Norris y el por qué de su ayuda a los mecánicos de McLaren

El joven británico, que fue visto ayudando a su equipo a desmontar su monoplaza después del Gran Premio de Hungría, insiste en que no son los pilotos los que se enfrentan al estrés más grande de disputar nueve carreras en 11 semanas.

En cambio, dice que hay que hacer esfuerzos para asegurar que el resto del personal -que se enfrenta a jornadas de trabajo mucho más largas- no se agote por todo lo que que deben realizar.

Por eso decidió ayudar a sus mecánicos el domingo por la noche en el Hungaroring, sabiendo que cualquier ayuda que pudiera dar les quitaría algo de tensión.

"Para los pilotos no es tan malo, ya sabes", dijo, cuando se le preguntó por Motorsport.com sobre el impacto de un calendario tan apretado.

"En cierta manera, somos los que menos cantidad de trabajo hacemos en cuanto a estar en el circuito, en comparación con el tiempo que un mecánico pasa trabajando en el coche, montándolo y gestionándolo, o los ingenieros".

"Así que, sinceramente, creo que estoy lo suficientemente en forma como para salir y correr, y no estoy completamente destruido después de ello, ni siento que me llevará mucho tiempo recuperarme. Así que no estoy preocupado, en ese aspecto".

Norris es consciente, sin embargo, de que los trabajos para el personal del equipo son mucho más difíciles este año, con el distanciamiento social que complica las tareas, y el toque de queda se ha ampliado de lo que se había planeado originalmente.

"Es más duro para los ingenieros y mecánicos, porque se pasan muchísimo tiempo en el circuito trabajando y viajando. Así que hay que cuidar de ellos y mantenerlos en buenas condiciones. Sobre todo los chicos que están haciendo las paradas en boxes y demás, ellos influyen mucho en el rendimiento".

"También son los tipos que pueden llevarnos a los adelantamientos y si tienes buenas paradas en los pits puede hacernos ganar posiciones y cosas así".

"Por lo tanto, se trata de mantener a todos en la mejor forma posible. Para mí, estoy bien, pero es más bien una cuestión para ellos y estoy tratando de cuidarlos y mantenerlos en la mejor condición".

Lando Norris, McLaren, trabaja en su monolaza. Photo by: McLaren

