mejor. Pero, sí, sigue siendo un reto".

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