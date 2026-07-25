Lando Norris lidera la FP3 de la F1 en Hungría; Colapinto es 14° y Checo Pérez se queda sin girar

Lando Norris lideró la tercera práctica libre del Gran Premio de Hungría, que se disputa en el circuito de Hungaroring por la 11ª ronda de la temporada 2026 de Fórmula 1.

El piloto de McLaren registró un tiempo de 1m17s939 para aventajar a Lewis Hamilton por 0s117, mientras que Kimi Antonelli finalizó tercero, a 0s129, recuperándose de un difícil viernes para el líder del campeonato.

Charles Leclerc fue cuarto con el segundo Ferrari, aunque ya a 0s352, seguido por Oscar Piastri (+0s499) y George Russell (+0s602).

Los Red Bull de Max Verstappen e Isack Hadjar ocuparon la séptima y octava posición, respectivamente, mientras que Liam Lawson, de Racing Bulls, y Nico Hülkenberg, de Audi, completaron el top 10.

Franco Colapinto fue el piloto que más vueltas completó en la sesión, con un total de 30 giros, en su intento por recuperar el tiempo perdido el viernes. En contraste, Sergio Pérez no pudo marcar tiempos tras sufrir una falla en su Cadillac durante su vuelta de salida de pits, lo que lo dejó detenido a un costado de la pista y causó una bandera roja.

Así se desarrolló la FP3 del Gran Premio de Hungría:

Como era de esperarse tras ausentarse de la FP1 y el accidente en la FP2 que lo dejó con apenas 11 vueltas el viernes, Franco Colapinto fue el primero en salir a la pista, apenas dos minutos después de que el semáforo se pusiera en verde.

El piloto argentino comenzó la sesión en un circuito que se veía notablemente sucio y marcó 1m22s464 con neumáticos blandos, mejorando de inmediato su mejor registro del viernes. Luego bajó a 1m21s747 y posteriormente a 1m21s132.

Franco Colapinto, Alpine, durante la FP3 del GP de Hungría. Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

La pista comenzó a llenarse poco a poco y, cumplidos los primeros 20 minutos, Lando Norris marcaba el ritmo con 1m19s062 antes de que la sesión fuera detenida con bandera roja cuando el Cadillac de Sergio Pérez quedó detenido.

El piloto de Guadalajara se encontraba en su vuelta de salida de los pits cuando apareció el inconveniente, que lo dejó a un costado de la pista a la altura de la curva 3 del circuito húngaro.

"Perdí el motor. Tuve una gran frenada. Creo que los frenos traseros están en llamas", informó Checo Pérez por radio.

La bandera verde regresó seis minutos más tarde y Hamilton tomó la primera posición con una vuelta de 1m19s053, relegando a Norris por apenas nueve milésimas en una práctica donde los neumáticos blandos eran los elegidos por la mayoría.

Ferrari se mantuvo al frente, pero esta vez con Charles Leclerc gracias a una vuelta de 1m18s668 del monegasco, que ya mejoraba el mejor registro del viernes, marcado por Hamilton para liderar la FP2.

Kimi Antonelli, después de un viernes difícil en el que había sido 13°, saltó al segundo lugar, a 0s144 de Leclerc, mientras George Russell era apenas octavo, a seis décimas.

Al entrar en los últimos 15 minutos, Antonelli se colocó primero con un registro de 1m18s254, pero Norris lo desplazó al completar una vuelta de 1m18s206, con Oscar Piastri a 0s258 y Max Verstappen a 0s450. Russell, por su parte, giraba a seis décimas de la punta y era sexto.

Los Ferrari realizaron su simulacro de clasificación con neumáticos nuevos a menos de diez minutos de la bandera a cuadros y Hamilton saltó al primer puesto con un registro de 1m18s056, mientras que Leclerc marcó 1m18s291 para ubicarse cuarto, a dos décimas de su compañero.

Charles Leclerc, Ferrari Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Sin embargo, eso duró poco, ya que Norris volvió a salir con neumáticos nuevos y se convirtió en el primero en romper la barrera del 1m18s al marcar 1m17s939, relegando a Hamilton por 0s117. También con caucho fresco, Piastri quedó a medio segundo de su compañero, mientras que Russell solo mejoró hasta 1m18s541, manteniéndose sexto.

Después de dedicar buena parte de la sesión a un simulacro de carrera, Colapinto completó su primer simulacro de clasificación del fin de semana y registró un tiempo de 1m20s055 para avanzar al 13° lugar, una posición por detrás de su compañero Pierre Gasly. El argentino se vio relegado en los segundos finales por un avance de Arvid Lindblad, que se colocó entre los dos Alpine.

A cinco minutos del final, Antonelli mejoró su marca a 1m18s068 con neumáticos usados, con lo que se mantuvo tercero, a 0s129 de Norris.

Hamilton y Leclerc tuvieron un último intento, pero no consiguieron mejorar, por lo que Norris terminó la sesión al frente.

La actividad para el Gran Premio de Hungría continuará con la sesión de clasificación que definirá el orden de salida para la carrera del domingo.