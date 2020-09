¿A qué pilotos les "encantaría" volver a Mugello?

El circuito fue uno de las cinco sedes que se añadieron al calendario 2020 cuando el coronavirus obligó a cancelar varias de las tradicionales, a propuesta de la región de la Toscana y Ferrari, dueños de Mugello.

De momento, la F1 espera formar un calendario 2021 similar al planeado originalmente para 2020.

Sin embargo, si el COVID-19 sigue avanzando como parece, Mugello tiene posibilidades de albergar una segunda carrera la próxima temporada.

"Personalmente, me encanta", comentó el ganador de la carrera Lewis Hamilton. "No sé cómo fue la carrera, pero fue una de las pistas más difíciles de pilotar, creo que es de velocidad media y alta".

"Es un circuito fantástico y no creo que sea demasiado peligroso. Creo que es más de la vieja escuela con las escapatorias y la grava, así que espero que no cambien eso, y me encantaría volver".

Charles Leclerc dijo que la inesperada cantidad de adelantamientos que hubo contribuyó al espectáculo.

"De hecho, disfruté mucho este fin de semana y de la pista en general, así que sí, me encantaría tenerla de nuevo en un calendario normal", respondió el monegasco de Ferrari.

"Luego también fue una carrera especial porque había muchas banderas rojas, pero para ser sincero, antes de la carrera era un poco escéptico sobre cuánto podríamos adelantar en esta pista, aunque después hubo muchos adelantamientos".

"Fue sorprendentemente bueno en ese tema, es una pista increíble. Así que sí, me encantaría volver".

Daniel Ricciardo se mostró de acuerdo en que hubo más adelantamientos de los previstos y espera que Italia pueda tener permanentemente dos carreras, como hasta 2006, cuando Imola acogía el GP de San Marino.

"Creo que todos temíamos que nos encantase en la clasificación pero que lo odiáramos en la carrera, por no poder seguir a los coches que irían delante", explicó el australiano de Renault.

"Pero sin duda dio una carrera mucho mejor de lo previsto. Fue una de las carreras más emocionantes del año, no estuvo ni cerca de ser aburrida".

"Creo que a muchos pilotos les gustaría volver. Obviamente, tenemos Monza como sede de la cita italiana, un circuito que también amamos a todos. Así que no quiero que sea a expensas de Monza. Pero si podríamos correr en este también, sería bueno".

Sebastian Vettel destacó que el trazado no tenía la culpa de los incidentes que desencadenaron los coches de seguridad y las banderas rojas.

"Creo que es una gran pista, por lo que sería bueno volver en el futuro", declaró el alemán.

"Como piloto, disfrutas de las subidas y bajadas y las curvas rápidas. Pero no creo que la carrera que vimos, con tres salidas y banderas rojas, sea una consecuencia de la pista en sí".

"Creo que a todos nos gustaría borrar la primera bandera roja, porque fue bastante impactante lo que sucedió. Pero me parece que, a pesar de los temores que todos teníamos, fue posible adelantar".

