Norris habría ganado en Hungría incluso sin los problemas de Piastri, dice Hinchcliffe

El expiloto de IndyCar Series y comentarista de F1 TV James Hinchcliffe cree que Lando Norris habría derrotado cómodamente a su compañero de equipo en McLaren, Oscar Piastri, en el Gran Premio de Hungría, independientemente del contacto del australiano con el rezagado Carlos Sainz.

El vigente campeón de Formula 1 realizó una actuación dominante en el Hungaroring para lograr su primera victoria de la temporada 2026. Aunque Norris salió desde la pole position, su compañero de equipo tomó la delantera al principio.

Mientras el británico se acercaba y argumentaba que tenía más ritmo que su compañero de equipo por delante, McLaren dio prioridad a Piastri en la parada en boxes en la vuelta 33. "No podemos, me temo", le dijo McLaren a Norris cuando pidió una parada en boxes, a lo que él respondió: "¿Quieres decir que no me dejarán? Soy muchísimo más rápido".

Pero mientras Piastri se abría paso entre los rezagados, Sainz, piloto de Williams, tuvo contacto con él y fue sancionado por la colisión. Norris acabó ganando la carrera, y Piastri finalmente se retiró en la vuelta 56 por un fallo técnico.

"Hoy estuvo imparable, ¿no? Quiero decir, una actuación tan dominante", dijo Hinchcliffe durante el programa de análisis posterior a la carrera de F1 TV.

"Incluso cuando perdió el liderato, tenía mucho más ritmo que Oscar incluso antes de los problemas de Oscar; tenía el ritmo para hacer el undercut. Tenía el ritmo para hacer el overcut. Realmente tenía cubierto a todo el pelotón. Sí, el coche era fantástico. El piloto hoy también estuvo excepcional".

Lando Norris, McLaren Photo by: Michael Potts / LAT Images via Getty Images

Hinchcliffe argumentó que Norris habría ganado la carrera aunque Piastri no hubiera tenido la colisión con Sainz ni se hubiera retirado.

"Las reglas son las reglas, ¿verdad? El contacto aquí con Sainz fue una situación muy extraña, y Jolyon [Palmer] lo dijo en la retransmisión: Sainz es un tipo inteligente. Conoce las reglas. Sabe lo que pasa. Algo salió mal ahí. Algo en la comunicación, el sistema, lo que sea".

Añadió: "Pero creo que mi argumento es que, una vez que viste la ventaja de ritmo que tenía Lando, creo que habría podido, con una pequeña diferencia de neumáticos, ejecutar un adelantamiento muy seguro y claramente dentro de las directrices para compañeros de equipo. Y realmente creo que iba a ser difícil que perdiera esta carrera".

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