El británico también afirmó que McLaren fue "el coche más rápido" en la pista del Circuit de Barcelona-Catalunya después de haber cruzado la meta a 2,2 segundos del Red Bull de Verstappen al final de la carrera de 66 vueltas.

Norris había logrado la pole con una gran vuelta el sábado para superar al tricampeón, pero tras salir más lento que Verstappen, se vio obligado a cerrarle el espacio por el interior. Eso permitió a George Russell, de Mercedes, atacar, ayudado por una doble dosis de rebufo, y tomar la delantera por el exterior en la primera curva.

Mientras Verstappen adelantó a Norris al salir de las curvas iniciales y se deshizo de Russell al inicio de la tercera vuelta, Norris se pasaría el primer stint detrás del Mercedes y sólo lo superaría cuando aprovechó al máximo los neumáticos más frescos tras entrar en boxes al final de una stint prolongada con neumáticos blandos.

Sobre el crítico inicio de la carrera, Norris dijo a Sky Sports F1: "Realmente no fue una mala salida. Fueron como dos metros, Max llegó allí y no pude cubrirlo. Y eso fue todo. También por parte de George, George tuvo muy buen rebufo".

"Los coches son cada vez más resistentes en algunos aspectos, porque cada vez tienen más carga aerodinámica, pero de forma eficiente. George nos ha adelantado a los dos. Incluso si me hubieras quitado a mí, George habría adelantado a Max".

"Esa es la parte loca de todo esto. Hice lo que pude. No fue el mejor comienzo. No creo que fuera una mala salida. Pero hoy en día, cuando está tan cerca, dos metros generalmente marcan la diferencia entre ganar una carrera como hoy o no ganarla, así que es una pena que un margen tan pequeño nos haya costado, pero ha sido una buena carrera, aparte de eso, ya sabes, desde la curva 2 en adelante creo que ha sido más o menos perfecta, así que no me puedo quejar, pero la he perdido al principio".

Lando Norris, McLaren F1 Team, 2nd position, arrives on the podium Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

La regularidad de Norris con un podio detrás de otro este año lo ha llevado a ocupar la segunda posición en la clasificación de pilotos tras la carrera del domingo, el mejor puesto de su carrera, pero su respuesta a eso subrayó el enfado porque Verstappen se alejó al frente del certamen.

"No me importa la posición. Lo que me importa es la diferencia con el primero, y hoy ha sido mayor. Así que estoy frustrado, ya sabes, porque no acabo de perder una carrera con alguien. Acabo de perderla contra Max y él es el líder del campeonato".

A pesar de la victoria de Verstappen, el ritmo de Norris a lo largo de los dos últimos meses ha dejado claro el paso adelante en rendimiento dado por McLaren y preguntado por si el coche era ahora el más rápido de la parrilla, respondió: "Hoy, sí. Ayer, no. Ayer, al 100%, el Red Bull era más rápido. No me importa lo que diga la gente".

"Hoy hemos sido el coche más rápido. Es un hecho. Así que el equipo se lo merecía".

"Creo que fuimos los más rápidos en pista. De principio a fin, fuimos los más rápidos. Con los adelantamientos, con el seguimiento (de otro coche), con el aire sucio, eso me costó la victoria hoy. No he hecho un buen trabajo. Así de simple".

La diferencia entre Verstappen y Norris tras la primera carrera del triplete que conforman España, Austria y Gran Bretaña se sitúa en 69 puntos y preguntado sobre si el título de pilotos era alcanzable este año, el ganador del Gran Premio de Miami explicó: "Si es así cada fin de semana, sabes que necesito algo más".

"Necesito que Max no termine segundo, o que (no) sea tan bueno como lo está siendo ahora, pero está haciendo un buen trabajo, así que no puedo reprocharle nada. Creo que tenemos lo que necesitamos. Yo tengo lo que necesito, el equipo tiene lo que necesita".

"Creo que como equipo, tenemos un buen coche. Todavía tenemos que mejorar en algunas cosas y estoy seguro de que podemos, pero sí. Hoy hemos tenido la oportunidad de ganar.

"Tuviéramos o no el mejor paquete o no o cualesquiera que sean las preguntas, deberíamos haber ganado la carrera y no lo hicimos y esas son oportunidades que no podemos perder".