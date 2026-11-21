Fórmula 1 Las Vegas GP

Norris frustrado por la "impactante" falta de velocidad punta de McLaren en la clasificación de Las Vegas

El piloto de McLaren estuvo cerca de ocho décimas por debajo del ritmo en el sector final

Ed Hardy Filip Cleeren

Publicado: 21 nov 2026, 12:27

Copy link

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente preferente

Un muy frustrado Lando Norris lamentó la “impactante” velocidad en recta de McLaren tras quedarse sin la pole en el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1.

El campeón del mundo de 2025 fue el cuarto más rápido el viernes por la noche en Nevada y quedó a 0.351s del referente Kimi Antonelli, con Max Verstappen y George Russell también más rápidos.

El déficit de Norris llegó en gran medida en el último sector, donde fue 0.776s más lento que su sucesor como campeón del mundo, pese a ser más rápido en los dos primeros, incluso el más rápido de todos en el segundo.

Pero el último sector suele ser lo que define una vuelta al circuito urbano de baja carga aerodinámica de Vegas debido a su tramo de 1.2 millas a fondo, además de la recta de 0.5 millas antes de la última curva.

“Somos simplemente impactantes en las rectas”, dijo Norris, que saldrá tercero debido a la sanción de cinco posiciones en parrilla de Antonelli por un nuevo motor de combustión interna.

“Como, horrendos en las rectas. Mi vuelta fue muy buena. Fue fácilmente mi mejor vuelta. Pero estamos, sí, a ocho décimas de Kimi en el último sector.

Oscar Piastri, McLaren, Lando Norris, McLaren

Photo by: Jim Watson / AFP via Getty Images

“Él tiene un rebufo perfecto y hace un muy buen trabajo. Pero comparándonos con la mayoría de los demás, estamos demasiado lejos.

“Tengo que empezar mi vuelta a 1.5 segundos del coche de delante, lo que significa que en cada curva pierdo al menos media décima o una décima por la cantidad de carga aerodinámica que estoy perdiendo.

“Obviamente, al final del día hay una ganancia mayor al tener un buen rebufo, pero estamos teniendo que compensar una pérdida realmente terrible de velocidad en recta, y por lo tanto tenemos que perjudicar nuestra velocidad en curva.

“Así que, en definitiva, simplemente no tenemos el equilibrio adecuado en términos de carga aerodinámica y resistencia. Sí, eso nos ha hecho la vida imposible para luchar por la pole, eso seguro”.

La velocidad en recta ha sido un problema continuo para McLaren este año debido a sus dificultades para optimizar el motor Mercedes bajo la normativa nueva para 2026.

Los equipos de fábrica han tenido una ventaja previa debido a la complejidad de las unidades de potencia de este año y, por ello, las dificultades de McLaren en otros circuitos de baja carga aerodinámica han sido prevalentes en 2026.

Más de la F1 :

Lando Norris, McLaren

Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

En Monza terminó cuarto y quinto tras clasificarse tercero y noveno; en Bakú se clasificó tercero y quinto, pero no logró sumar ningún punto, mientras que en Austria terminó cuarto y séptimo tras salir sexto y séptimo.

“No puedes culpar a las rectas, es solo que nuestro coche no es bueno”, añadió Norris. “Tenemos que mejorar eso mucho. No puedes luchar en Monza, aquí, Bakú.

“Somos malos porque todos vamos cayendo en recta, y tenemos que mejorarlo para el próximo año”.

Su compañero de equipo Oscar Piastri sufrió mayores dificultades que Norris en Las Vegas, ya que el australiano fue solo el séptimo más rápido y quedó a unos significativos 1.006s del Mercedes de Antonelli.

Piastri también tuvo dificultades en el último sector, 0.837s más lento que el italiano, con sus problemas derivados de la falta de rebufo, tan buscado en la clasificación.

“La Q3 fue simplemente un poco desordenada por varias razones”, dijo Piastri, que afronta una sanción de 10 posiciones en parrilla por un nuevo motor.

Oscar Piastri, McLaren

Photo by: Alex Pantling / Getty Images

“Intentar conseguir el rebufo adecuado es que, si no lo consigues, casi mejor ni salir.

“Incluso al abrir la vuelta aquí, creo que hay cierta diferencia entre coches, cuánta energía usan hasta la Curva 1 y, si eso es medio segundo, puede ser la diferencia de tres o cuatro décimas en la recta más adelante en la vuelta.

“Así que es difícil acertar y creo que hay algunas cosas que probablemente revisaremos para ver si podemos hacerlo un poco mejor. Pero creo que mis vueltas fueron un poco desordenadas”.

Lee también:

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También lee :





Share Or Save This Story

Copy link

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo previo Max Verstappen revela un misterioso problema en su Red Bull que no tiene solución en Las Vegas

Top Comments

¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?

View More & Comment

More from

Ed Hardy





Toto Wolff: Russell estaba en la "posición perfecta" para la pole en Las Vegas



Fórmula 1



Fórmula 1



Las Vegas GP



6 h



Toto Wolff: Russell estaba en la "posición perfecta" para la pole en Las Vegas





Cómo el reglamento 2026 de la F1 neutralizó la "verdadera fortaleza" de Oscar Piastri



Fórmula 1



Fórmula 1



Las Vegas GP



19 h



Cómo el reglamento 2026 de la F1 neutralizó la "verdadera fortaleza" de Oscar Piastri





Pirelli introduce un límite de stint para el GP de Qatar de F1, pero aumenta respecto a 2025



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Qatar



1 d



Pirelli introduce un límite de stint para el GP de Qatar de F1, pero aumenta respecto a 2025

More from

Lando Norris





George Russell, impresionado por un McLaren "excepcionalmente rápido" en Las Vegas



Fórmula 1



Fórmula 1



Las Vegas GP



23 h



George Russell, impresionado por un McLaren "excepcionalmente rápido" en Las Vegas





Brown admite que McLaren dejó escapar oportunidades clave en la lucha con Red Bull



Fórmula 1



Fórmula 1



Las Vegas GP



1 d



Brown admite que McLaren dejó escapar oportunidades clave en la lucha con Red Bull





Stella defiende que McLaren no retrocedió en 2026, pese a una desventaja inicial de desarrollo



Fórmula 1



Fórmula 1



Las Vegas GP



2 d



Stella defiende que McLaren no retrocedió en 2026, pese a una desventaja inicial de desarrollo

More from

McLaren





Qué toma Flavio Briatore de McLaren para Alpine tras el "desastre" de Fernando Alonso



Fórmula 1



Fórmula 1



Las Vegas GP



23 h



Qué toma Flavio Briatore de McLaren para Alpine tras el "desastre" de Fernando Alonso





Cinco pilotos penalizados en parrilla para el GP de Las Vegas por cambios de motor



Fórmula 1



Fórmula 1



Las Vegas GP



1 d



Cinco pilotos penalizados en parrilla para el GP de Las Vegas por cambios de motor





Oscar Piastri se refiere a sus planes de gestión tras la separación de Mark Webber



Fórmula 1



Fórmula 1



Las Vegas GP



1 d



Oscar Piastri se refiere a sus planes de gestión tras la separación de Mark Webber

Últimas noticias





Norris frustrado por la "impactante" falta de velocidad punta de McLaren en la clasificación de Las Vegas



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



Las Vegas GP



Norris frustrado por la "impactante" falta de velocidad punta de McLaren en la clasificación de Las Vegas





La parrilla de salida completa para el GP de Portugal de MotoGP



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Portugal



1 min



La parrilla de salida completa para el GP de Portugal de MotoGP





MotoGP en Portugal: Marco Bezzecchi logra la pole seguido de Marc Márquez y Martín queda retrasado



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Portugal



16 min



MotoGP en Portugal: Marco Bezzecchi logra la pole seguido de Marc Márquez y Martín queda retrasado





VIDEO: La impresionante caída de Diogo Moreira que causa una bandera roja en Portimao



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Portugal



58 min



VIDEO: La impresionante caída de Diogo Moreira que causa una bandera roja en Portimao

Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.

From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.

You have 2 options:

Become a subscriber.

Disable your adblocker.

Suscríbase ahora Already subscribed? Sign in here

Already disabled your adblocker?

Reload page

Gestionar Alertas

Suscríbete