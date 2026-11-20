Fórmula 1 Las Vegas GP

Nike se une a la F1 como socio de indumentaria

Nike reemplazará a Puma como proveedor oficial de Fórmula 1 y lanzará colecciones inspiradas en la F1

Filip Cleeren

Publicado: 20 nov 2026, 0:30

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El gigante de la ropa deportiva Nike se ha unido a la Fórmula 1 como su socio oficial y proveedor de uniformes, tomando el relevo de Puma a principios de 2027.

Como se rumoreaba desde hacía tiempo, Nike empezará a suministrar ropa y calzado al personal de la Fórmula 1 desde el inicio de la próxima temporada, una asociación que también se extiende a F1 Academy, que hasta este año habían estado usando equipación de Puma.

La compañía deportiva también creará colecciones minoristas inspiradas en la Fórmula 1, la primera de las cuales saldrá a la venta el viernes y estará centrada en el Gran Premio de Las Vegas.

"Nike aportará nueva energía a la cúspide del automovilismo a través de colecciones cápsula centradas en el estilo, el rendimiento y el estilo de vida, incluidos calzado, ropa y accesorios, así como innovaciones de rendimiento y experiencias de fin de semana de carrera para la próxima generación de atletas y aficionados", prometió el anuncio.

"Los aficionados tendrán un primer vistazo el 20 de noviembre, cuando la colección cápsula limitada Las Vegas Grand Prix x Nike salga a la venta en el F1 Hub y las tiendas Nike Las Vegas.

El CEO de Nike, Elliott Hill, dijo: "La Fórmula 1 está impulsada por la competición, la velocidad y un impulso constante por innovar. Esa es una mentalidad de atleta, y es una que compartimos en Nike. Juntos, tenemos una oportunidad increíble de aportar nueva energía al deporte, servir a sus atletas e inspirar a aficionados de todo el mundo".

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