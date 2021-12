Norris, de aspirar a vencer a Pérez a quedar detrás de Sainz: "Merecíamos más"

Norris piensa que tanto él como McLaren F1 "merecían mucho más" luego de una temporada en la que comenzó muy bien pero se apagó en el final, en parte por mala fortuna.

Lando Norris tuvo una destacada primera mitad de la temporada 2021, durante la cual logró tres podios, finalizando nueve de las diez carreras iniciales entre los cinco primeros, lo cual le permitió llegar a ocupar la tercera posición en el campeonato de pilotos, desafiando a Valtteri Bottas y a Sergio Pérez.

Sin embargo, la segunda mitad ya no fue tan brillante para el británico, ya que luego del receso de verano solamente se puede destacar su segundo lugar en Monza. Terminó el año con un séptimo puesto en Abu Dhabi, después de que un pinchazo de última hora le hiciera bajar de un potencial cuarto puesto, y le costara la oportunidad de disputarle el tercer puesto a Carlos Sainz en la carrera.

En los cuatro grandes premios anteriores, Norris fue una vez noveno y tres veces décimo después de que varios infortunios lo sorprendieran, incluyendo un contacto en la primera vuelta con Sainz en Brasil, la rotura de un neumático en Qatar y perder cuando otros tuvieron un cambio de neumáticos gratuito en la bandera roja en Arabia Saudita.

"Por supuesto, he cometido un par de errores, Brasil para mí el más grande, que me costó", dijo cuando Motorsport.com le pregunto por su temporada.

"Pero aparte de eso, hemos tenido muy mala suerte con los pinchazos, con los problemas y los incidentes, lo que sea".

"Simplemente no ha sido la segunda mitad de la temporada que queríamos. Merecíamos mucho más. Creo que el equipo ha hecho un trabajo mucho mejor de lo que parece. Y yo siento que he hecho un trabajo mucho mejor de lo que parece, sólo hemos tenido mala suerte, eso es todo".

Lando Norris, McLaren Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

En Abu Dhabi, Norris tuvo problemas con la caja de cambios en los primeros compases, pero fue el pinchazo que le hizo entrar en boxes a falta de 10 vueltas lo que le salió caro.

"Algunos problemas con la caja de cambios, no diría que realmente nos costó algo, me costó algo de tiempo aquí y allá, pero no me costó posiciones, afortunadamente".

"Pero el pinchazo sí, así que el pinchazo lo arruinó todo. Especialmente después del coche de seguridad podríamos haber tenido la oportunidad de al menos luchar con Carlos, ir a por un tercer o cuarto puesto, y todavía una buena oportunidad de haber terminado quinto (en el campeonato) como piloto".

"Siento que hicimos un buen trabajo para mantener alejado a (Charles) Leclerc, y yo estaba haciendo un buen trabajo en ese punto para mantener a (Valtteri) Bottas detrás de mí, y eso fue muy importante".

"Y estoy seguro de que podría haberlo mantenido detrás de mí durante toda la carrera. Pero sí, tuvimos que hacer una parada en boxes más sin razón, y eso apesta".

"Fue un pinchazo lento. El equipo al principio no me dijo lo que era. Sólo me dijeron 'tenemos que entrar en boxes, y te diré por qué más tarde'. Creo que empecé a sentirlo probablemente en la última vuelta, y adiviné lo que era".

"Sin culpa mía ni del equipo hemos vuelto a perder. Así que son más momentos de mala suerte, cosas que nos tiran o nos quitan. No puedo frustrarme por ello, sólo tengo que lidiar con ello".

En cuanto a su caída desde la tercera posición de la parrilla hasta la quinta en la primera vuelta en Abu Dhabi, dijo: "(Sergio) Pérez estaba en el interior. Se vino hacia mí. Tuve que ir por fuera. Así que le cedí la posición".

"No sé si él tuvo una mejor salida, pero yo no tuve una buena salida para atacar. Así de simple".

A pesar de su evidente frustración, Norris insistió en que 2021 ha sido su mejor temporada.

"Hay muchas cosas que hacen que sea más difícil de asumir", dijo. "Pero creo que sigo estando muy contento de cómo lo he hecho. Hay cosas que mejorar, pero estoy contento, sigue siendo mi temporada más exitosa".

"Personalmente, siento que hice todo lo que pude para darnos como equipo la mejor oportunidad de ir contra Ferrari. Aunque no funcionó, creo que la forma en que empecé la temporada nos puso en esa posición".

"Y Ferrari fue fuerte desde la primera carrera, y eso es lo que la gente no se da cuenta. Eran muy fuertes desde la primera carrera. Y se hicieron mucho más fuertes que nosotros".

"Así que sí, hicieron un buen trabajo, lo hicieron mejor que nosotros, y tenemos que intentar hacerlo mejor la próxima temporada".

Norris finalizó el campeonato de pilotos en la sexta posición con 160 puntos, a 4,5 de Sainz y a 66 unidades del tercer lugar de Bottas.