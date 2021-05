Mazepin: "La opinión pública cambiará con mejores resultados"

Todos los novatos de la Fórmula 1 en 2021 se han enfrentado a alguna adversidad hasta ahora, pero Mazepin es sin duda el que más tiene que demostrar tras las cuatro primeras carreras de la temporada. Si bien Yuki Tsunoda se estrelló contra el muro en la clasificación de Imola, y Mick Schumacher lo hizo bajo el coche de seguridad ese mismo fin de semana, el abandono de Mazepin en la primera vuelta de Bahréin y el choque temprano en Imola con Nicholas Latifi lo pusieron bajo el foco de atención de inmediato.

Debido a su origen privilegiado como hijo de un multimillonario ruso, combinado con la polémica del video de Instagram que estalló tras su ascenso a la F1 con el equipo Haas, se ha enfrentado a una gran cantidad de negatividad en las redes sociales. No es de extrañar que el jefe del equipo, Gunther Steiner, diga: "Los escépticos... siempre hay más detractores que gente que te apoya. No se trata de cómo te caes, sino de cómo te levantas".

Nikita Mazepin, Haas F1 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Mazepin sabe que tiene que cambiar la opinión que la mayoría tiene sobre él, y cuando le pregunto sobre su brutal bienvenida a la vida en el paddock de la F1 hasta ahora, dice a Motorsport.com: "No es fácil, pero para ser muy honesto no esperaba que lo fuera".

"Cuando sólo hay 20 asientos disponibles para todos en este mundo, hay una razón por la que el nivel es muy alto y las exigencias también. La F1 es muy especial en el sentido de que, independientemente del puesto por el que luches, todos son muy buenos. Así que siempre va a ser difícil, independientemente de si estás luchando el primer, el décimo o el 20° puesto".

"Es algo nuevo para mí, obviamente con la diferencia entre los coches, que era mucho menor en la Fórmula 2 y la Fórmula 3".

Nikita Mazepin, Hitech Grand Prix y Mick Schumacher, Prema Racing Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Mazepin llega a la F1 con siete temporadas a sus espaldas en monoplazas, incluyendo dos victorias en la FIA Fórmula 2 (quinto en puntos en 2020) y cuatro victorias en la GP3 (segundo en puntos en 2018). Con las pruebas de F1 reducidas a solo tres días por equipo este año, y 30 minutos recortados de las dos sesiones de práctica del viernes, uno esperaría que usara eso como excusa para ponerse al día. Pero se encoge de hombros: "En la F2 sólo teníamos 45 minutos de entrenamientos libres con un compuesto (de neumáticos) y luego había otro compuesto diferente para la clasificación".

"Así que mis compañeros novatos con los que me he unido a la F1 han venido de un escenario más difícil. Al menos tienes unas cuantas vueltas más aquí en los entrenamientos libres antes de ir a la clasificación y a la carrera".

Dicho esto, la transición de la F2 a la F1 le ha resultado difícil hasta ahora, y con una comparación directa en Haas con un compañero también debutante como Schumacher, Mazepin está luchando por ganar tracción desde el principio de cada fin de semana de Gran Premio.

"Hemos empezado los fines de semana bastante lejos de donde nos gustaría empezar la FP1 porque el coche es bastante difícil de trabajar", dice. "Siempre llegamos al final de un fin de semana de carrera y sentimos que llegamos una o dos sesiones demasiado tarde con los conocimientos que recibimos y desearíamos haber empezado la FP1 y la FP2 con lo que habíamos aprendido ese día. Entonces estaríamos un paso por delante, pero hay que recordar que probablemente todo el mundo se siente así".

"Es la naturaleza del deporte que siempre sabes mejor el lunes cómo podrías haberlo hecho mejor en la carrera del domingo".

Nikita Mazepin, Haas VF-21, sale de su coche tras un accidente en la primera vuelta Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Tras su temprano abandono en Bahréin, Mazepin ha conseguido completar todas las vueltas de carrera que su ritmo le ha permitido en Imola, Portimao y Barcelona. Y se las ha arreglado para meterse en la acción de las primeras vueltas con sus compañeros de fila, antes de que estos se alejaran con un ritmo de carrera superior.

"Quiero ser honesto y decir que después de las primeras 10-15 vueltas mi carrera se ha asentado y no hay mucha más emoción con el ritmo actual que tenemos", admite. "Después de unas 30 vueltas te das cuenta de que sólo estás a mitad de camino. Como soy tan nuevo, todavía me resulta divertido y (tengo) diferentes sensaciones cuando conduzco, así que no se ha vuelto demasiado molesto, digamos".

"Hay otras cosas que te mantienen involucrado en la carrera, no hay forma de perder la concentración, ya que mi ingeniero me habla dos o tres veces por vuelta, y siempre hay coches alrededor y banderas azules o llamadas a boxes. Es muy diferente a la F2 porque la gestión de los neumáticos es completamente distinta y el ritmo al que se viaja en las carreras es mucho más rápido".

Tras el susto de Bahréin, aprendió rápidamente la lección de no conducir en exceso: "Creo que lo peor que puedes hacer es esforzarte demasiado y acabar sin terminar todas las vueltas de la carrera. Con el tiempo que llevo en la F1, cada vuelta que doy es muy útil".

"Aprendo sobre los neumáticos, me acostumbro a las características del coche, que es justo decir que es muy difícil de manejar, pero miras hacia atrás en cada fin de semana y hay un montón de cosas que podría haber hecho mejor y prestar más atención y podría haberme adaptado a las condiciones y a la pista. Pero es un reto por el que todo el mundo pasa".

Nikita Mazepin, Haas VF-21, Mick Schumacher, Haas VF-21 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Hay una comparación interesante entre las dos temporadas de Mazepin en F2, primero con ART en 2019 y luego con Hitech en 2020. Con ART tuvo muchas dificultades, ya que le faltaba confianza en las curvas rápidas debido a una puesta a punto nerviosa, mientras que su compañero de equipo Nyck de Vries, que claramente domó la inestabilidad del tren trasero, prosperó y ganó el título.

Cuando se trasladó a Hitech, su equipo de ingenieros se esforzó en proporcionar el apoyo al tren trasero que él pedía. En la cuarta carrera, ya había igualado su mejor resultado de la temporada anterior; en la quinta, estaba en el podio, y en la séptima, era ganador.

En qué medida cree que el escenario de 2019 es similar al que afronta ahora en la F1?

"Diría que es un copia/pega, siendo muy honesto", responde. "Siendo sincero, es algo que no había resuelto en la segunda temporada (en F2), es la gente que trabaja a mi alrededor la que lo ha resuelto".

"No tengo experiencia en el ámbito de la ingeniería como para poder replicar lo que ocurrió, porque en la F1 hay probablemente 100 herramientas más que puedes utilizar para conseguir el mismo efecto, pero, para mí, fue increíble la diferencia que pueden marcar cinco personas que están a tu alrededor. Como piloto, estaba conduciendo un coche diferente en ese segundo año (de F2) en 2020".

Nikita Mazepin, Hitech Grand Prix Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

La buena noticia es que Mazepin tiene un pequeño ejército de ingenieros con los que trabajar en Haas y dice que no tiene reparos en el apoyo y la orientación que está recibiendo hasta ahora, aunque no haya producido los resultados que busca.

"Diría que el lado humano y la relación de trabajo ya están ahí", dice. "No me sorprende que estos chicos sean los mejores ingenieros con los que he trabajado, pero también están en una situación muy difícil porque sólo pueden trabajar con lo que se les ha dado. No hemos recibido el paquete definitivo con la carga aerodinámica reducida del año pasado en la F1, lo que hace que el coche ya sea muy difícil para trabajar".

"Son un grupo de chicos muy experimentados y buenos, pero todavía estamos en un proceso de encontrar cómo configurar un coche para mí que funcione porque, no voy a mentir, no he estado muy contento y hay ciertas cosas que destacan en los datos que no entiendo por qué el coche se comporta de cierta manera, porque no lo veo a través del garaje. Así que tendremos que esperar y ver".

Nikita Mazepin, Haas F1, en la cabina en elgaraje del equipo Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

En Schumacher, Mazepin tiene un compañero de equipo que ha sido anteriormente un rival, los dos han tenido grandes batallas rueda a rueda en F2.

"Mick y yo nos llevamos muy bien", dice. "Y hacemos todo lo posible para llevar al equipo en la mejor dirección posible con el coche, pero obviamente no es posible hacerlo demasiado ya que el coche sigue siendo el mismo (en términos de desarrollo). En general, nos falta carga aerodinámica en comparación con otros coches, especialmente en los circuitos de alta carga aerodinámica".

"El ambiente ha sido muy sano en el equipo hasta ahora y estoy deseando hacer todo lo posible para que siga siendo así".

Dicho esto, sabe que ahora mismo tiene que encontrar medio segundo o más para desafiar a Mick en ritmo bruto, y sobre este tema, por única vez en nuestra entrevista, Mazepin se pone un poco susceptible.

"Me levanto cada mañana con ese objetivo en la cabeza", dice, y agrega más adelante: "Pero creo que en un futuro muy cercano, será una batalla intensa, se los aseguro".

Con sus objetivos firmemente fijados en alcanzar a su compañero de equipo en la pista, ha aprendido algunas duras lecciones fuera de ella. ¿Cuál es su opinión sobre las redes sociales ahora, y cómo puede cambiar las opiniones sobre sí mismo?

"Todo el mundo ha pasado por buenos y malos momentos desde el punto de vista de las redes sociales, desde que se hicieron tan grandes en los últimos diez años", dice. "Incluso los que son amados ahora fueron odiados en algún momento. Así que definitivamente es algo que viene con este deporte, una especie de plataforma que la gente puede usar para bien y para mal".

"Y siempre he sabido que las redes sociales no son un lugar al que acudir para tener confianza en uno mismo, pero me mantengo centrado en lo que hago. Estoy seguro de que con los años que pase en la Fórmula 1, y con los resultados mejorando, las cosas cambiarán".

A los 22 años tiene el tiempo a su favor. ¿Siente que ha crecido mucho a lo largo de esta experiencia, tanto en Internet como en las pistas de la F1?

"Seguro que no ha sido un viaje tranquilo, pero cuando la vida es más intensa es cuando más aprendes", agrega. "Personalmente, he comprobado que en mi carrera de piloto he tenido muchos años de éxito, pero al mismo tiempo bastantes han sido difíciles. La fuerza que obtienes de esos momentos difíciles es mucho más sólida que la que obtienes cuando ganas".

"En el deporte motor, se trata de un juego psicológico, y estos momentos me han hecho más fuerte porque, al fin y al cabo, soy un ser humano. No es diferente a ti o a la gente que está leyendo esto".

A pesar de su difícil comienzo de temporada, Mazepin está claramente decidido a triunfar. Acepta que ahora mismo está en el fondo de la tabla, y que el único camino es hacia arriba, ¿no?

"Así es como lo veo yo y la gente que está cerca de mí. Sólo puede mejorar y mejorará a partir de ahora. Al final, de eso se trata la vida y el deporte, de afrontar los retos y superarlos. Por eso a la gente le gusta verlo.

"Si todo el mundo estuviera bien no tendría sentido levantarse un domingo para ver la carrera, ¿verdad?".