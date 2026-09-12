Nielsen califica de “brillante” lo hecho por Colapinto en la clasificación de Madring

Franco Colapinto lideró a Alpine este sábado en el nuevo circuito de Madring al avanzar hasta la Q3 de la clasificación y, una vez allí, lograr el noveno lugar para terminar el día como el mejor del resto, detrás de los cuatro equipos punteros de la Fórmula 1.

El piloto argentino ya había dado un paso adelante en la última práctica libre tras el difícil viernes que había tenido y rápidamente confirmó su potencial en la clasificación al terminar noveno en la Q1.

La situación pareció complicarse en la Q2 al tener que abortar su primera vuelta cuando casi pierde el control de su A526 en la curva La Monumental, lo que lo dejó sin un tiempo registrado en el clasificador. Pese a eso, Colapinto enfrentó la presión en el tramo final y se destacó con un tiempo de vuelta que lo colocó octavo, cómodamente dentro de los puestos de Q3.

Lo realizado por Colapinto fue calificado como "brillante" por Steve Nielsen, director deportivo de la escudería Alpine.

"Fue una sesión de clasificación emocionante en un circuito nuevo, y se podía ver a todos los pilotos llevando el auto al límite. De eso se trata la Fórmula 1 y es una muestra del talento que se pudo ver hoy", comenzó Nielsen al analizar la jornada.

Franco Colapinto, Alpine Photo by: Clive Mason / Getty Images

"De cara a la clasificación, intentábamos conseguir que los pilotos se sintieran cómodos con el auto y que este se comportara y respondiera de la manera que ellos necesitaban. Sabíamos que estábamos peleando por entrar en Q3 y que iba a estar muy ajustado con Racing Bulls y Audi".

"Franco hizo un trabajo brillante y, viendo los tiempos, el noveno puesto por delante de Arvid [Lindblad] probablemente fue el mejor resultado que podíamos conseguir", sostuvo el británico.

Al otro costado del garaje, Pierre Gasly solo pudo alcanzar el 14° mejor tiempo tras quedar a siete décimas del registro de Colapinto en la Q2.

"Del lado de Pierre, expresó que no estaba conforme con el auto, así que tenemos que entender por qué fue así y qué podemos hacer para ayudarlo de cara a la carrera de mañana".

"Hemos visto en otras carreras y en las categorías de soporte aquí que este trazado puede generar algunas situaciones impredecibles y mañana podría ser una carrera de supervivencia. Por eso, tenemos que mantenernos concentrados y llegar hasta el final para sumar la mayor cantidad de puntos que podamos", finalizó.