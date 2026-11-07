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Norris admite que los siete títulos de Hamilton le hacen querer más que un solo campeonato

Lando Norris ha admitido que los siete títulos mundiales de F1 de Lewis Hamilton lo han motivado a buscar más campeonatos tras asegurar su primer título en 2025

Lydia Mee

Publicado: 7 nov 2026, 2:23

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Lando Norris, McLaren

Foto de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Lando Norris dice que los siete títulos mundiales de Fórmula 1 de Lewis Hamilton le han dejado insatisfecho por haber ganado solo uno.

Norris ganó su primer campeonato en 2025 tras una dura batalla contra su compañero de equipo en McLaren, Oscar Piastri, y una amenaza de final de temporada por parte de Max Verstappen, de Red Bull.

Hamilton hará su 400.ª salida en un gran premio este fin de semana en Brasil, y a Norris se le pidió que resumiera la carrera de su compatriota mientras hablaba con los medios en Interlagos.

"Son siete. Así que no sé cómo quieres resumirlo", dijo Norris. "Quiero decir, es bastante increíble lo que ha sido capaz de hacer durante tanto tiempo, incluso ahora, verlo luchar contra Charles.

"Creo que Charles es fácilmente uno de los mejores de la parrilla. Es increíblemente rápido, y el hecho de que Lewis todavía le esté plantando buena batalla, especialmente este año. Parecía que de alguna manera había vuelto a la normalidad en cuanto a luchar en cabeza y demostrar que es uno de los mejores que hay."

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El campeón de 2025 añadió que la carrera de Hamilton es inspiradora para muchos en la parrilla, pero explicó que era poco probable que él siguiera compitiendo hasta pasados los 40.

"Es un logro bastante increíble para él luchar durante tanto tiempo. Es una buena inspiración para muchos de nosotros. Desde luego no creo que yo vaya a llegar tan lejos, pero es algo bueno que esperar en cuanto a mi carrera.

"Sé que estaba contento con un campeonato, pero cuando miro a Lewis, hace que no me sienta muy contento de haber ganado solo un campeonato.

"Pero eso es en el buen sentido, que puedo mirarlo y verlo a su edad, en su forma, y eso me hace creer más que nunca que puedo luchar durante muchos, muchos años más, y eso es algo que tengo ganas de hacer."

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