Crónica de entrenamientos

Fórmula 1 GP de México

Norris lidera la FP3 del GP de México, Colapinto cerca del top 10 y problemas para Checo Pérez

Lando Norris, con McLaren, fue el más rápido en la tercera práctica del GP de México de Fórmula 1, seguido de Kimi Antonelli a una milésima. Franco Colapinto terminó 12° y Checo Pérez no marcó tiempos por un problema en su Cadillac.

Publicado: 31 oct 2026, 18:33

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Lando Norris, McLaren

Foto de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

La tercera y última práctica libre del Gran Premio de Ciudad de México arrancó con 22 grados de temperatura ambiente y 43 grados sobre el asfalto del Autódromo Hermanos Rodríguez.

Gabriel Bortoleto, después de apenas haber girado el viernes, fue el primero en salir a la pista, seguido de Ryo Hirakawa en el Haas que hasta ayer perteneció a Esteban Ocon, pero el brasileño pronto reportó un problema en el motor y volvió a los pits.

Franco Colapinto marcó el primer tiempo de la FP3 con una vuelta de 1m21s095 con neumáticos medios —los C4 de Pirelli— antes de mejorar a 1m20s982, menos de una décima detrás de la marca con la que Pierre Gasly se ponía en marcha en el otro Alpine.

Nico Hulkenberg, con neumáticos blandos —los C5—, llevó la referencia a 1m19s874, seguido de cerca por los Alpine, ya que Gasly giraba en 1m19s903 y Colapinto en 1m20s114, mientras Hirakawa lo hacía en 1m21s180, también con el caucho blando.

Colapinto cerró su primer stint luego de ocho vueltas, pero Gasly se mantuvo en pista y marcó 1m19s304 para colocarse primero en un momento en que aumentaba la actividad en el circuito cumplidos los 15 minutos iniciales.

Kimi Antonelli desplazó al francés de lo más alto con una vuelta de 1m18s754 con neumáticos medios, con George Russell a 0s228 de su compañero de equipo y líder del campeonato.

Leclerc, después de liderar las dos prácticas del viernes, llevó a Ferrari al primer puesto con un registro de 1m18s720, también con la goma media, para relegar a Antonelli por 34 milésimas.

Antonelli le devolvió la gentileza a Leclerc y logró un tiempo de 1m18s658, pero apenas duró unos segundos al frente: Lewis Hamilton lo relegó con 1m18s268, seguido por Oscar Piastri con 1m18s575.

Colapinto realizó su segunda salida a pista pasados los 20 minutos iniciales y lo hizo con los mismos neumáticos medios de su primer stint, con los que mejoró su marca a 1m19s404 y se colocó 11° en el clasificador.

Leclerc regresó a la primera posición con una vuelta de 1m18s185, con récord en el segundo parcial, para superar a Hamilton por 83 milésimas, solo para que el siete veces campeón luego girara en 1m18s162 para vencer al monegasco por un margen aún menor: 23 milésimas.

El duelo entre los pilotos de Ferrari no quedó allí, ya que Leclerc luego volvió al primer puesto por solamente ¡diez milésimas! tras marcar 1m18s152 antes de que ambos, finalmente, pusieran fin al stint.

Colapinto avanzó hasta la décima posición con un tiempo de 1m19s186, justo delante de Gasly, quedando el argentino a 1s034 del tiempo de referencia y a menos de una décima del noveno, el Racing Bulls de Liam Lawson.

Russell fue el primero de los pilotos de punta en cambiar a la goma blanda y logró una vuelta de 1m18s107 que lo puso primero momentáneamente a 15 minutos de la bandera a cuadros. "Creo que deberíamos haberlo intentado en la primera vuelta. Quizás valga la pena probarlo con Kimi", dijo el británico en la radio.

Norris tomó la primera posición con un registro de 1m17s873, con Piastri a 0s179 de lo hecho por el campeón reinante de la Fórmula 1, pero Antonelli mejoró eso a 1m17s601 para aventajar al de McLaren por casi tres décimas de segundo.

Colapinto completó su simulacro de clasificación con una vuelta de 1m18s652 para acomodarse noveno en el orden, a 1s051 de lo hecho por Antonelli, aunque luego caería a 12° ante mejoras de Hulkenberg, Lawson y Lindblad.

Leclerc abortó su primer intento por tomar demasiado del bordillo en la curva 1, pero se colocó segundo en su segunda vuelta al girar en 1m17s751, a una décima y media de Antonelli, relegando a Norris, Piastri y Verstappen, mientras que Hamilton completaba el top 6 con 1m18s069.

A dos minutos de la bandera a cuadros, Norris montó neumáticos nuevos y sorprendió al mejorar lo hecho por Antonelli por apenas una milésima de segundo tras cerrar una vuelta de 1m17s600, lo que sería definitivamente lo mejor de la práctica.

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