Norris recibe elogios por su actuación "digna de un auténtico campeón del mundo" en Hungría

El expiloto de Fórmula 1 David Coulthard ha elogiado al actual campeón, Lando Norris, tras su contundente victoria en el Gran Premio de Hungría, y ha calificado la carrera del piloto McLaren como una "auténtica actuación de campeón del mundo".

Durante un episodio reciente del podcast"Up To Speed" junto a la copresentadora Jolie Sharpe, Coulthard reflexionó sobre la situación del campeonato de 2026 ahora que se acerca el parón veraniego obligatorio de agosto. El expiloto de Red Bull destacó a Norris, quien consiguió la primera victoria de la temporada en un Gran Premio de la " " tanto para sí mismo como para McLaren en el circuito de Hungaroring .

La defensa del título de Norris en 2026 se había visto lastrada por problemas de fiabilidad a principios de temporada y por un déficit de rendimiento frente a sus rivales, Mercedes y Ferrari. Sin embargo, la escudería de Woking ha dado un salto en su rendimiento tras la introducción de mejoras.

El británico se hizo con la pole position por tan solo 0,012 segundos de ventaja sobre Lewis Hamilton, de Ferrari. En la carrera, perdió momentáneamente el liderato ante su compañero de equipo, Oscar Piastri, quien más tarde sufrió un contacto con Carlos Sainz, de Williams, mientras el español estaba siendo adelantado. Piastri acabó retirándose de la carrera debido a un fallo en la caja de cambios.

Mientras tanto, Norris se puso en cabeza y controló la carrera hasta la bandera a cuadros.

Lando Norris, McLaren Foto de: Alastair Staley / LAT Images vía Getty Images

"Felicidades de nuevo a Lando por lo que ha sido un fin de semana increíble en cuanto a rendimiento", dijo Coulthard. "Una actuación digna de un auténtico campeón del mundo durante todo el fin de semana antes de que se vaya [al parón de verano].

"Me pareció divertido que, cuando preguntaron a los pilotos en la rueda de prensa qué iban a hacer durante las vacaciones de verano, todos miraran más o menos a Lando. Se le ha colgado la etiqueta de ser el fiestero de los pilotos, lo cual sospecho que es un poco injusto, pero, en fin, ahí es donde ha acabado".

Tras la primera mitad de la temporada, Kimi Antonelli lidera la clasificación de pilotos con 219 puntos. Lewis Hamilton le sigue en segunda posición con 169 puntos y George Russell es tercero con 160 puntos. Charles Leclerc y Norris completan los cinco primeros puestos con 138 y 128 puntos, respectivamente.