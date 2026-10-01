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Fórmula 1 GP de Bahrein

Norris se muestra firme en retirarse de la F1 tras la renovación de Fernando Alonso

Lando Norris ha descartado seguir compitiendo hasta los 40 años y ha afirmado que quiere alejarse del mundo del automovilismo para disfrutar de la vida fuera del paddock.

Lydia Mee
Publicado:
Lando Norris, McLaren

Lando Norris, campeón de Fórmula 1 de 2025, ha descartado rotundamente prolongar su carrera en el mundo del automovilismo hasta los 40 años, afirmando que no tiene ningún deseo de seguir los pasos de Fernando Alonso.

Alonso confirmó que seguiría en Aston Martin en 2027 en los días previos al fin de semana del Gran Premio de Baréin, que se celebra en Malasia. La renovación del contrato mantendrá al español en la competición a la edad de 46 años.

Durante una entrevista con BeIN Sports Asia en el Circuito Internacional de Sepang, se le preguntó a Norris por su carrera a largo plazo y si se veía compitiendo cuando tuviera más de 40 años. 

"Ni loco", respondió el piloto McLaren. Cuando se le insistió en si esto se refería específicamente a la F1 o a todas las modalidades del automovilismo, Norris confirmó que significaba el fin definitivo de su carrera como piloto. "En las carreras en general", añadió.

 

El calendario de la F1 exige un mayor compromiso por parte de los pilotos, y Norris señaló su deseo de llevar una vida normal lejos del paddock como la razón principal para su eventual retirada.

"Porque no quiero", explicó. "Quiero irme a casa y relajarme, y luego salir a viajar con mis amigos y formar una familia. No quiero estar aquí para siempre, así que intento aprovechar al máximo mi tiempo mientras estoy aquí".

Pero no te preocupes, el actual campeón no se va a ir a ningún sitio por el momento. Aunque el piloto de 26 años descartó seguir compitiendo hasta los 40 años, tiene contrato con McLaren al menos hasta el final de la temporada 2030, momento en el que tendrá 31 años.

"McLaren es mi hogar, y estoy muy contento de haber firmado un nuevo contrato que me mantendrá en el equipo al menos hasta 2030", declaró Norris al firmar la ampliación de su contrato en agosto de 2026.

"Cuando empecé este viaje hace nueve años, tenía muy claros los objetivos que quería alcanzar: devolver a McLaren a la vanguardia y ganar campeonatos. Hemos logrado ese objetivo, pero queremos más, queremos seguir ganando, y sabemos, como equipo, que somos capaces de conseguirlo".

Norris ocupa actualmente el cuarto puesto en la clasificación de pilotos con 186 puntos, a 116 puntos del líder del campeonato, Kimi Antonelli. 

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