El mensaje de Lando Norris al llegar a Zandvoort: McLaren en Budapest fue más dominante que en todo 2025

Lando Norris llega con mucho impulso a la carrera de Fórmula 1 en Zandvoort. El piloto de McLaren ganó recientemente en Budapest con un coche que, con el nuevo fondo plano, mostró de repente un rendimiento que incluso superó sus propias expectativas. Antes de la carrera de casa de Max Verstappen, Norris deja claro, sin embargo: McLaren aún no sabe exactamente cuánto vale realmente el nuevo paso adelante.

"Con las nuevas piezas que tuvimos en Budapest, con el nuevo fondo plano, primero tenemos que entender si aportó rendimiento en todas partes: en cada circuito, en cada superficie y en todos los tipos de curva", explica Norris. Por eso, el equipo sigue siendo paciente en el análisis de la mejora. Pero sin duda hubo un avance: "Estaba claro que habíamos dado un paso adelante. Es una buena señal."

Lo especialmente destacable no fue solo la victoria, sino el ritmo que McLaren mostró el domingo en Hungría. Norris habla de un rendimiento que el equipo no había tenido de esta forma durante todo el año pasado del Mundial.

"El rendimiento que tuvimos, sobre todo el domingo, probablemente fue casi mejor que en cualquier momento del año pasado", dice el británico. Para McLaren es una señal importante; al fin y al cabo, el equipo dominó la Fórmula 1 durante largos tramos en 2025.

Norris: Mayor ventaja de ritmo que en 2025

Lando Norris, McLaren Photo by: Attila Kisbenedek / AFP via Getty Images

Precisamente esta comparación hace que las declaraciones de Norris sean tan interesantes. McLaren ya pudo ganar carreras la temporada pasada con una superioridad clara. Que Norris hable ahora, aun así, de un rendimiento todavía más fuerte muestra la impresión que el nuevo fondo plano ha dejado en el equipo.

"La ventaja de ritmo que tuvimos el domingo en la última carrera fue mayor que la ventaja de ritmo que tuve en cualquier momento del año pasado", subraya Norris. Al mismo tiempo, frena la euforia. Porque Budapest, con sus curvas lentas y de velocidad media, es un circuito especial.

En Zandvoort esperan otras condiciones. El viento puede desempeñar un papel mayor, se prevé que las temperaturas sean más bajas y también la característica de las curvas es diferente. Norris ve ciertas similitudes con Budapest, pero quiere esperar antes de extraer del resultado en Hungría un pronóstico de validez general.

"Simplemente tenemos que esperar y ver", dice el piloto de McLaren. Sin embargo, espera que el paso mostrado en Budapest también pueda trasladarse a otros circuitos.

Zandvoort debe mostrar cuánto vale realmente la mejora

Precisamente por eso, la carrera en los Países Bajos tiene un significado especial para McLaren. Budapest fue la primera gran prueba de que los trabajos de desarrollo más recientes están dando resultado. Zandvoort debe mostrar ahora si el rendimiento adicional puede aprovecharse realmente de forma más amplia.

Norris cree que el equipo ya sabe con bastante precisión dónde están los puntos fuertes y débiles del MCL40. El problema es más bien reproducir de forma constante el equilibrio en diferentes tipos de circuito y condiciones.

"Estaba claro cuáles son las debilidades del coche y qué ha mejorado en el coche", explica Norris. Al mismo tiempo, McLaren sigue siendo algo más inconsistente que en determinadas fases de la temporada pasada.

El británico no ve en ello, sin embargo, ningún motivo para entrar en pánico. Al contrario: la curva de desarrollo le hace ser optimista. "Seguimos intentando entender perfectamente todo del coche", dice Norris. Aun así, Zandvoort es para él un circuito en el que se siente cómodo. Además, McLaren ya se ha visto bien allí en el pasado.

¿Título mundial? Norris apenas piensa en ello

A pesar de su victoria en Budapest y del hecho de que Norris está a menos de 100 puntos del líder del Mundial, el piloto de McLaren afirma que apenas se ocupa del campeonato del mundo.

Preguntado por si aún cree en la defensa del título, Norris reacciona primero sorprendido: "¿Menos de 100?" Después deja claro que esta temporada aparta conscientemente en gran medida la clasificación del Mundial.

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"Sinceramente, solo pienso en ello cuando vosotros habláis de ello y me hacéis preguntas al respecto", dice Norris. "No he pensado ni una sola vez en ello esta temporada." Especialmente después de las primeras carreras, no vio sentido en ocuparse del campeonato.

Tampoco en Budapest pensó en el Mundial, y eso funcionó. Por eso Norris quiere mantener este enfoque: carrera a carrera, sin dejarse distraer por mirar la clasificación general.

Norris apuesta por la capacidad de desarrollo de McLaren

Lando Norris, McLaren, el jueves en Zandvoort.

Para Norris, el as decisivo no es de todos modos la clasificación actual del Mundial, sino el desarrollo a largo plazo del equipo. Preguntado por qué le da la confianza para poder luchar contra Ferrari y Mercedes, tiene una respuesta sorprendentemente sencilla: "McLaren es el equipo en el que estoy. Ese es el factor más importante."

Norris confía en las personas detrás del proyecto, en el desarrollo de los últimos años y en la dirección de la escudería. Destaca especialmente al jefe de equipo Andrea Stella y al CEO de McLaren, Zak Brown.

"La gente que tenemos, lo que hemos logrado en los últimos años y el liderazgo que tenemos dentro del equipo", enumera Norris como factores decisivos. Dentro de McLaren reina actualmente la actitud correcta que se necesita "para luchar contra los mejores del mundo, tanto entre los equipos como entre los pilotos, y para luchar por campeonatos del mundo".

Así que la confianza no proviene solo del rendimiento del coche. Norris también cree en las capacidades de su equipo para impulsar el desarrollo a largo plazo mejor que la competencia.

"Mi equipo me da muchísima seguridad", explica el británico. Y también tiene una gran confianza en sus propias capacidades. "Si conduzco como en Budapest —y lo he hecho durante largos tramos esta temporada—, entonces también estoy muy convencido de mí mismo."

El mayor problema sigue siendo la manejabilidad

A pesar del fuerte resultado en Hungría, Norris ve todavía un punto débil decisivo: la manejabilidad del McLaren. El MCL60 puede ser extremadamente rápido, pero sigue exigiendo muchísimo a su piloto.

"El coche sigue siendo muy, muy difícil de conducir", dice Norris. Precisamente ahí ve un gran objetivo de desarrollo para la segunda mitad de la temporada. Porque un coche que solo funciona perfectamente bajo condiciones muy concretas puede encontrar rápidamente sus límites en un calendario de Fórmula 1 variado.

McLaren debe entender cómo hay que conducir el coche en cada tipo de curva, en diferentes condiciones y durante cada fase de la vida del neumático. Norris ha hecho grandes progresos en la comprensión del coche en los últimos uno o dos meses.

"Tengo la sensación de que he empezado a entenderlo muy, muy bien en los últimos uno o dos meses", explica. Pero eso no ha hecho que el MCL40 sea ni mucho menos fácil. "Simplemente me gustaría que fuera un poco más fácil", dice Norris.