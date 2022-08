Norris: el McLaren F1 2022 no era adecuado para mi conduccción

Lando Norris ha liderado al equipo McLaren en su intento por regresar a lo más alto de la zona media con 76 de los 95 puntos totales que suman en Woking. Además, el británico cosechó un meritorio podio en el Gran Premio de Emilia-Romagna en un sorprendente fin de semana con el formato al sprint.

Su compañero, Daniel Ricciardo, por su parte, no ha logrado igualar el estado de forma del joven inglés, lo que ha llevado a la escudería papaya a plantearse la rescisión de su contrato para dejar un hueco a Oscar Piastri a partir de la próxima temporada 2023.

Los problemas del australiano, que es 12º en la clasificación general con el actual monoplaza de McLaren, son ya bien conocidos, pero Norris también ha experimentado las dificultades del pilotaje del MCL36, el cual le ha obligado a modificar su conducción en algunas ocasiones.

"No creo que se pueda decir de ninguna manera que el coche esté hecho a mi medida", dijo el británico a Motorsport.com antes de las vacaciones de verano. "De lo que quiero del monoplaza, me está dando todo lo contrario ahora".

"Diría que el coche que tengo no es en absoluto el que deseo para mi estilo de pilotaje, es algo inadecuado para mí", continuó Norris. "No es algo malo, simplemente es lo que es, y tienes que adaptarte a ello".

"Por eso siento que he hecho un trabajo bueno este año, me he adaptado a algo que no es lo que me gusta o lo que quiero exactamente. Esa es una de las mejoras que he hecho estas últimas temporadas", expresó

Lando Norris, McLaren Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Lando Norris tiene un asiento asegurado en McLaren hasta el final de 2025 después de la última renovación que llevó a cabo a principios del curso, lo que lo convierte en una pieza clave del proyecto. El inglés explicó que estaba trabajando para tener "un poco más de voz" para ayudar a mostrar al equipo "lo que pueden hacer en el futuro y lo que quiero del coche".

"Estoy dando mi opinión, diciendo lo que siento que me ayudará a ir más rápido con el monoplaza", dijo. "A veces eso es un poco diferente de lo que tiene Daniel [Ricciardo], pero, en general, todavía estamos juntos como un paquete que queremos mejorar".

"Estoy teniendo un poco más de voz, no me gusta hablar demasiado, porque cada uno tiene su propio trabajo y es un profesional en lo suyo", comentó Norris. "Dar mi opinión y hablar un poco no me importa, eso hace que tenga confianza, y esas cosas siempre son buenas".

Daniel Ricciardo dijo a Motorsport.com que pensaba que su compañero estaba "haciendo un gran trabajo", tanto en la pista como haciendo sentir su presencia un poco más fuera de ella: "La gente puede ver que está pilotando muy, muy bien".

"Creo que eso le da confianza, y eso lo refleja fuera del circuito, pienso que la forma en la que lleva al equipo ha sido por ese motivo", expresó el australiano. "Creo que está creciendo, mostrando otro tipo de confianza, pero también con ese toque de madurez".