Fórmula 1

Nico Rosberg: La retirada de la Fórmula 1 en 2016 fue "aterradora" y "agobiante"

Del cockpit de Fórmula 1 al sector de la inversión: Nico Rosberg explica por qué le resultó tan difícil empezar de nuevo tras su sorprendente retirada

Stefan Ehlen

Publicado: 24 nov 2026, 22:36

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Nico Rosberg, Mercedes AMG

Foto de: Andrew Hone / Motorsport Images

Nico Rosberg acababa de hacer realidad su mayor sueño cuando, a finales de 2016, anunció sorpresivamente su retiro de la Fórmula 1. Con 31 años se había consagrado campeón del mundo, había derrotado a su compañero de equipo en Mercedes, Lewis Hamilton, y con ello había alcanzado el gran objetivo de su carrera. Sin embargo, Rosberg no sabía qué vendría después.

Hoy habla abiertamente sobre lo difícil que le resultó reorientarse tras dejar las pistas. En entrevista con Die Zeit, Rosberg recuerda los instantes inmediatos posteriores a conquistar el título en el cierre de la temporada 2016 en Abu Dabi: "Que mi carrera había terminado, ya lo sabía en cuanto crucé la línea de meta. ¿Pero qué iba a ser de mi vida? Ni idea".

Rosberg describe aquella situación como un momento decisivo en su vida: "Eso daba miedo. Toda mi identidad era la de piloto de carreras, y de repente eso desapareció.

"¿Dónde iba a encontrar ahora un nuevo desafío?"

Y eso que fue el propio Rosberg quien tomó la decisión de retirarse: apenas cinco días después de ganar el campeonato mundial de la Fórmula 1, dio a conocer que ponía fin a su trayectoria con efecto inmediato, renunciando así a la posibilidad de defender su corona en la temporada 2017.

Siete años en busca de un nuevo propósito

Lo difícil que fue realmente encontrar una nueva ocupación queda reflejado en otra declaración del expiloto de Mercedes. Ante la pregunta de cuánto tiempo tardó en hallar un nuevo objetivo tras su adiós a la Fórmula 1, Rosberg responde: "Siete años".

Rosberg es plenamente consciente de que se encontraba en una situación financiera extraordinariamente cómoda. A diferencia de muchas personas que pierden su empleo, él no tenía que preocuparse por su sustento económico.

"Aun así, esa etapa fue agobiante para mí porque no quería quedarme de brazos cruzados", explica Rosberg. "Uno podría decir: eres campeón del mundo, siéntate en el sofá y disfruta tu vida. Pero yo no soy así".

Su ambición no desapareció con su salida de la Fórmula 1. Rosberg afirma: "Necesito desafíos y quiero recibir reconocimiento por algo que también sea importante para los demás".

En ello, el excampeón mundial reconoce una actitud que ya lo había marcado durante su etapa como piloto: "Para lograr algo realmente grande en el deporte hay que ser increíblemente obstinado, casi obsesivo. Eso está dentro de mí. Y eso permanece".

Lo que le faltó a Rosberg tras su retiro de la Fórmula 1

En los años posteriores a su retiro, Rosberg se involucró en distintos ámbitos. Trabajó en proyectos de medios, desarrolló un canal de YouTube y se desempeñó como empresario e inversionista. Además, fundó su propio equipo de carreras para el campeonato eléctrico todoterreno Extreme E.

Sin embargo, ninguno de esos proyectos lo llenó por completo en un principio. "Probé muchas cosas, pero nunca pensé: esto es lo mío", señala Rosberg. "Y esa sensación máxima de una última vuelta peleando por la victoria, de todas formas, no se puede reemplazar".

Rosberg Ventures: la nueva carrera del campeón de Fórmula 1

Actualmente, según sus propias palabras, Rosberg ha encontrado una nueva perspectiva profesional: el desarrollo de su firma de capital de riesgo Rosberg Ventures. "Después de tres años ya administramos más de 220 millones de euros en capital, principalmente de grandes familias alemanas, e invertimos por ellas en los fondos de capital de riesgo y startups más exitosos del mundo", explica Rosberg.

Para esta nueva etapa, el expiloto de Fórmula 1 incluso trasladó su centro de vida: "Vivimos temporalmente con nuestra familia en San Francisco; los niños van aquí a la escuela", comenta.

Diez años después de conquistar el título de la Fórmula 1, Rosberg parece haber encontrado finalmente el reto que buscaba desde su retiro. Hoy la competencia ya no ocurre para él sobre el asfalto, sino en la industria internacional de las inversiones.

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