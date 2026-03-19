Nico Rosberg envía un emotivo mensaje a Kimi Antonelli tras su primera victoria en la F1 en China
Nico Rosberg le envió un mensaje de felicitación cargado de emoción a Kimi Antonelli después de que el piloto de Mercedes lograra su primera victoria en la F1 en el Gran Premio de China.
El campeón del mundo de Fórmula 1 2016, Nico Rosberg, envió un mensaje lleno de emoción a Kimi Antonelli después de que el piloto de Mercedes consiguiera su primera victoria en la F1 en el Gran Premio de China.
Antonelli convirtió con éxito la pole position en su primer triunfo en carrera en el Circuito Internacional de Shanghái el domingo 15 de marzo, tras contener a su compañero de equipo en Mercedes, George Russell, y a los Ferrari de Lewis Hamilton y Charles Leclerc.
Tras haber ganado también su primera carrera de F1 en el Gran Premio de China, Rosberg le envió un mensaje a Antonelli después de este hito.
"Felicitaciones, realmente es increíble seguir esto. Nos conocemos desde hace muchos años. Es impresionante ver cómo ha progresado tu carrera y que ahora consigas esta victoria en la F1", dijo el ex piloto de Mercedes.
"Me emocioné mucho viéndolo, y lo merecés muchísimo. Así que es increíble, te deseo lo mejor, también para la próxima carrera. Tienes un auto fantástico, estás en una situación increíble ahora, y lo recuerdo muy bien de mi época.
"Hay algunas comparaciones. Yo también gané mi primera carrera en China. Ahora somos [dos] de solo siete ganadores de carreras de Fórmula 1 con Mercedes. Así que es súper, súper especial. Voy a seguir alentándote, todo lo mejor para vos, para el equipo, también para George, por supuesto. Va a ser una temporada muy emocionante y espero verte muy, muy pronto".
Antonelli mantiene una relación de larga data con Rosberg, ya que formó parte de la Rosberg Racing Academy del campeón de la F1 de 2016. Durante su etapa en la academia en 2019, el piloto italiano ganó la South Garda Winter Cup, la WSK Super Master Series, la WSK Euro Series, la WSK Open Cup y la WSK Final Cup.
La victoria del piloto de 19 años en China lo ubica segundo en el campeonato de pilotos con 47 puntos, a cuatro del actual líder del campeonato, Russell.
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