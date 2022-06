Nico Rosberg, con acceso denegado a la F1 por no estar vacunado

La Fórmula 1 ha cambiado su enfoque contra el coronavirus antes del comienzo de la temporada 2022.

Mientras que el año pasado seguía siendo suficiente una prueba de PCR negativa, la vacunación es obligatoria a partir del actual campeonato. De esta forma, cualquier persona que no esté vacunada se le niega el acceso al paddock... ¡no importa que haya sido campeón del mundo!

En el caso puntual de Nico Rosberg, el ex piloto de Mercedes dice que aún no se vacunó porque transitó la enfermedad y tiene anticuerpos.

"He superado bien la enfermedad del COVID-19 y, en consecuencia, tengo unos anticuerpos monstruosos. También me hago pruebas de anticuerpos con regularidad. En estas circunstancias, mi médico me aconsejó que la vacunación no tendría ningún sentido", explicó el ganador del título de F1 de 2016 a F1-Insider.com.

Rosberg debería estar presente en las carreras de la Fórmula 1 para llevar adelante su trabajo como comentarista de televisión para Sky Sports, pero de momento está llevando a cabo esta labor a distancia desde su hogar.

El alemán, que disputó 206 grandes premios entre 2006 y 2016, con 23 victorias, 30 poles y 57 podios, tiene un pase de por vida para entrar al paddock de la F1 por haber sido campeón del mundo. Sin embargo, no podrá usarlo hasta que estar vacunado o que cambien las reglas.