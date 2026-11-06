Crónica de entrenamientos

Fórmula 1 GP de Sao Paulo

Norris lidera la FP1 en Brasil; Franco Colapinto en el top 10 y Herta completa el programa

McLaren colocó a Lando Norris por delante de Andrea Kimi Antonelli, Max Verstappen y Lewis Hamilton. Franco Colapinto cerró en el top 10 mientras que Sergio Pérez no rodó.

Luis Ramírez

Edited: 6 nov 2026, 16:34

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Lando Norris, McLaren

Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Lando Norris y McLaren encontraron el ritmo rápidamente en el Gran Premio de Sao Paulo y luego de la primera práctica se colocaron como los mejores, esto en una sesión donde el argentino Franco Colapinto cargó con el trabajo de desarrollo de Alpine ante la ausencia de Pierre Gasly, y colocándose dentro de los 10 mejores.

La primera mitad de la sesión estuvo marcada por el liderato del ahora campeón de la F1 2026, Andrea Kimi Antonelli, quien logró una marca de 1m12.777s superando por 0.182s al Red Bull de Max Verstappen y por cuatro décimas al Ferrari de Lewis Hamilton, aunque ellos dos con gomas duras contra el compuesto medio del integrante de Mercedes. Lando Norris se ubicaba en cuarto seguido por George Russell.

Esa parte de la sesión tuvo una bandera roja cuando el Audi del británico Freddie Slater quedó detenido en la pista. El inglés tomó los controles del coche del alemán Nico Hulkenberg.

Cuando el momento de colocar los neumáticos blandos llegó fue el momento de Max Verstappen de brillar colocando un giro de 1m11.953s mejorando en ocho décimas el registro previo de Antonelli. En los primeros instantes bajo el uso de la goma roja, el argentino Franco Colapinto se ubicó tercero a 1.1 segundos de lo hecho por el cuatro veces campeón del mundo, aunque redujo ese registro a siete décimas en un segundo intento colocándose por detrás del brasileño de Audi, Gabriel Bortoleto.

Pero en el momento en que Antonelli colocó la misma goma blanda las cosas volvieron a cambiar. El italiano registró una vuelta que le permitió superar por casi dos décimas de segundo lo hecho por Verstappen.

El registro del italiano fue superado también en poco tiempo por el británico Norris quien detuvo el cronómetro en 1m11.717s con la goma roja y dejando atrás a Antonelli por 0.082s. Verstappen quedó en tercero a 0.236s seguido por Lewis Hamilton y George Russell, ambos por menos de cuatro décimas de diferencia.

Colapinto pasó a la séptima posición, con una diferencia de 0.9 segundos, superando al Racing Bulls de Liam Lawson y al Haas de Oliver Bearman.

De forma sorpresiva el Aston Martin de Fernando Alonso se colocaba momentáneamente en el top 10.

El francés Isack Hadjar saltó a la sexta posición en su intento final, mientras que el italiano Gabriele Mini, quien tomó el asiento de Gasly en Alpine, se ubicó séptimo.

Colapinto cerró la FP1 en el noveno puesto por delante de Liam Lawson que cerró el top 10.

El mexicano Sergio Pérez estuvo ausente al entregarle el coche a Colton Herta. El estadounidense se ubicó 20 y con su rodaje logró los kilómetros necesarios para tomar la superlicencia, lo cual le permitiría competir en la parrilla de la F1 en el 2026.

¿A qué hora es la FP2 del GP de Sao Paulo de la F1 2026?

País / Región Horario de transmisión México 13:00h Costa Rica / Belice / El Salvador 13:00h Panamá / Colombia / Perú / Ecuador 14:00h Venezuela / Bolivia / Puerto Rico / R. Dominicana 15:00h Argentina 16:00h Uruguay / Chile / Paraguay 16:00h

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