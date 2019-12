La bronca de Norris al perder con Pérez en la última vuelta

Siendo séptimo como el mejor de la parte media de la parrilla, Norris se encontró bajo presión del Racing Point de "Checo" Pérez en las vueltas finales, de la temporada, con el mexicano llevando neumáticos muchos más nuevos del compuesto duro, los mismos que llevaba el de McLaren.

Norris describió su defensa contra Pérez como "no lo suficientemente buena" y "muy justa".

"Va a sonar como que soy bastante terrible pero él fue por fuera, al final de la recta opuesta hacia la curva 11, después de los pits de GP2", describió Norris.

"Sí, me defendí, fui por dentro, él tomó la línea externa, estaba con neumáticos muchos mejores, yo tenía nervios de bloquear o hacer algo estúpido, pero no fui lo suficientemente contundente".

"No cambié lo suficiente mi enfoque. Hice toda la carrera en calma y relajado, cuidando los neumáticos y conduciendo despacio, y en este momento necesitaba ser agresivo y contundente y cambiar mi forma de ser como piloto".

"Y yo no hice eso, básicamente. Yo sólo frené un poco, no pensé -'él va a ir por fuera, necesito soltar los frenos y darle menos espacio' – fui un piloto de mierda, básicamente, porque él era el único al que tenía que vencer hoy, y no lo hice".

"Así que, por eso estoy molesto. Pero, sí, el resto de la carrera fue buena, pero todo condujo a este momento, y fallé en lo que necesitaba hacer. Eso es todo."

La frustración de Norris se vio exacerbada por el hecho de que el adelantamiento de Pérez permitió al mexicano ganarle al británico la décima posición del campeonato de pilotos.

"Me sorprendió retenerlo tanto como lo hice, cinco o seis vueltas antes, porque los Racing Point son súper rápidos en las rectas. Y tenía mejores neumáticos que yo".

"Estaba contento con muchas de las cosas que hice hoy, pero con sólo ese error, como que lo decepcioné todo".

Pérez, por su parte, describió la maniobra de Norris como "una de las mejores de mi carrera", y también elogió la forma en que el novato de McLaren se comportó en la batalla rueda a rueda.

"Es grandioso para él, porque es muy joven, pero creo que es muy agresivo pero justo", dijo Pérez.

"Siempre es genial pelear con pilotos como él, sabes que siempre va a estar muy cerca pero siempre muy justo, nunca va a haber un contacto."

Información adicional por Jonathan Noble

Galería: los 21 ganadores de la temporada 2019 de Fórmula 1