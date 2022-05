Norris dice no estar al 100% físicamente en España

Dadas las circunstancias, Norris se alegró de haber estado entre los 10 primeros en la Q2 del GP de España antes que una penalización por exceder los límites de la pista le costara el tiempo de vuelta que lo habría permitido ser octavo en la sesión, dejándolo fuera de la Q3 al terminar 11°.

Norris pudo ver posteriormente las imágenes de la FIA de su costosa salida de pista en la curva 12 y aceptó la decisión, dado el enfoque actual de los nuevos directores de carrera de que la línea blanca es el límite.

El británico admitió también que físicamente se siente peor de lo que se ha sentido en mucho tiempo.

"No he estado muy bien todo el fin de semana, para ser sincero", dijo. "No es COVID. Sólo estoy sufriendo con la garganta y con los ojos y la vista, lo que no ayuda".

"Tengo muchas cosas, mi dormir y todo y los niveles de energía es probablemente el peor que he tenido en mucho tiempo".

"Definitivamente no es mi mejor momento este fin de semana. Estaba muy contento incluso de estar en la Q3, y de hacer la vuelta que hice, con cómo ha ido este fin de semana hasta ahora. Me ha sorprendido bastante. Me hace sentir bien".

Norris reconoció que los videos de la FIA, que vio cuando lo llamaron por un incidente de una salida insegura en el que estaba involucrado Lance Stroll, indicaban que había infringido los límites de la pista.

"Quiero decir que era tan simple como parecía realmente", dijo. "Creo que lo único fue que desde la cámara a bordo parecía que estaba en la pista, pero desde las cámaras de la FIA estaba claramente fuera de la pista. Así de simple".

"Creo que lo que hace que sea tan complicado en esta curva es que tienes la salida de la grava, y tienes diez centímetros más o menos de pista que no puedes usar antes de la grava".

"Y en algunos casos, es mucho más fácil decir que la grava es el límite, y todo el mundo empuja hasta la grava".

"Y si te sales, ya hay un castigo. Pero no sé, ha sido una regla durante toda la temporada, la línea blanca es el límite, así que simplemente no la cumplí".

El progreso de Norris con el último paquete de actualización de McLaren no se vio favorecido por el hecho de que perdiera la mayor parte de la segunda práctica del viernes después de dañar el coche al pasar por unos bordillos, obligando al equipo a poner en pista el chasis de repuesto para el sábado.

Lando Norris, McLaren MCL36 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Aunque se perdió la preparación de la tanda larga para la carrera, insistió en que su sesión de clasificación no se vio afectada por el kilometraje perdido.

"No quiero usarlo como excusa para nada", dijo cuando fue preguntado por Motorsport.com sobre el impacto de la sesión perdida.

"Creo que lo único que me va a perjudicar más es para las tandas más largas de mañana (por hoy), simplemente tener algo más con mucho combustible, especialmente cuando hay esta temperatura y demás, cada pequeño aprendizaje que puedes hacer para ayudar a salvar los neumáticos y gestionarlos y mantener las temperaturas bajas, todas esas cosas no son fáciles aprenderlas sobre la marcha durante la carrera".

"Por supuesto, ya tengo una buena idea de lo que tengo que hacer. Pero nada es mejor que hacer las vueltas de verdad".

"No diría que me ha perjudicado en la clasificación, más bien para mañana quizás un par de pasitos por detrás, pero nada que a mitad de carrera, espero, no pueda recuperar".

Con Norris ausente en la Q3, su compañero de equipo, Daniel Ricciardo, consiguió un sólido noveno puesto, poniendo su duelo en clasificación de la temporada en 5 a 1.

"Creo que todavía estamos aprendiendo sobre las partes nuevas", dijo el australiano. "Con las actualizaciones y los nuevos componentes, no es tan sencillo como atornillarlos y enviar el coche (a la pista)".

"Creo que una vez que los pones, también tienes que averiguar cómo equilibrar el coche con eso. Así que todavía estamos tratando de averiguar el mejor equilibrio".

"Así que todavía no estoy seguro de si hemos maximizado el verdadero rendimiento de ellos, estamos pasando por una fase de aprendizaje, y creo que llegar a la Q3 fue sólido. Pero, obviamente, todavía estamos tratando de encontrar un poco de tiempo de vuelta".

"Pero en conjunto no fue un mal resultado, porque no habíamos sido rápidos en todo el fin de semana, y no creo que la Q3 fuera una garantía de ninguna manera. Era como un objetivo, y creo que ha sido un trabajo sólido que hayamos podido entrar ahí".