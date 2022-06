Norris explica por qué aceptó las órdenes de equipo en Bakú

Los dos pilotos salieron con estrategias diferentes para el Gran Premio de Azerbaiyán, con Lando Norris con el neumático medio, y Daniel Ricciardo detrás de él con el duro.

Ricciardo tuvo un ritmo decente detrás de Norris en la primera parte de la carrera, y justo antes de la parada en boxes de este último obedeció una instrucción de esperar detrás cuando tuviera la oportunidad de pasar.

Más tarde, Ricciardo ganó al poder hacer su parada bajo un VSC, lo que le permitió adelantarse a su compañero de equipo.

En los últimos compases de la carrera Ricciardo perseguía a Fernando Alonso con Norris justo detrás de él y preguntando si podía pasar y atacar al piloto alpino.

A Norris le dijeron que se mantuviera en su sitio y, a pesar de su evidente frustración, el inglés aceptó la decisión, y los dos McLaren cruzaron la meta en octavo y noveno lugar.

"Creo que es bastante simple", dijo cuando se le pidió que explicara las órdenes de equipo de McLaren por Motorsport.com.

"Hubo una vuelta justo antes de ir a pits en la que Daniel podría haberme adelantado, y no lo hizo. Creo que le dijeron que se defendiera de [Pierre] Gasly prácticamente hasta que yo fuera a los boxes, pero lo hice en la siguiente vuelta".

"Así que hubo una vuelta en la que se quedó detrás de mí, y supongo que el favor que le hice por no adelantarme fue que yo no le adelantara".

"Podría haberlo hecho, estaba al lado en la curva 1. Y fue una decisión difícil si realmente lo hacía o no. Mi ritmo en el neumático duro era bastante más fuerte".

"Me guié por lo que decidimos como equipo y me quedé con eso. Tuvo la suerte de que él VSC parara en boxes, y salió con el medio al final. Así que pensé que tenía un poco más de ritmo y que podía atacar a Fernando mucho mejor".

"Como equipo, creo que hemos hecho un buen trabajo hoy, hemos hecho lo que queríamos, que era terminar en los puntos".

Norris admitió que no fue fácil quedarse atrás, pero reconoció que había un panorama más amplio.

Fernando Alonso, Alpine A522, Lando Norris, McLaren MCL36, Daniel Ricciardo, McLaren MCL36 Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Añadió que, sin embargo, hablaría con el equipo sobre cómo se desarrolló la carrera, señalando que Ricciardo no había sacrificado nada realmente cuando no hizo el adelantamiento al principio de la carrera.

"Sinceramente, si hoy he terminado octavo o noveno, no es el fin del mundo, no cambia demasiado. Sólo queremos terminar lo más alto posible".

"Creo que simplemente entendiendo la diferencia de las situaciones en las que estábamos, fue una vuelta, Daniel se quedó detrás de mí hasta que fui a los pits y no creo que esa vuelta hubiera cambiado nada. Él habría seguido probablemente detrás de Fernando, y yo habría seguido detrás, sólo que él tuvo la parada en boxes del VSC".

"Así que pienso que solo fue una carrera por una posición normal. Él no estaba allí, o detrás de mí o lo que sea, o en una posición diferente, debido a lo que hicimos antes en la carrera".

"Pensamos que eso me ayudaría, pero no fue así. Por lo tanto, al final de la carrera, no había nada que ganar o perder entre nosotros".

Ricciardo reconoció que las órdenes habían jugado a su favor, pero insistió en que Alonso se habría quedado fuera de su alcance si hubiera dejado pasar a Norris.

"Creo que el duro era el mejor neumático", dijo cuando Motorsport.com le preguntó por su estrategia. "Fuimos más rápidos al principio. Hubo algunas órdenes de equipo".

Luego, al final, Lando fue más rápido con el duro, y hubo algunas órdenes de equipo, por lo que se inclinó hacia ambos lados".

"Al principio de la carrera estaba en su DRS y levanté el pie del acelerador, no pasé cuando podría haberlo hecho fácilmente. Al final creo que él estaba en mi DRS y él probablemente estaba igual, probablemente podría haberme pasado a falta de una o dos vueltas. Así que supongo que se le devolvió el favor".